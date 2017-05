CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Mayo de 2017

21/05/2017 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 CINE. LOS DESCENDIENTES

16.30 ANTES DE PARTIR

18.00 TODO POR AMOR

19.30 JOSUÉ, EL RESUMEN

20.00 MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN

(CONTINÚA)

21.00 JOSUÉ, EL ADELANTO

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 DUEÑOS DE LA COCINA

01.00 CHICAS DE VIAJE

02.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

14.00 MAURO, LA PURA

VERDAD

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA





CANAL 9

13.00 HOY GANÁS VOS

17.15 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

20.00 RONDA DE EDITORES

21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS

EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

18.00 FÚTBOL DE AFA

20.15 PASAPALABRA

22.00 LAS PUERTAS DEL SR.

LÓPEZ

CANAL14

12.00 TELÓN ABIERTO

12.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL

12.45 CAPITAN DARK

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO. GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 EL CLÁSICO: CENTRAL VS.

GIMNASIA (J)

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 BÁSQUET POR EL 14:

VILLA MERCEDES VS. NICOLÁS

AVELLANEDA (F)

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 PEREGRINO DE LA FE

23.30 ESPACIO UNSE TV

CANAL 4

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

21.00 SANTIAGO TV

21.30 TOP RANKING

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

00.00 CANAL GLITZ





PELÍCULAS

CINEMAX

02.28 CAMINO A PALOMA

04.16 MI HERMANA INVISIBLE

05.52 SURFISTAS EN LA TORMENTA

07.46 EL JUEGO DE ENDER

09.50 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD

DE HUESOS

12.28 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

14.49 REGRESO DEL TODOPODEROSO

16.43 TODOPODEROSO

18.42 INTERESTELAR

22.00 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN

DEL PERLA NEGRA

TCM

02.00 LEY DE LA CALLE, LA

03.30 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS

BUNNY MOVIE

05.00 ALF

05.26 ALF

05.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

5)

06.18 LA NIÑERA

06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.34 COLECCIONISTA DE HUESOS, EL

09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

5)

10.05 LA NIÑERA

10.31 ALF

10.57 ALF

11.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.13 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS

CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

13.23 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS

CONCERTS - HUMAN RIGHTS NOW!

16.30 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE

CHOCOLATE

18.25 LA PANTERA ROSA

18.50 KARATE KID II

21.00 EXORCISTA, EL

23.35 DRÁCULA

TNT

03.39 EL FORASTERO

05.16 HOLLYWOOD ONE ON ONE

05.16 TNT BUZZ

06.00 MÁS ALLÁ DEL CIELO

06.00 TNT BUZZ

07.53 MARTE NECESITA MAMÁS

09.36 ENCANTADA

11.36 MI VILLANO FAVORITO

13.27 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE

DIOS

15.34 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO

DEL INVIERNO

18.09 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

2. LA VENGANZA DE ELECTRO

21.00 BILLBOARD MUSIC AWARDS® 2017

00.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

01.39 LEGIÓN DE ÁNGELES

SPACE

02.46 HOSTAL. PARTE III

04.16 ESTADO CRÍTICO

07.13 SOCIOS POR ACCIDENTE

08.50 SOCIOS POR ACCIDENTE 2

10.27 INDIANA JONES Y LA ULTIMA

CRUZADA

12.55 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA

CALAVERA DE CRISTAL

15.18 LA GRAN ESTAFA

17.32 LA NUEVA GRAN ESTAFA

20.01 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 STALINGRADO

A DÓNDE IR

PATIO DEL INDIO FROILÁN

(BOCA DEL TIGRE)

HOY, A LAS 19.30, GUADALUPE SUÁREZ OFRECERÁ SU REPERTORIO

FOLCLÓRICO Y LATINOAMERICANO, EN EL MARCO DEL ESPACIO MOVIMIENTO

MÚSICA DE MUJERES, ACOMPAÑADA EN GUITARRA POR JOSÉ

FRAU.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ HOY, A LAS 21, LLEGARÁ “YAYO

SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

UN ESPECTÁCULO DONDE EL ESPECTADOR

DISFRUTARÁ DE LOS

CHISTES DE ESTE GRAN HUMORISTA

CORDOBÉS.

+ EL JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS

22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.

+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21,

SANTIAGO BAILA.

CINES

SUNSTAR



REY ARTURO: LA LEYENDA

DE LA ESPADA (3D): FANTASÍA

(+ 13 años)

20/05 -21/05-14:00 (cast)16:40

(Cast) 19:20 (Cast)

REY ARTURO: LA LEYENDA

DE LA ESPADA (2D): FANTASIA

(+ 13 años)

20-05-22:00 (Subt) 00:40

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP) 20/05 - 21/05 14:30

(Cast) 17:00 (Cast)

GUARDIANES DE LA GALAXIA

2(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13)

20/05-19:10 (Cast) 22:00 (Cast)

00:45 (Subt)

GUARDIANES DE LA GALAXIA

2 (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

20/05 - 21/05-14:00 (Cast) 16:40

(Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS

(2D): ACCIÓN (+ 13 años)

19:20 (Cast) 22:00 (Subt) 00:45

(Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

20/05 - 21/05 15:30, 18:00

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

20:00, 22:40, 00:50

ALIEN COVENANT (2D):

SUSPENSO (+ 16 años)

17:30, 20:00, 22:00 00:40

LOS PIRATAS DEL CARIBE

5 (3D) AVENTURA (+ 13)

24/05 - 00:45 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE

5 (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS )

24/05 - 00:45 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

ALIEN COVENANT 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:55- 20:20-

22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES

$50

GUARDIANES DE LA

GALAXIA VOL 2 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10- (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

EL REY ARTURO: LA

LEYENDA DE LA ESPADA

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10- 22:20-

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES

$50

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:30- 19:50-

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50