El tatuaje del león de Driussi se notó más que nunca

Fotos FESTEJO. Driussi mostró la cara del león que lleva tatuado en su espalda luego de liquidar el Superclásico.

-

River Plate se imponía por 2 a 1 a Boca Juniors que como podía trataba de ir al frente para empatar. Pero a los 45 minutos del complemento apareció la figura de Sebastián Driussi que con una perfecta definición al palo izquierdo de Agustín Rossi, puso el tercero y liquidó el Superclásico.

Inmediatamente surgió el festejo y lo hizo arrojando la camiseta mientras corría en dirección al córner y mostrando un enorme tatuaje de un león en su espalda.

¿Qué hay detrás de toda esta historia del porqué el goleador millonario eligió tatuarse la cara del rey de la selva?. El propio Driussi lo explicó en su momento.

"Es un símbolo de fuerza, de coraje y de poder", le había dicho el delantero al sitio "La Página Millonaria", cuando le consultaron qué había detrás de ese enorme tatuaje que había mostrado por primera vez en el partido ante Sarmiento de Junín en el empate del Millo 1 a 1 en el estadio Monumental de Núñez.

En ese entonces, el diseño aún estaba en proceso. "Me lo tatué hace dos semanas. Me falta una parte y quería mostrar lo que me estoy haciendo", contó el goleador del certamen, quien lleva 15 tantos en la temporada.

Driussi no pierde oportunidad para mostrar el rostro del león, que se ubica justo debajo de una cruz con alas y de la fecha "01-12-13", que recuerda el día de su debut oficial con la camiseta de River. l