La decimotercera fecha se disputará el sábado

Hoy 21:49 -

La Comisión Provincial de Minibásquet, dependiente de la Federación de Básquet de Santiago del Estero, informa que este sábado 20 del corriente mes, se jugará de manera íntegra la 13ª fecha del Torneo denominado “Campeones Argentinos Cadetes año 1984”.

Este es el programa confirmado para la fecha: Villa Merecedes vs. Juventud BBC; Tiro Federal vs. Red Star; Sportivo Colón vs. Olímpico; Jorge Newbery vs. Contadores BBC; Santiago Lawn Tennis Club vs. Normal Banda; Atamisqui BCC vs. Club Belgrano; Independiente BBC vs. Quimsa.

Cabe destacar que el encuentro correspondiente a esta jornada entre Nicolás Avellaneda y Huracán, ya se disputó, con victoria para el conjunto de Nicolás por un claro 48 a 25.

Los resultados

Resultados de la fecha pasada: Quimsa 52, Villa Mercedes 23; Club Belgrano 26, Independiente BBC 75.

Olímpico 65, Jorge Newbery 19; Red Star 38, Sportivo Colón 41; Juventud BBC 51, Nicolás Avellaneda 37.