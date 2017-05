Un ansiolítico que no soluciona el problema del peronismo

18/05/2017 -

E l peronismo atraviesa una fuerte crisis, exacerbada en las ultimas horas, producto de la falta de conduccion. Solo una candidatura de Cristina Fernandez podria atenuar semejante desborde pero, como si se tratara de una dosis de un ansiolitico, no soluciona en modo alguno el problema de fondo: la ausencia de un lider. Cristina Fernandez no esta en condiciones de liderar el peronismo futuro sino solo una faccion de ese espacio, como el kirchnerismo. Sin embargo, en el ¡§mientras tanto¡¨, hasta que no aparezca una referente en el PJ, en la provincia la ex mandataria termina siendo ¡§el mal menor¡¨. Por primera vez, los intendentes del Conurbano se plantaron ante La Campora y los socios del kirchnerismo. ¡§Si Cristina no es candidata, no vamos a permitir que La Campora o partidos que apenas subsisten, definan las listas¡¨, alerto uno de los jefes comunales. Para colmo de males, ese kirchnerismo pretende rodearse de ¡§figuras¡¨ piantavotos como Amado Boudou o Luis D¡¦Elia que, por las dudas, llamo ¡§forros¡¨ a los intendentes y aseguro que ¡§no¡¨ los necesitan para ganar. Todo un estratega. Si la ex presidente decidiera no ser candidata a legisladora, el cisma sobrevolaria al inestable Frente para la Victoria: probablemente los intendentes terminarian jugando junto a un candidato ortodoxo como Florencio Randazzo, y La Campora con Boudou y compania presentarian una lista junto con sus tradicionales socios como Nuevo Encuentro de Martin Sabatella. Solo la candidatura de Cristina Fernandez podria calmar las aguas. Los gobernadores peronistas de inmediato observaron la anarquia bonaerense del PJ asi como el forzado protagonismo de Cristina, y salieron a mostrarse juntos para dejar en claro al ¡§peronismo que viene¡¨. Sergio Unac (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco) y Gustavo Bordet (Entre Rios) se muestran como la futura -tras las elecciones- Liga de Gobernadores Peronistas que historicamente presidio el PJ cuando este carecio de liderazgos claros al estilo Nestor Kirchner, Eduardo Duhalde o Carlos Menem. ¡§Como gobernadores peronistas, queremos impulsar y formar parte del proceso de reorganizacion que, sin dudas, se va a dar despues de las elecciones¡¨, asevero el gobernador de Cordoba, Juan Schiaretti. Nada mas claro. En el tablero bonaerense, Randazzo hace el papel de Sergio Massa en las elecciones del 2013, buscando transformarse en la ¡§ambulancia¡¨ del PJ encargado de recoger a los dirigentes heridos. La jugada es audaz: podria lograr reunir a intendentes, dirigentes massistas y sindicalistas detras de su postulacion, en un claro retorno al pejotismo o podria pasar al ostracismo si sus ambiciones se estrellan en una interna perdedora frente a Cristina Fernandez. No obstante, como dicen cerca del ex ministro del Interior, ¡§tiene mucho para ganar y poco para perder¡¨. Justo, a la inversa del kirchnerismo, si su principal referente se queda en El Calafate. ƒÜ