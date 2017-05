FÚNEBRES | 20 de Mayo de 2017

20/05/2017 -

Fallecimientos

20/5/17

- María Tomasa Gramajo

- Nilda Mabel Garnica

- María Orfelia Gómez

- Irma Azucena Peralta

- Fortunato Coronel

- Lidia Beatriz Contreras de Barrionuevo

- Cinthia Guadalupe Yñíguez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Que tu alma llegue a lo más alto del Cielo y que la divina paz y siempre te acompañe. Su hermano Francisco y sus sobrinos José, Ana, Facundo y Romina partcipan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Zanjón a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Dr. Hugo Peralta y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega amigo y ruegan por su eterno descanso y la pronta resignación de su familia.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr.(Cachuzo) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Dra. Mirta Rigourd y su hija Pamela participan el fallecimiento de su amigo de la adolescencia y de la vida, acompaña en el dolor a su flia. e hijoas. Descansa en paz amigo.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Hugo Ricardo Catella y Mirta Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

DÍAZ, RODOLFO DANIEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Su tía Beatriz Imelda Pellene de Ávila, su esposo Alberto Ávila, sus hijas María Belén Ávila Pellene, Karina Beatriz Ávila Pellene de Corbalán, hijo pol. Dr, Miguel Corbalán y flia., participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su querida sobrina Carmen Corral Bianchi e hijos y demás familiares.

DÍAZ, RODOLFO DANIEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. José Lucio Pellene, Maria de la Cruz M. de Pellene, sus hijos Maria Teresa, Mirta Luciana Pellene, hijo político Alejandro Oroná, acompañan en el dolor a Carmen Corral Bianchi e hijos y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RODOLFO DANIEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Que tu alma descanse en paz. Graciela y Carlos Bianchi, Pablo y flia., Martin y flia., Lucia y flia., Cecilia y flia., acompañan a su prima Carmencita, Gero, Cele, Bianca y Lucas en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RODOLFO DANIEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. La Comunidad Educativa del Instituto Santiago Apóstol, acompaña en el dolor a la Prof. Carmen Corral y flia. Elevan oraciones por el descanso eterno de su señor esposo.

DÍAZ, RODOLFO DANIEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Ana Maria Vera de Bianchi, sus hijos M. Daniela Bianchi y flia., Ignacio E. Bianchi y flia., Tamara M. Bianchi y flia., M. Emilia Bianchi y flia., acompañan a su prima Prof. Carmen Corral y sus hijos en estos momentos de profundo dolor.

DÍAZ, RODOLFO DANIEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. El Instituto Nuestra Señora de Loreto, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra compañera Carmen Corral. "Como estrella fugaz tu andar por este mundo, pero tu llama indeleble nunca se apagará".

DÍAZ, RODOLFO DANIEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|.La comunidad educativa de la Escuela de Capacitación Monseñor Guirao y el taller de Lutheria, profesor y compañeros de su hijo Jerónimo Diaz Corral, acompañan a la familia en este difícil momento.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Aída Teresa D´Aloisio participa el fallecimiento de la mamá de su amiga Sarita, acompañándola a ella y todos sus familiares en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

FEIJÓO VDA. DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Lucía Josefina Kobylanski despide a la querida amiga y compañera de misas en "San José", acompaña a hijos y nietos y eleva oraciones en su memoria.

FLORES TABOADA, MARTA INÉS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Lucía Josefina Kobylanski, recuerda con cariño a su ex compañera de la escuela del Centenario, valora su vida de entrega al arte y la enseñanza y sobre todo, su ejemplo de vida al ejercer su profesión, a pesar de serias dificultades que se sólo fueron desafío para dar y darse más. Descansa en paz, amiga.

GARNICA, NILDA MABEL (Mila) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Sus hijos Ramona, Carlos, Omar, Oscar, hijos políticos Pedro, Mónica, Karina, Alejandra, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy 11 Hs en el cementerio La Piedad. COBERTURA IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata Nº 162 Tel. 4219787.

