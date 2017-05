Trump dijo que tiene "derecho" a compartir información con Rusia

Fotos DESAIRE. Cuando la Casa Blanca y Rusia se empeñaban en desmentir la versión del diario The Washington Post, Trump, corroboró en Twitter que pasó información a los rusos.

17/05/2017 -

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que tiene el "derecho absoluto" de compartir información con Rusia porque quiere que Moscú "intensifique su lucha" contra el Estado Islámico (EI) y el terrorismo.

Trump respondió así en su cuenta de Twitter al diario The Washington Post, según el cual el mandatario reveló recientemente información secreta sobre el EI al ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, lo que ha sido desmentido por la Casa Blanca.

"Como presidente, quería compartir con Rusia (en una reunión programada oficialmente en la Casa Blanca), lo que tengo el derecho absoluto de hacer, hechos relacionados con el terrorismo y la seguridad de vuelo de las líneas aéreas", escribió Trump.

"Razones humanitarias, además quiero que Rusia intensifique su lucha contra EI y el terrorismo", agregó para explicar los motivos.

Según el rotativo, Trump proporcionó a Lavrov información relacionada con la posibilidad de que los yihadistas utilicen ordenadores portátiles para realizar algún tipo de ataque terrorista en vuelos comerciales, unas afirmaciones a las que McMaster no aludió en el desmentido.

Esta información fue facilitada por un país aliado de EE.UU. y su contenido es tan secreto que ni siquiera otros de sus socios han recibido ese tipo de datos, según las fuentes citadas en exclusiva por el Post y que también ha cotejado The New York Times. Poco después de publicarse, la Casa Blanca tildó de "falsa" la información de The Washington Post.

A raíz de la polémica por la filtración de datos sensibles, el líder de la minoría demócrata del Senado de EE.UU., Chuck Schumer, exhortó a la Casa Blanca a publicar las transcripciones de la reunión del presidente Donald Trump con altos funcionarios rusos la semana pasada.

Argumentó que el Gobierno de Trump está en una "crisis de credibilidad", el principal demócrata del Senado subrayó que esas informaciones, si son ciertas, implican que el multimillonario "pudo haber dañado gravemente" la seguridad nacional del país.Información publicada por diario EL LIBERAL. Director. Lic. Gustavo Ick.