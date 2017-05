Hija de Etchecolatz afirmó que convivió con un "monstruo"

Fotos CALVARIO. La hija del comisario dijo que éste "infundía terror dentro de su propia familia" y del que "se pudieron liberar tras su detención".

14/05/2017 -

La hija del represor Miguel Etchecolatz habló de lo difícil que fue convivir con un "padre genocida" al que describió como "un monstruo" que "infundía terror dentro de su propia familia" y del que "se pudieron liberar tras su detención".

Tras participar de la marcha contra de la aplicación del 2x1 en un fallo de la Corte Suprema, Mariana D, le dijo a la Revista Anfibia, preservando su nuevo apellido, que pudo reconstruir parte de su vida luego de que Etchecolatz cayera preso y ella lograra cambiarse el apellido.

"Todos nos liberamos de Etchecolatz después de que cayó preso por primera vez, allá por 1984. Vivíamos en Brasil porque era jefe de seguridad de los Bunge y Born, y regresó pensando que era un trámite, como si la Justicia no le llegara a los talones. Al principio lo visitábamos, pero después mi madre, María Cristina, pudo decirle en la cara que íbamos a dejar de verlo. Ella siempre nos protegió de ese monstruo, si no hubiera sido por su amor, no podríamos haber hecho una vida", contó.

La hija de Etchecolatz también detalló que lloró cuando se conoció el fallo de la Corte que otorgó el 2x1 al represor Luis Muiña, que posibilitó que horas después Etchecolatz, condenado seis veces por delitos de lesa humanidad y detenido en el Penal de Ezeiza, pidiera acogerse al beneficio según el fallo.