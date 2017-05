El historial de los campeones de la última década

20/05/2017 -

Éste es el listado de los equipos que se consagraron campeones en la última década del rugby santiagueño:

2007: Jockey Club (Anual) y Santiago Lawn Tennis Club (Clausura).

2008: Añatuya RC (Apertura); Old Lions (Anual), Añatuya RC (Clausura).

2009: Old Lions (Apertura); Old Lions (Anual); Old Lions (Clausura).

2010: Old Lions (Apertura); Jockey Club (Anual); Old Lions (Clausura).

2011: Old Lions (Apertura); Jockey Club (Anual); Old Lions (Clausura).

2012: Santiago Lawn Tennis Club (Apertura); Añatuya RC (Anual).

2013: Añatuya RC (Apertura); Olímpico (Anual); Old Lions (Clausura).

2014: Santiago Lawn Tennis Club (Anual).

2015: Santiago Lawn Tennis (Apertura); Old Lions (Anual).

2016: Santiago L. Tennis (Apertura); Old Lions (Súper XXI). l