GARNICA, NILDA MABEL (Mila) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Su hermano Juan Garnica y su esposa Noemi Arce, sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARNICA, NILDA MABEL (Mila) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Señor recíbela en tu reino de la paz y derrame en ella tu bendición para su descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Acompañan con profundo dolor su cuñado Jorge Escobar Padilla, sus hijos Ely, Mary, su nieto Jorge y nietos Ingrid, Brenda y bisnieta Leia y su ahijado Juan Garnica, Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás. Su esposa Mabel Acuña, sus hijos Analía, Cristian y Marilí, hijo pol. Cristian Garcia, nietos Matheo, Emilia y Octavio participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermana Maria Rosa, sobrinos Cristina, Exequiel, Leandro y Carla Islas, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Las almas de los justos estan en manos de Dios. Su hermano Chiquini, hna pol. Charo, sobrinos Claudia, Bichi, Gloria, Pequi, Yeyo y Jose Luis, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su sobrina Claudia Gómez y sobrino nieto Gabriel, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Su cuñado Daniel Acuña y flia., su muerte no debe ponernos triste, entendamos que hora su espíritu está tranquilo, mientras estuvo entre nosotros fue muy feliz. Rogamos por la paz de su alma.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. La Agrupación Peregrina Policial "Amo Jesús" participa con profundo dolor el fallecimiento de su integrante Julio y acompañan a su esposa e hijos en tan irreparable pérdida.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. El Círculo de Oficiales de Policía de Santiago del Estero (C.O.P.S.E.) participa con profundo dolor el fallecimiento del socio de la institución, que el Señor habrá sus brazos perdone sus pecados y le de el eterno descanso la C.D.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Estanislao Kozlowski y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y camarada Julio. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Su cuñado Daniel Acuña y flia., Su muerte no debe ponernos triste, entendamos que hora su espiritu está tranquilo, mientras estuvo entre nosotros fue muy feliz. Rogamos por la paz de su alma.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. La comunidad del Instituto Secundario Maria Auxiliadora, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Atilio Gómez, padre de nuestras querida compañera Analia gomez. Rogamos al Señor lo reciba a su lado en paz para su eterno descanso. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Crio ( R ) Félix Ricardo Arce y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero de Promoción. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. José Tomsic y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su flia. en este difícil momento.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Señor ya está ante ti recibelo en tu Reino, donde no hay llanto ni dolor, dale el descanso eterno. Sus amigos Tito López, Coca Villalba, Omar Ruiz, Ruben Almada, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Omar Ojer y flia., le desean a su amigo el descanso eterno en brazos del Señor y a su flia. pronta resignación.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus amigos del alma Grillo Jacobo, Tino Ibarra y flias., participan con profundo dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Sus amigos Irma y Jose Tomsic y flia., participan con dolor la partida a la Casa del padre de su amigo Aty. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Acompañan a su flia., amigos de su hija Marilí; Pico, Ceci, Rita y Noelia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Hugo Alberto Carabajal, su esposa Aida A. Beltrán, sus hijos Alejandro, Magalí y Elizabeth con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y colega, y acompañan a su flia., en este doloroso momento. Elevamos oraciones por el descanso de su alma y la resignacióon de su flia.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Jose L. Torres y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos cristiana resignación a su flia., y oraciones por él.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Los bioquímicos, técnicos y administrativos del Instituto Bioquímico de Alta Complejidad participan y acompañan a su compañero Roberto y toda su familia en estos momentos de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Querido amigo "Pecha" que Dios te tenga en su gloria y brille para vos la luz que no tiene fin. Crio. Gral. R. Rodolfo Cisneros y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. "Recíbelo Señor en tu morada santa". El Centro de Jubilados y Pensionados de Docentes Privados, acompaña a su familia en estos tristes momentos que le toca vivir, por el fallecimiento de nuestro querido socio y amigo Atilio. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. "Siempre estarás en nuerstros corazones, querido amigo, descansa en paz.". Sara y Chiquito Cárdenas, Dumi y Ruli Peralta, Argelia y Roberto Cerutti, Liz y Juan Esperguín, Juancho Pereyra y Olguita Rodríguez, tus amigos de la vida te vamos a extrañar. Rogamos al Señor por tu eterno descanso.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Fuiste un gran amigo y perdurarás en nuestros corazones. Argelia y Roberto Cerutti, sus hijos Fernando, Andrea, Guille, Pablo, Pequi y sus respectivas familias te despiden con gran tristeza y ruegan al Señor te cobije en su brazos.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Sus amigas Carmen de Sagolpa y flia, Lita y Biro López y flia, Titi Castillo, Celia López y Edith Vizgarra participan su fallecimiento y acompañan a su familia en la oración.

