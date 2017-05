FÚNEBRES | 24 de Mayo de 2017

Hoy 22:30 -

- María Elisabet Abud de Harasin (La Banda)

- Maximina del Valle Ávila (La Banda)

- José Antonio Casado

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Su primo Gregorio Alberto Jiménez, su esposa Marta V. Gómez, sus hijos Oscar y Adriana y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". La comunidad educativa del colegio Santiago Apostol LL-14 acompañan en este momento de dolor, por el fallecimiento del Sr. padre CPN. Vanina Bonemerg. Ruegan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Jesús dice el que cree en mi aunque muera vivirá…. Viviana Santillán, acompañan en este momento de dolor a su amiga Vanina y ruega oraciones por el eterno descanso de su padre.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Los amigos de su hijo Pablo de la promoción 92 del Colegio San José, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querido amigo y flia., en este difícil momento.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. " Que brille para el la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del instituto Cristo Rey LL-52, participa el fallecimiento del padre de la CPN. Vanina Bonemerg. Ruegan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Con profundo dolor despedimos al querido amigo y vecino, rogando por la pronta resignación de su apreciada familia., Eduardo Abud y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Fernando Pereyra, Susana Miguel y sus hijas, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Vanina. Ruegan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Amigos de su hija Vanina; Antonella, Karina, María José, Alejandro, Franco, Daniel, Carolina, Paula y Graciela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Sra. Beba de Stancampiano, sus hijos Beky, Tolin y Claudio con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Tolin Stancampiano, su esposa Adriana, suss hijos Fabricio y Florencia y su nieta Constantina, participan con profundo dolor su falecimiento y elevan oraciones por su eterno decanso.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Laura Werenitzky, Fernando Cerro y Salvador, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Vanina. Ruegan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados del barrio San Martín lamenta el fallecimiento del esposo de nuestra prosecretaria Sra. Aurelia Gutiérrez. Acompañan a la familia en este momento de dolor y ruega una oración en memoria del querido vecino.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre y padre político de sus matriculados Contadores Helga Vanina Bonemberg y Gabriel Oscar Gómez. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre y padre político de los Contadores Helga Vanina Bonemberg y Gabriel Oscar Gómez. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre y padre político de los Colegas, Contadores Helga Vanina Bonemberg y Gabriel Oscar Gómez. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Señor, dadle el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". La comunidad Educativa del Instituto Santo Tomás de Aquino participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la contadora de nuestra institución, Vanina Bonemberg. Se ruega oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Héctor Ulla, Catalina Manzur, sus hijos Jorge, maría Belén, Luis y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Eduardo Cura, Sarita Manzur, sus hijos Vanessa, Deborah, Eduardo y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, sobre verdes praderas el me hace descansar. La comunidad educativa del Instituto Santo Tomás de Aquino participa el fallecimiento del papá de la Dra. Vanina y acompaña a toda la familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Isabel Ulla viuda de Pereiro, su hijos Alberto Pereiro y Ely Prado, Andrea Pereiro y Marcelo Mattalia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Descansa en paz querido Raúl.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Gustavo Hernández, Ernesto Alurralde y Marina Touriño acompañan a su amiga Silvia, ante la dolorosa partida del querido Raúl.

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". Sus hermanas Lucy y Zully; sus sobrinos con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento.

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Su tía Rosa Gattas de Mattar y sus primos Cacho, Nora y Gustavo y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Su sobrina Silvina Escobar y su esposo Diego Tarquini y sus hijos Tadeo y Julieta acompañan en el dolor y la tristeza de la familia.

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Tu bondad y afecto quedarán por siempre en nosotros. Sus primos Azucena Ovejero, Juana Ovejero, Rafa Ovejero y Elena Santillán, Ercilia Ovejero y Mauro Ybañez y Ramón Ovejero y Marta Abornoz, y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciado primo Héctor. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Su tía Olga Gattás participa con gran dolor el fallecimiento de su sobrino Héctor y ruega a Dios por su descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Su tía Nati Gattás, su prima Celeste y familia, su tío Rosendo Gattás, participan con inmenso dolor la partida de su sobrino Héctor y ruegan por su descanso eterno en la casa del Padre Celestial.

