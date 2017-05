Se jugó parcialmente la sexta fecha del Torneo Abel Castillo Carabajal

Hoy 21:38 -

El pasado domingo se disputó parcialmente la sexta fecha de la Liga Infantil Bandeña, cuyo torneo de denomina Abel Castillo Carabajal. Los resultados fueron:

Categoría 2003/04: Abel Castillo 2, Bº Quilmes 1; Irma FC 0, Villa Unión 3; Dep. 25 de Mayo 1, Central Argentino 0; Taladrito 1, El Cruce 1; Argentinos Unidos 0, Palermo 5; Tramo 16 1, Bio Torres 2.

Categoría 2005/06: Abel Castillo 1, Bº Quilmes 3; Irma FC 0, Villa Unión 1; Dep. 25 de Mayo 1, Central Argentino 0; Taladrito 3, El Cruce 2; Argentinos Unidos 1, Palermo 2; Tramo 16 4, Bio Torres 0.

Categoría 2007/08: Abel Castillo 1, Bº Quilmes 0; Irma FC 1, Villa Unión 2; Dep. 25 de Mayo 0, Central Argentino 0; Taladrito 1, El Cruce 2; Argentinos Unidos 0, Palermo 2; Tramo 16 0, Bio Torres 1.

Categoría 2000/10: Abel Castillo 1, Bº Quilmes 4; Irma FC 0, Villa Unión 1; Dep. 25 de Mayo 0, Central Argentino 6; Taladrito 4, El Cruce 0; Argentinos Unidos 0, Palermo 1; Tramo 16 0, Bio Torres 0.

En la categoría mayor, 2001/02, se registraron estos marcadores: Chacarita del Sud 1, El Cruce 0; Dep. 25 de Mayo 0, Tabla Redonda 2 y Argentinos Unidos 1, Palermo 2.

El domingo 21 de mayo, desde las 9, se disputará la séptima fecha, que tiene estos partidos: Dep. 25 de Mayo vs. Abel Castillo, Bº Quilmes vs. Alto Verde (en Jerarquizado), Rey de Reyes vs. Irma FC (en Produnoa), Villa Unión vs. Bio Torres, Palermo vs. Taladrito, Central Argentino vs. Arg. Unidos (en Cholo Suárez) y El Cruce vs. Tramo 16. Cat. 2001/02: Tabla Redonda vs. Arg. Unidos (en Cholo Suárez), Palermo vs. Chacarita del Sud y El Cruce vs. Tramo 16.