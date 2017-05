La madre de la víctima volvió a pedir justicia

23/05/2017 -

El pasado jueves, Rosalba Lobato prestó declaración por primera vez ante la fiscal Aída Farrán Serlé, quien investiga la muerte de su hija. Tras ello, la mujer habló ante los medios y deslizó sus sospechas sobre personas del pueblo de Los Telares y conocidas de su hija.

La representante del Ministerio Público decidió citarla nuevamente. Ayer, Rosalba estuvo en Tribunales y se entrevistó con la fiscal. La mujer reiteró su preocupación por el avance de la investigación y explicó sobre quién están depositadas sus sospechas.

Por su parte, la Dra. Farrán Serlé, la puso al tanto de los pormenores de las actuaciones y le manifestó que sin pruebas no se puede disponer la detención de ninguna de las personas investigadas.

Tras su declaración, la madre de la víctima dialogó con EL LIBERAL y manifestó: "Yo lo único que quiero es justicia para mi hija".

"Han pasado 24 días (hasta ayer) y por ahora no hay detenidos. Yo le dije de quién sospecho, pero la fiscal me explicó que por ahora no tiene pruebas firmes contra nadie. Me volvió a pedir que tenga paciencia y que ella (por la Dra. Farrán Serlé) está segura que en poco tiempo se va a esclarecer", concluyó Rosalba