Jubilados locales cuestionan decisión del organismo oficial

Para Soria, "el salario del jubilado no es ganancia, es el reintegro de los aportes hechos al sistema previsional".

23/05/2017 -

La titular del Foro de Jubilados y Pensionados de Santiago del Estero, Rosa Soria, respaldó el fallo de la Cámara de Seguridad Social que ordena que no se cobre el impuesto a las Ganancias a los sueldos de los jubilados, porque "la jubilación no es retribución por actividad ni beneficio, ni renta, es un haber que se cobra luego de haber aportado un mínimo de 30 años", señaló. Destacó que los haberes jubilatorios, "no tienen que tributar Ganancias porque el salario del jubilado es el reintegro de los aportes hechos al sistema previsional porque el jubilado hizo sus aportes en actividad".

Puntualizó respecto de la posibilidad de apelar el fallo del Gobierno que "nos parece que no deberían apelar, porque nos benefician con la reparación histórica pero a la vez el cobro de Ganancias es como un cuestionamiento por el cobro de los juicios. Por eso queremos que se resuelva con la aprobación de una ley para directamente dejar afuera del cobro de Ganancias los haberes de jubilados".