Invitan al segundo retiro en honor a Mama Antula

Fotos ENCUENTRO. Del primer retiro que se hizo en Silípica participaron cientos de devotos de toda la provincia.

23/05/2017 -

El sábado 3 de junio los cristianos católicos podrán participar del segundo retiro espiritual de Mama Antula, que se realizará en el predio de la Fundación Niños por un Mundo Mejor, en El Zanjón. Este nuevo encuentro convoca a los laicos a reflexionar sobre la vida la beata santiagueña y sobre a todo a imitar su vocación de servicio.

"La idea es que podamos replicar y compartir la espiritualidad de Mama Antula. Tiene objetivo lograr que los laicos no solamente la veneren y la vean como un ejemplo de santidad, sino que también quieran imitarla", comentó el padre Mario Ramón Tenti.

El primer retiro se realizó en el santuario de la beata en Villa Silípica y del mismo participaron cientos de personas de todo Santiago y también de otras provincias. La segunda edición invita a todas las comunidades parroquiales a vivir un clima de oración, de 9 a 18 horas.

En cuanto al carisma de este retiro, el padre Tenti contó que se profundizará en la evangelización y en el servicio.

"Ella tenía dos ejes dentro de su vida, uno era llevar a Dios hasta los lugares donde no fuera conocido, de ahí se desprende la misión del laico de evangelizar, de llevar el nombre de Jesús y llevar su reino. El otro era el servicio a los hermanos más pobres, no solamente lo que hacía a la tarea evangelizadora, sino también a la cuestión social. Su cercanía era con los pobres, a los excluidos de la sociedad de su tiempo, los aborígenes, los mulatos, no sólo anunciando el evangelio a través de los ejercicios espirituales sino de servicio concreto, como a las mujeres que habían sido excluidas de la sociedad por divorcio, prostitución, etc.", dijo.

Además, se trata de que las personas puedan consagrar su vida a Jesús. "No nos olvidemos que Mama Antula era laica, entonces reflexionaremos sobre el compromiso y la consagración de los laicos, cómo aceptar el llamado de Jesús, amarlo y servirlo en los hermanos". Es necesario resaltar que desde la parroquia de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín saldrán colectivos para El Zanjón. Para más información al (0385) 4250735, por las tardes.