GÓMEZ, MARÍA ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Sus hijos: Víctor, hija pol. Ramona, sobrinos Diego, Gabriel, Luis y demás fliares., participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Simbol. Dpto. Silípica. EMPRESA SANTIAGO.

GRAMAJO, MARÍA TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Su sobrino Carlos Bustos, sobrina pol. Marta Díaz, sobr. nietos y demás familiares part. su fallec. y que sus restos fueron inhum. en el cem. de Los Flores. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su hermana Nora del Valle Leal, sobrinas Gisela, Fiorella y Geraldine, sobrinas nietas Lisi y Camila, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en míi aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás. Querido hermano que descanses en el mejor lugar y que el Señor te cubra con su manto. Su hermana Cristina, cuñado Marcelo y sobrinos Cindy, Mariano y Mauro, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Directora, personal docente y no docente del Nivel Inicial Santa Dorotea participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Ángel, papá de la seño Kary. Ruegan oraciones en su memoria.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. "Señor, ya está ante Tí, recíbelo en tu reino". La Congregación de Hermanas Santa Dorotea de Cemmo participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. papá de la seño Kary. Ruegan oraciones en su memoria.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. "Brille para él la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del Colegio Santa Dorotea en sus niveles primario y secundario acompaña con profundo dolor el fallecimiento del papá de la seño Kary. Ruegan oraciones en su memoria.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados recreación y turismo Tradición se adhiere al dolor de la familia por el fallecimiento de don Ángel, como vecino y socio de esta institución se ruega una oración en su memoria.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. "No he muerto. Solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza. No he muerto; aunque mi cuerpo no está, siempre mi presencia se hará sentir, seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la briza que besará su rostro, seré un recuerdo dulce que asista a su memoria, seré un página bonita de su historia. Perdón a todos, tome únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles... no he muerto, solo me fui antes". Lorena Bolañez participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Dra. Anita Corbalán de Collado Miralles, sus hijos Gaby, Eliana, Melina, Ana Amelia y Santiago Collado Miralles y sus respectivas flias., participan el fallecimiento del estañable Gallego, amigo querido de nuestro amado Gringo. Descansa en paz.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Rosita Collado de de la Rúa, sus hijos Marcela, Lucho, Claudio, Alejandra y Miguel, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Julián Canllo y Celina., Dr. Julian y Maria Vicenta., Ernesto y Migui, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Mirta Collado de Lescano, sus hijos: Luis, Fernando y Graciela y sus respectivas familias participan con profundo dolor del fallecimiento del amigo a quien siempre recordaremos. Acompañan a su esposa, Elvia, sus hijos Carlos, Norberto, Karina y demás familiares. Elevan oraciones en su nombre.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Sus amigos, Nicolás Ernesto, Rogers Alejandro y Silvana Mariela y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por eterno descanso.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Tu recuerdo quedara en nuestros corazones como una luz que no se apagara jamás. Tus vecinos de siempre: Carlos y Guegui, sus hijos Chicho, Gachi, Yoli, Rosi y Fredy. Acompañan a su familia en tan doloroso momento, deseando una cristina resignación.

