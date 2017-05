Segunda fecha para el Torneo Preparación

Hoy 21:34 - Este domingo se jugará la segunda fecha del Torneo Preparación de la Liga Comercial que hace disputar el Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de La Banda. Cabe recordar que esta fecha no se jugó la semana pasada debido a que los campos de juego no estaban en óptimas condiciones. Es así como la Subcomisión de Fútbol de la Liga decidió que se juegue íntegramente la fecha este domingo en las dos canchas que posee el sindicato en el barrio Tabla Redonda. Éste es el cronograma de encuentros para este domingo: Cancha 1. 10.30, Novalux - Roberto Chelala; 12, Las Malvinas - Óptica Ver Más; 13, Distr. Miliy - Servicred; 14, Super Eli - Distr. Romero; 15, Ferret. Ovejero - Despensa Facu; 16, Híper Libertad - Aut. Zahuy. Cancha 2. 13, Innovar Celulares - PLB; 14, La Ferretería - Cel Mayorista; 15, Herfa Lubricantes - JM Deportes; 16, Pollería Sur - Electronorte. Resul tados 1 ª fecha: Distr. Miliy 3 - Distr. Romero 0; Novalux 1 - Las Malvinas 1; Aut. Zahuy 2 - C. Mayorista 1; Servicred 3 - PLB 0; Ferret. Ovejero 3 - Pollería Sur 0; Súper Eli 2 - Óptica Ver Más 1; Híper L. 2 - JM Deportes 0; Roberto Chelala 3 - Innovar 1; Electronorte 4 - La Ferretería 1; Despensa Facu 4 - Herfa Lubricantes 1.