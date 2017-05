Remisero que amenazó y atropelló a la docente quedó preso durante la audiencia

Fotos ACUSADO. El imputado quedó detenido por las nuevas denuncias realizadas por la víctima.

20/05/2017 -

Un importante revés judicial dejó tras las rejas al remisero acusado de hostigar y amenazar a su ex pareja, mientras se realizaba una audiencia en el palacio de Tribunales de La Banda.

Ayer, minutos después de las 13, el imputado acusado de perseguir a una docente bandeña cuando ésta se dirigía a su lugar de trabajo junto a un compañero, ingresó a la sala de audiencias acompañado por su abogado defensor. En la ocasión se suponía que le iban a imponer medidas restrictivas.

Durante la audiencia, la fiscal a cargo de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dra. Marta Elena Ovejero, manifestó al juez de Garantías que si bien en primera instancia se iba a pedir que se ordenaran reglas de conducta para el acusado, al tratarse de una audiencia de multipropósito solicitó que el mismo quede aprehendido.

La representante del Ministerio Público sostuvo que si bien el acusado tiene dos causas del mes de marzo, donde la víctima lo acusa de amenazas y daños -por la cual pesa un pedido de detención que está suspendido hasta tanto la Cámara de Apelaciones se expida- minutos antes habían ingresado a la fiscalía dos nuevos legajos.

Nuevos legajos

Según sostuvo la Dra. Ovejero, se trata de las denuncias que la docente realizó el pasado 17 y 18, donde el acusado nuevamente arremetió contra ella, tal como lo publicó en exclusiva EL LIBERAL. La fiscal expresó que por los nuevos delitos el imputado debe permanecer tras las rejas, ya que peligra la integridad física de la víctima, quien cumple funciones en la localidad de Las Palmitas.

Además, por las reiteradas amenazas que la docente recibió por parte de los allegados al remisero, incluso mientras la víctima se encontraba en el palacio de justicia, se ordenó custodia policial para ella.

Pese a la oposición del abogado del remisero, el juez de Control y Garantías hizo lugar al pedido de la fiscal y ordenó la detención del acusado por 7 días.

Testimonio

En diálogo exclusivo con EL LIBERAL, la docente manifestó: "No le tengo miedo y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. No voy a quedarme tranquila. No puedo soportar más. Hace un año que nos separamos y desde entonces me acosa constantemente. No tengo un día de tranquilidad. Lo único que pido es que me deje de molestar", sostuvo la educadora.

Además la docente manifestó que ella no terminará "como las otras chicas", haciendo referencia a sus colegas docentes que fueron asesinadas a manos de sus exparejas, de profesión remiseros.

"Esto es una locura, gente que se cree dueña de la vida de otros. Yo sólo me dedico a trabajar y a mis hijos. No molesto a nadie y pido que no me molesten más. Me cansé de hacer denuncias, exposiciones y no se termina más", refirió.