MONTES DE OCA, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17 en la Pcia. de Córdoba|. Su tía Filomena Molina de Pérez, primos Raúl Eduardo Pérez Molina, su esposa Susana Ibarra e hijos Maria Antonia Pérez Molina e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y la despiden rogando que descanse en paz en el Reino del Cielo junto al Señor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia.

MONTES DE OCA, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17 en la Pcia. de Córdoba|. "Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Su primo Fernando Montes de Oca, María Luz Sánchez Gongora y sus hijos Arq. Augusto, Alvaro, Felipe y Cecilia Estefanía participan con dolor su fallecimiento y que brille para Susy la luz que no tiene fin.

MONTES DE OCA, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17 en la Pcia. de Córdoba|. Sus primos Eduardo Lezana y Teresita Ferreiro participan con dolor su fallecimiento de nuestra querida Susy. Se ruegan oraciones en su memoria

MONTES DE OCA, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17 en la Pcia. de Córdoba|. Su tía Ada Luisa Montes de Oca de Lezana despide con todo cariño a su querida sobrina Susy. Ofrece oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17 en la Pcia. de Córdoba|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Marcia Elli de Montes de Oca, sus hijos Alfonso, Fernando y María Luz Sánchez Góngora participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

MONTES DE OCA, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17 en la Pcia. de Córdoba|. Alfonso Montes de Oca y sus hijos Solana y Alfonso participan con dolor el fallecimiento de su querida prima Susy y ruegan una oración en su memoria.

MONTES DE OCA, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17 en la Pcia. de Córdoba|. Maitiz Montiel de Camiletti, su esposo Hugo Camiletti, sus hijos Matías y flia, Nicolas y flia, Joaquín y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su meomoria.

MONTES DE OCA, MARIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17 en la Pcia. de Córdoba|. Roger Ledesma, su señora Amanda Beatriz Pérez, sus hijos y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA, MARIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17 en la Pcia. de Córdoba.| Su amiga María Noemí Sieira y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a Laura y Belén Montes de Oca y flia.

ORCE, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17 en la Pcia. de Mendoza|. Su hijo Christian y sus nietas Sara V., y Kaya, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados en dicha ciudad.

ORCE, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17 en la Pcia. de Mendoza|. Juan C. Terzano, Zulma Suárez, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraacioners en su memoria.

PERALTA, IRMA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Sus hijos Roberto, Mario, Pablo, h. político, Lidia , Sandra, nietos Alejandro, Fabrizio, Daiana, Brenda, Guadalupe y Lourdes, bisnietos Mia, Sabrina y Nicole participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

POUPARD, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. "El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia. No es grosero ni egoísta, no se irrita, ni es rencoroso.¡ No se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta". (Corintios4 al 7). Recíbelo Señor en tus brazos misericordiosos y dale la paz eterna. Sus sobrinas: Lic. Clara Teresita Gallo Poupard y Ana María Gallo Poupard y sus respectivos sobrinos nietos: David Antonio Mora, Sole y Ana María, José Nieva. Rogamos oraciones a su querida memoria y resignación a sus familiares más cercanos.

POUPARD, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Dr. Hugo Peralta, su esposa Noemí Jimenez y familia lamentan el fallecimiento de su querido amigo de toda la vida. Ruegan oraciones por su eterno descanso y la resignación de sus seres queridos.

POUPARD, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Compañeros de Turismo FAS lo despiden con cariño, recuerdan vacaciones compartidas y elevan oraciones en su memoria.

POUPARD, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Directores Clínica Yunes, cuerpo médico, administración y servicios grales. participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

POUPARD, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Dr. Aldo Yunes participa con profundo dolor el fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

POUPARD, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. El Dr. Villalba Hugo participa el fallecimiento de su gran amigo y colega, elevando una oración en su memoria.

