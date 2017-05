Fantino le pegó con todo a Guillermo Barros Schelotto, Gago, Centurión y Peruzzi

Fotos REACCIÓN. Fantino es fanático de Boca y se despachó en la radio.

16/05/2017 -

Alejandro Fantino, además de ser un conductor de programas de radio y televisión, también es fanático de Boca Juniors. Ayer no se guardó nada cuando tuvo que criticar al entrenador Guillermo Barros Schelotto por su actitud "caprichosa" y le pidió a Fernando Gago que mueva un poco más el cu..., teniendo en cuanto que cobra un contrato de 30 millones de pesos.

"(Guillermo) Barros Schelotto es el rey del capricho. Llegó a Boca siendo caprichoso y se fue siendo caprichoso. Lo amamos y es ídolo del club, pero como técnico nunca vi un tipo tan caprichoso", arremetió desde el comienzo el conductor en contra del entrenador Xeneize.

Sobre Gago expresó: "Es un gran jugador, un crack. Ahora, si te voy a pagar 30 millones de pesos, mové el culo. Gago vuelve trotando. Esto es Boca. Gago no ganó ni la cuarta parte de lo que ganó "Chicho" (en referencia al colombiano Serna).

Tampoco se salvó Centurión de las críticas.

"No le da la cabeza para jugar en Boca. Tiene una vida desordenada, por eso se desgarra. No se cuida", sostuvo.

Pero le dio más duro a Peruzzi. "Peruzzi es un jugador moderno, pero si soy Angelici echo al que lo trajo y que su representante no pise más la cancha de Boca porque nos vendió un auto en mal estado. No es un jugador para Boca", recalcó sobre el lateral, que no tuvo una buena tarde.