Mañana se disputará la octava fecha con atrapantes encuentros

Hoy 21:37 - FERNÁNDEZ, Robles (C). El pasado fin de semana se jugó una nueva fecha del torneo 2017 que hace disputar la Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad, que tuvo como común denominador imprevistas goleadas en las dos categorías Además, por otra parte, se jugará el octavo capítulo con equipos que buscarán posicionarse para obtener el trofeo mayor o la Copa Consuelo, otorgado por la Dirección Municipal de Deportes. El programa contempla los siguientes encuentros, que tienen como horario de iniciación las 14.30 hs. y para los partidos únicos a las 16, con treinta minutos de tolerancia cada uno. En Trula: Arsenal vs. Bº Sur (C40 campeonato) y Bº Belgrano vs. M. K. Antu (C40 consuelo)). En El Quemao: Triki vs. Triunfadores (40 Campeonato) y Tigres vs. La Loma (C40 Consuelo). En el Polideportivo: Las Américas vs. Trula (C40 Consuelo) y Sol de América vs. El Gateao (C40 Campeonato). En Las Américas: Gremio vs. Def. de Huasi (C5O) y 9 de Julio vs. Bº Sur (C50). En Colonia El Simbolar p/único: Talleres vs. Wall Mar (C40 Campeonato) Resultados registrados Resultados del último fin de semana: Categoría 40: Triunfadores 5, Arsenal 4; Tigres 2, Forres 2; El Gateao 5, Talleres 4; Sol de América 2, Wall Mar 1; Trula 2, Villa Elisa 2; Triki 0, Bº Sur 0 y All Boys 4, Bº Belgrano 0. Categoría 50: Wall Mar le quitó el invicto a 9 de Julio por 2 a 0, pero además, este último sufrió el descuento de 12 puntos impuesto por el Tribunal de Penas por un jugador mal incluido, no obstante al quedar 6 unidades clasifica para ser el protagonista en los cuarto de final. En el resto de los partidos los resultados fueron los siguientes: Trula 2, Barrio Sur 2; Defensores de Huasi 1, La Loma 0 y, Los Amigos 1, Gremio 1. 