POUPARD, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Dra. Mirta Rigourd y su hija Pamela, despiden a su amigo y colega Carlin con profundo sentimiento, acompaña a sus hijos y flia. en el dolor y ruega oraciones en su memoria.

SAYAGO, DOMINGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Su sobrino Luis Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Sus padres Eduardo (Muca) e Irma, sus hijos Cristina y Alejo, sus hermanos Cristian, Vanesa y Nelson, y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata Nº 162 Tel. 4219787.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. "Señor ya está ante tus puertas permitele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Sus padres Eduardo e Irma Iñiguez, sus hijos Mara, Cristian y Alejo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Envia tu luz y tu verdad que ellos me guien y me conduzcan hasta tu monte Santo hasta tu Morada. Su padre Eduardo Iñíguez, Nilda Rettaroli, hnos. Vanesa, Cristian, Nelson, sobrino Valentino participan con profundo dolor su faallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Su tía Meca, primos Manuel y Marcelo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el descansso eterno. Sus primos Marianela Iñiguez, Dario Coronel y Valentin, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el descansso eterno. Sus primos Marianela Iñiguez, Dario Coronel y Valentin, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Querida Guada, dejas un vacío enorme en nuestra familia, que te conocimos desde tu niñez, no dudamos que el Señor eatrá a tu lado. Manuel Manfredi, Norma Coronel, sus hijos Manuel, Hugo, ALicia, Daniel, su hija pol. Elsa, sus nietos Valentina, Mauricio, Nacho y Mateo.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Elena Llaguno participa con inmenso dolor el fallecimiento de Guadalupe, acompaña a su madre e hijos en este momento de dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Alejandro, Paula, Lautaro y Benjamín Kamenetzky participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Noemí Llaguno de Peche junto a sus hijos Mariano, Julio y Julia Peche participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Mirna Díaz, Gladys Díaz y Marita Navarro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en lugares d delicados pastos me hará descansar". Tus padrinos Juan y Noemí Iñiguez, primos Juanci y Vero, sobrino Nahuel participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. "Siempre habrá un lugar en el mundo a donde pueda dirigir mis recuerdos, un lugar donde estarás tú. No se acaba el amor por decir adiós, tampoco se compra el olvido. Con esa tierna y pícara sonrisa allá en el cielo distrutarás de tus bondades y alegria. Q. E. P. D. Mi adorada Guada. Su tia Laura Zelaya.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BATTÁN, ARMANDO SEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/11|. Querido papá, hoy se cumplen seis años de tu partida a la Casa del Señor, pero estás presente en todos los momentos de nuestras vidas con todas tus enseñanzas que nos dejaste. Que Dios te conceda el descanso eterno, te queremos y te extrañamos mucho. Tus hijos Armando y José Battán, tus hijas pol. Marta Maldonado y Marta Labate, tus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 21 hs. en el Convento de Santo Domingo.

CASTELLANOS, JUANA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció en San Miguel Bs.As. el 11/5/17|. Sus hijos Carlos Soria, Olga y Estela Soria, hijos políticos Miguel, Noelia y sus nietos Leticia, Anahi, Aime, Natali, Nahuel y nieto político Ulises, bisnietos Agustín, Sofía, Fiorella, Bianca y Abril, invitan a la misa hoy a las 9.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CONTRERAS DE BARRIONUEVO, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/17|. Su esposo e hijos invitan a la misa al cumplirse nueve noches de su fallecimiento en la iglesia Santo Cristo del Bº Libertad hoy a las 20 hs.

CORVALÁN, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/16|. Desde el dolor de tu ausencia hasta tu nueva casa queremos pedir por tu descanso. Queremos darte ese abrazo como, pedías "abrázame como si me quisieras", que provocaba que el amor que nos teníamos se sellara fuerte, cálido y eterno. Tu partida, ese extraño destino que acontece a personas como vos que nunca nos imaginaríamos que se adelantaría en el camino. Cada día duele más, es poco el consuelo y muchas almas te extrañan Kaky. Invitamos a la santa misa para rogar por su descanso y unirnos en el amor que nos convoca hoy a las 18 hs en la capilla Inmaculado Corazón de María (Bº Vinalar, calle Corvalan y Pioneros).

