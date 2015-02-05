CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Mayo de 2017
A LAS 21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO
Por El Liberal
21/05/2017 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 CINE. LOS DESCENDIENTES
16.30 ANTES DE PARTIR
18.00 TODO POR AMOR
19.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
20.00 MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
(CONTINÚA)
21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
23.00 DUEÑOS DE LA COCINA
01.00 CHICAS DE VIAJE
02.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
14.00 MAURO, LA PURA
VERDAD
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
13.00 HOY GANÁS VOS
17.15 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
20.00 RONDA DE EDITORES
21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
18.00 FÚTBOL DE AFA
20.15 PASAPALABRA
22.00 LAS PUERTAS DEL SR.
LÓPEZ
CANAL14
12.00 TELÓN ABIERTO
12.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL
12.45 CAPITAN DARK
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO. GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 EL CLÁSICO: CENTRAL VS.
GIMNASIA (J)
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 BÁSQUET POR EL 14:
VILLA MERCEDES VS. NICOLÁS
AVELLANEDA (F)
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 PEREGRINO DE LA FE
23.30 ESPACIO UNSE TV
CANAL 4
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
21.00 SANTIAGO TV
21.30 TOP RANKING
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
00.00 CANAL GLITZ
PELÍCULAS
CINEMAX
02.28 CAMINO A PALOMA
04.16 MI HERMANA INVISIBLE
05.52 SURFISTAS EN LA TORMENTA
07.46 EL JUEGO DE ENDER
09.50 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD
DE HUESOS
12.28 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
14.49 REGRESO DEL TODOPODEROSO
16.43 TODOPODEROSO
18.42 INTERESTELAR
22.00 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN
DEL PERLA NEGRA
TCM
02.00 LEY DE LA CALLE, LA
03.30 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS
BUNNY MOVIE
05.00 ALF
05.26 ALF
05.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
5)
06.18 LA NIÑERA
06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.34 COLECCIONISTA DE HUESOS, EL
09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
5)
10.05 LA NIÑERA
10.31 ALF
10.57 ALF
11.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.13 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS
CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR
13.23 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS
CONCERTS - HUMAN RIGHTS NOW!
16.30 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
18.25 LA PANTERA ROSA
18.25 LA PANTERA ROSA
18.50 KARATE KID II
21.00 EXORCISTA, EL
23.35 DRÁCULA
TNT
03.39 EL FORASTERO
05.16 HOLLYWOOD ONE ON ONE
05.16 TNT BUZZ
06.00 MÁS ALLÁ DEL CIELO
06.00 TNT BUZZ
07.53 MARTE NECESITA MAMÁS
09.36 ENCANTADA
11.36 MI VILLANO FAVORITO
13.27 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE
DIOS
15.34 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO
DEL INVIERNO
18.09 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
2. LA VENGANZA DE ELECTRO
21.00 BILLBOARD MUSIC AWARDS® 2017
00.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
01.39 LEGIÓN DE ÁNGELES
SPACE
02.46 HOSTAL. PARTE III
04.16 ESTADO CRÍTICO
07.13 SOCIOS POR ACCIDENTE
08.50 SOCIOS POR ACCIDENTE 2
10.27 INDIANA JONES Y LA ULTIMA
CRUZADA
12.55 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL
15.18 LA GRAN ESTAFA
17.32 LA NUEVA GRAN ESTAFA
20.01 LOS INDESTRUCTIBLES
22.00 STALINGRADO
A DÓNDE IR
PATIO DEL INDIO FROILÁN
(BOCA DEL TIGRE)
HOY, A LAS 19.30, GUADALUPE SUÁREZ OFRECERÁ SU REPERTORIO
FOLCLÓRICO Y LATINOAMERICANO, EN EL MARCO DEL ESPACIO MOVIMIENTO
MÚSICA DE MUJERES, ACOMPAÑADA EN GUITARRA POR JOSÉ
FRAU.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ HOY, A LAS 21, LLEGARÁ “YAYO
SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
UN ESPECTÁCULO DONDE EL ESPECTADOR
DISFRUTARÁ DE LOS
CHISTES DE ESTE GRAN HUMORISTA
CORDOBÉS.
+ EL JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS
22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.
+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21,
SANTIAGO BAILA.
CINES
SUNSTAR
REY ARTURO: LA LEYENDA
DE LA ESPADA (3D): FANTASÍA
(+ 13 años)
20/05 -21/05-14:00 (cast)16:40
(Cast) 19:20 (Cast)
REY ARTURO: LA LEYENDA
DE LA ESPADA (2D): FANTASIA
(+ 13 años)
20-05-22:00 (Subt) 00:40
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP) 20/05 - 21/05 14:30
(Cast) 17:00 (Cast)
GUARDIANES DE LA GALAXIA
2(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13)
20/05-19:10 (Cast) 22:00 (Cast)
00:45 (Subt)
GUARDIANES DE LA GALAXIA
2 (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
20/05 - 21/05-14:00 (Cast) 16:40
(Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS
(2D): ACCIÓN (+ 13 años)
19:20 (Cast) 22:00 (Subt) 00:45
(Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
20/05 - 21/05 15:30, 18:00
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
20:00, 22:40, 00:50
ALIEN COVENANT (2D):
SUSPENSO (+ 16 años)
17:30, 20:00, 22:00 00:40
LOS PIRATAS DEL CARIBE
5 (3D) AVENTURA (+ 13)
24/05 - 00:45 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE
5 (2D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS )
24/05 - 00:45 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ALIEN COVENANT 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:55- 20:20-
22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES
$50
GUARDIANES DE LA
GALAXIA VOL 2 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10- (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
EL REY ARTURO: LA
LEYENDA DE LA ESPADA
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10- 22:20-
(TODOS LOS DÍAS) VIERNES
$50
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:30- 19:50-
(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50