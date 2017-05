Fotos

Brutal ataque a la hermana de famoso cantante de cumbia.

Hoy 19:56 -

Carla Ameri, hermana de Néstor Ameri, vocalista de Jambao, es una joven de 25 años que sufre violencia de género. Su pareja la golpeó en varias ocasiones estando embarazada y pide ayuda para que no termine con su vida y la de su bebé.

Ella también es cantante. En una entrevista para un programa, Carla aseguró que su pareja, Jhonatan Daniel Márquez, con quien lleva dos años de relación, la agrede constantemente. "En un principio no era agresivo, luego empezó con los empujones, patadas, piñas y cuando yo quería hacer las denuncias él me convencía y decía que yo era la culpable de que me golpeara, me humillaba como mujer por mi profesión porque soy cantante", dijo la víctima.

"Me pegó desde el primer mes de embarazo una vez cuando volvimos de un asado y mis suegros se quedaron mirando cómo me pateaba en el piso, lo único que hicieron fue agarrar y meterme en un remis y enviarme a mi casa", relató Carla y agregó: "La familia es cómplice".