CORVALÁN, ROLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/17|. Su hijo Negro, sus nietos Adrián, Diego, Jesús y Alessandro Gallo y Luciana Tenreyro invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en el Oratorio Don Bosco, al cumplirse 9 días de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO DE ACHÁVAL, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Hijos y nietos de Sara Josefina Feijóo de Achával invitan a la misa a celebrarse el día sábado 20 a las 19hs. en la Capilla del Colegio San José.

GALLO, JAVIER ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció 11/5/17|. Te fuiste primero para encontrarte con el Señor dejando un gran dolor en la familia, para convertirte en el ángel que guiará nuestras vidas. Por siempre en nuestro recuerdo. Javi querido. Tus tíos Zuli y Cacho, tus primas Gaby, Ceci y Sabri invitan a la misa que se reaizará el 20/5/17a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita.

GUBERVILLE, MARIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/63|. A 54 años de su fallecimiento, sus hijos Marta y flia; Nilda y flia, y Mario R. y flia, invitan a la misa en su memoria hoy a las 19 hs en la capilla del colegio San José.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Nunca se encuentra el nombre para definir la muerte de un hijo, tampoco puede describir el dolor que se siente hasta que lo sufres. Con ese hijo se va el corazón, el alma, uno vive o mejor dicho sobrevive porque el cuerpo lo pide. Pero se acaban los días de Sol, las alegrías, las esperanzas. Uno se acuesta y se despierta pensando que por fin la muerte llegará para poder reecontrarte con ese hijo que te precedió. Hija desde que te fuiste la necesidad de verte, besarte y abrazarte es insoportable. No coincibo la vida sin vos. Me haces tanta falta mi amor, nada será lo mismo. Me pregunto: vale la pena vivir asi? no, este dolor me ahoga. Ayúdame quiero irme con vos, espero verte muy pronto y ojalá que sea como nos eseñaron para la eternidad. Aunque la verdad hasta perdí la fe. Tus padres que siempre te amarán. Alberto Luna y Magdy Salto, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. María: como quisiera traerte del cielo, pasar un día tan solo una vez más, darte un abrazo, un beso de despedida o escuchar tu voz o tu risa. Otra oportunidad de decirte te amo. Contarte que la vida sin ti es tan difícil. Estarás presente en cada momento de mi vida, en mis oraciones, cuando llore, cuando ría. Porque pasaste de vivir con nosotros a vivir en nosotros. Por siempre en nuestros corazones. Tu abuelo Mario Salto, tu tía Lorena, tu prima Rocío y tu mamá del corazón Chochi, invitan a la misa hoy a las 20.30 en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento. Su esposo Víctor y flia, invita a la misa en su memoria en la iglesia San Francisco a las 20 hs. en el dia de hoy sábado 20 de Mayo. Asi mismo agradecen a todos y cada uno de los familiares y amigos que acompañan con mucho cariño e incondicionalidad en tan lamentable pérdida.

ROJAS, RAÚL SIMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/16|. Papi mientras nuestros corazones estén latiendo tu recuerdo jamás desaparecerá. Que la luz de todos los momentos vividos juntos, nunca dejes de alumbrar. Sus hijos Raúl, Luis, Javier, hija política Sandra, sus nietos Ruly, Gaby, Matías, Valentín, bisnietos, Alonso y Tomás, su hermana Nelly y tus sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

