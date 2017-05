Pasajeras se negaron a viajar con el femicida Pablo Cuchán

Fotos Pablo Cuchán.

15/05/2017 -

La noche de este domingo, se vivió una tensa situación en la terminal de la ciudad de Bahía Blanca cuando dos mujeres reconocieron y escracharon al femicida Pablo Cuchán que iba a viajar en el mismo colectivo que ellas. Ante la inacción de la policía y la negativa de la empresa a bajarlo, decidieron ellas no viajar hacia La Plata como estaba previsto.

"Pablo Cuchán vive libre y yo me tuve que bajar de un bondi para no viajar con él. Yo, porque a él no lo pueden bajar. Porque la justicia aprueba su libertad. Miren, que este hijo de mierda se está yendo a La Plata" fueron las palabras con las que Emilia Alende expresó su furia y descontento en las redes sociales.

Cuchán, estuvo preso 11 años por el macabro crimen de Luciana Moretti (15) en 2004, y se encontraba arriba del colectivo que partía hacia la ciudad de La Plata cuando fue reconocido.

Por otra parte, la madre de Emilia también utilizó las redes para mostrar su enojo ante las autoridades. "Horrible lo que acaba de pasar. Nos dimos cuenta en la terminal que el femicida Cuchán viajaba en el mismo bondi que mi hija Emilia. Pedimos que lo bajaran, le grité asesino. Vino la cana, hablaron con él y dijeron que no lo podían bajar. Hubo gente que también gritó. Unos tacheros lo quisieron bajar. En definitiva, mi hija y otra chica se bajaron, pierden un día de clase y ese hijo de yuta viaja como quiere porque la justicia le dio la libertad", dijo la mujer.