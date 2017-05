Guillermo Brown sumó tres puntos de oro

21/05/2017 -

Guillermo Brown de Puerto Madryn sacó las credenciales de candidato al ascenso y consiguió una valiosa victoria, al derrotar de visitante a San Martín de Tucumán, por 2 a 1, por la fecha 34ª de la Primera B Nacional. Jonatan Bauman y Lucas Landa marcaron para el visitante y Claudio Vega descontó para los locales.

Con el triunfo, Brown se afianza como escolta de Argentinos con 56 puntos. Tambien anoche Douglas Haig de Pergamino y Villa Dálmine igualaron 1 a 1 y Chacarita venció como local a All Boys por 1 a 0.

Para hoy el duelo más destacado lo animarán Instituto y Ferro Carril Oeste, en Alta Córdoba, en la continuidad de la Primera B Nacional. Será a las 17 y lo dirigirá Alejandro Castro. Este es el programa completo. A las 11, Los Andes vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (Ariel Suárez); 15.30, Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Santamarina (Gerardo Méndez); 16, Crucero del Norte vs. Brown de Adrogué (Juan Pablo Pompei); 17, Instituto vs. Ferro (Alejandro Castro); 17, Estudiantes de San Luis vs. Atlético Paraná (Ramiro López); 17, Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Boca Unidos (Bruno Bocca); Lunes 22, a las 20.05, Argentinos Juniors vs. Almagro (Diego Ceballos). Libre: Flandria.