MORALES, MARTA INÉS (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Familia Morales y Carabajal, agradecen a todas aquellas personas que nos ayudaron y acompañaron en este difícil momento: Construcciones INAR, compañeros de trabajo de Nahuel Morales, amigos/as y en especial a vecinos y familiares en gral. muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Sus padres Pocha y Rolando.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SOSA GÓMEZ, GLADIS NICOL ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/15|. Dos años de tu partida nuestra reina y aún seguimos buscando un poco de consuelo a tanto dolor. Extrañamos ver ese brillo de magia que tenían tus bellos ojos, tan llenos de vida. Extrañamos tu hermosa sonrisa, que iluminaba nuestras vidas, princesa te recordaremos todos los días a cada instante. Te amamos "flaca hermosa", estamos orgullosos de haber tenido en nuestras vidas un ser tan angelical. Tu mamá Gisel, tu hermanita Yaneth, tus tíos Antonio, Guada y Maguy, tu primo Oscar, tus abuelos Antonio y Filo.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

HERRERA, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/16|. "Papi hace un año que nos dejaste con dolor en el alma, sangrando el corazón, derramando mil lágrimas día a día por tu inesperada partida. Sólo queda el consuelo de saber que estás con Dios. Descansa en paz papá. Señor dale el descanso eterno. Nunca te olvidaremos, te amamos. Tu familia. Tu esposa Eloisa, tus hijos María Rosa, Elizabeth, Miguel, José Eduardo, Mariana, tus hijos políticos Hugo, Guillermo, Alejandro, Marta y Nancy, nietos y bisnietos invitan al responso hoy a las 9 hs en el cementerio de Pampa Muyoj.

MORALES, MARTA INÉS (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Como olvidarme de aquel día quedaste en silencio, quedaste sin vida, un beso te di no se si lo sentiste, una lagrima mia quedó en tu mejilla, hablamos un rato ante que partieras, dijiste te amo como si no lo supieras, lo pienso y te extraño y me hace mucho daño y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro... A un mes de tu partida. Sus padres, hijos, hermanos y demás familiares, invitan al responso que se oficiará el domingo 21 a las 10 hs. en el cementerio La Piedad.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Hugo Bertuzzi, Adriana Vagó, María Susana Bertuzzi, participan con profundo dolor su fallecimiento

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Haydée Robledo T. de Truol Álvarez y Graciela Truol R. de Izaurralde y familia participan de su fallecimiento.

JIMÉNEZ, MILAGROS YANET (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. La comunidad educativa del colegio Secundario Ciudad de La Banda participa el fallecimiento de la alumna de dicha institución. Acompañan a sus padres en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Quirogas.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su esposa Dora Taboada, sus hijas Roxana, Graciela y Marianela, invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Sus hermanos Carlos A. Gómez Abram y Alcira María E. Truol de Gómez Abram, sus sobrinos María Eugenia Gómez Truol, María Gabriela Gómez Truol de Elías y Dario Elías Cezone, sobrinos nietos: Gustavo Jesús Gerbino, María Constanza y Felipe Elías Gómez, invitan a la misa pidiendo por su eterno descanso a las 20 hs mañana domingo en la parroquia Cristo Rey de La Banda.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Sus hermanos Antonio Gómez Abram y Lía Irene Bertuzzi de Gómez Abram, sus sobrinos Fernando A. y Javier A. Gómez Abram, sobrinos nietos Agustín y Valentín Gómez Abram, invitan a la misa pidiendo por su eterno descanso a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey de La Banda

MEDINA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/16|. "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Quien cree en Mí, no morirá jamás". Su esposa Irma, sus hijos Patry, Miguel, Laura y Emmanuel, nietos Flor, Tatiana y Thiago, bisnieta Denisse; sus hermanos y demás familiares. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse un año de su fallecimiento.

ROMERO DE ARGAÑARAZ, OLGA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/17|. Su esposo Mario, sus hijos Walter, Beatriz, Alejandra y José, sus nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

NARVÁEZ DE TAPIA, NIDIA (Tota) (q.e.p.d) Falleció 15/5/17|. Rubén Varela y familia participan con profundo dolor su fallecimiento elevan oraciones en su memoria y ruegan por cristiana resignación para su familia. Frías.