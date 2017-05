Olímpico y Old Lions, a todo o nada en la final

Fotos DEFINICIÓN Ambos equipos llegan al choque definitorio con mucha paridad, por lo que el pronóstico es reservado para mañana en Santiago Rugby

19/05/2017 -

La gran final del Torneo Iniciación entre Old Lions y Olímpico finalmente se jugará mañana desde las 16.30 en cancha de Santiago Rugby. Este choque será el plato fuerte de un fin de semana en el que no habrá encuentros por la Zona Campeonato del Regional del NOA, ya que será la ventana libre debido a que se juegan partidos del Nacional de Clubes.

Además del choque central que definirá al primer campeón de la temporada del rugby local, también se destacan la final que se jugará en la Zona Desarrollo entre los equipos de Sanavirones de la ciudad de Bandera y Loreto.

En tanto que no menos interesante será la presentación de Santiago Rugby, que visitará este domingo a Aguará Guazú por la quinta fecha de la Zona Desarrollo del Regional. Además, el domingo también se disputará la tercera fecha del Circuito Femenino en cancha de Santiago Rugby.

Respecto del duelo entre Old Lions y Olímpico, ambos llegaron a la definición por haber ganado sus respectivas zonas. Old Lions se adjudicó el grupo A con cinco victorias y una derrota, en tanto que Olímpico ganó el grupo B con cinco triunfos y una igualdad, por lo que llegará invicto al choque decisivo.

Programa

Torneo Iniciación. Mañana: final Zona Desarrollo: Sanavirones (Bandera) vs. Loreto RC (15). Final Zona Campeonato: Old Lions vs. Olímpico (16.30).

Amistosos de mañana: Termas vs. Dorados (Primera, 16), Lawn Tennis vs. Club de Amigos (Primera, 15) y Tucumán Rugby vs. Lawn Tennis (15, Juveniles).

Regional del NOA. Domingo: Aguará Guazú vs. Santiago Rugby (14.45 en Intermedia, 16.30 en Primera). Domingo, Circuito Femenino, 3ª fecha, desde las 10.30 en Santiago Rugby.