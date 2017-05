Guillermo: "Me gustaron algunas cosas del equipo"

Fotos BALANCE. Guillermo Barros Schelotto se mostró más que conforme con la actuación de su equipo ante Newell’s.

-

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, destacó la importancia de la victoria sobre Newell’s Old Boys de Rosario por 1-0, de local, que lo afianzó en la cima del torneo de fútbol de Primera División y explicó que no está "acostumbrado a que lo carguen", tras la derrota en el clásico ante River Plate, porque "siempre fue al revés".

"Esta era una final. Hoy había que ganar. No teníamos otra opción. Fue muy importante el apoyo de los hinchas cuando los dos equipos estaban en la cancha. Me voy conforme porque me gustaron algunas cosas del equipo", afirmó Barros Schelotto.

"No tuvimos mucho fútbol, pero defendimos muy bien, porque nunca nos llegaron. El equipo mostró otra actitud. Por eso felicito a los jugadores", agregó.

"Los muchachos supieron jugar este partido. Ellos sabían que no iba a haber paz. El rival era duro, pero ganamos bien", sentenció.

Barros Schelotto, además, se refirió a las lesiones: "(Darío) Benedetto estaba mal del estómago desde ayer, pero quiso jugar. Y aguantó hasta donde pudo. (Gino) Peruzzi salió por un dolor en la espalda. A (Juan) Insaurralde lo saqué porque tenía un dolor en el pubis".

Más tarde el cuerpo médico del club informó que Benedetto tiene una gastroenteritis; Peruzzi una dolencia en la espalda; e Insaurralde una molestia en el aductor derecho (posiblemente un desgarro).

El mellizo Guillermo, por último, habló sobre todo lo que pasó tras la derrota con River. "Nunca me cargaron, siempre fue al revés. No estoy acostumbrado", finalizó.