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Acompaña en este difícil momento a sus hijos Héctor y Silvia, sus amigos: maría José, Daniel, Santino, Gabriela, Soledad y Alberto con sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Abraham Auat, Magdalena Pró y sus hijos Belisario y flia., Leticia y flia., y Luciana participan la partida de don Héctor, vecino y amigo, y acompañan a sus hijos Silvia y Hectitor y su nieto Luisito, con sus oraciones y deseos de pronta resignación. Que su memoria sea por siempre.

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 22/5/17|. (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Autoridades y personal de Comintel S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su compañero Héctor y su familia en tan doloroso momento.

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Su ahijada y sobrina Myrna Escobar y Ricardo Ruiz y sus hijos Iván, Stefanía y Máximo, elevan oraciones por la paz de su alma.

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Nelly Lucía Cano, sus hijos Silvia, Ruth, Andrea, Luis y José Gómez Cano participan con profunda congoja su fallecimiento y acompañan a sus hijos Héctor y Silvia en este momento honda tristeza.

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. La Comisión Directiva y personal administrativo de la Biblioteca Popular Pedro F. Unzaga participa el fallecimiento de su colaborador y vecino. Acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Su esposa María M. Carrasco, hijos Aníbal y Marilé; hijos pol., nietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Jardín del Sol, casa de duelo P. L. Gallo nº 330 sv. nº 2. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada". Su hija Marilé Casado, su hijo político Antonio Díaz, sus nietos Macarena, Aldana y Lautaro participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Dichosos los de corazón limpios porque ellos verán a Dios". Su hijo Aníbal Casado, hija política Selva Saavedra y su nieta María del Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Las puertas del cielo se abrieron para vos y los ángeles te dan la bienvenida". María Elena, Selva Graciela y Ana María Saavedra y sus respectivas familias, participan con profundo dolor la partida de Pichulo, rogando por su eterno descanso.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". María Elena Saavedra, sus hijos Valentín y María Jordán Galván participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás". Ana María Saavedra, Jose Siufe y sus hijos Delfina y Lucio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los compañeros de trabajo de su hija Marilé, del Diario El Liberal: Richard, Natalia y Carolina, participan con profundo dolor su fallecimiento y la acompañan, junto a su familia, en este difícil momento. Ruegan oraciones a su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Claudia Herrera y familia participa su fallecimiento y acompaña a su compañera Marilé en este doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Franco Parisini y su esposa Josefina Ferreira Lesyé y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Compañeros de trabajo de su hija Marile de El Liberal, Sección Publicidad: Teresa Paz de Ravetti, Alejandro Álvarez Valdés, Gustavo M. Gallo, Jorge González y Ciro Bravo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Gregorio Gómez y familia participa el fallecimiento del padre de su compañera Marilé. Eleva oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Perla Gutiérrez, Rodi y Félix participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañera Marilé. Eleva oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Los compañeros de su hija Marilé Miguel, Darío, Néstor, Hugo y Jorge participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (PICHULO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Roger Eduardo Díaz, Roger Eduardo Díaz (h) participan con dolor el fallecimiento del papá de su compañera de trabajo Marilé.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Olga Cisneros, Juan Roldán y sus hijos Judith y Javier participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Marilé y acompañan a toda la familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (PICHULO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Tus consuegros Arnaldo Díaz y Tomasa Barraza; sus hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Señor, ilumina su alma y dale el descanso eterno". Lucrecia Díaz y Juan Carlos Morales participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su cuñada Marilé en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Gabriela Díaz y su hijo Ian acompañan en estos momento a su cuñada Marilé y elevan oraciones por su eterno descanso.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Anhaí Lucena y familia acompaña a su compañera Marilé en tan irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamas, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos; y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno".Teresa Paz de Ravetti y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña Marilé y familia en este dificil momento.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (PICHULO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Que los Angeles del Cielo iluminen tu camino para encontrarte con el Señor". Ada y Alberto; Adriana y Ronald; Juan y Shirlet Garces y flias acompañan a toda su familia en tan irreparable pérdida y piden su pronta resignación.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Carlos Ramón Arce, silvia Virosta, Joaquín y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (PICHULO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Directivos y personal de diario El Liberal S.A. participan con dolor el fallecimiento del padre de su empleada Marilé Casado. Ruegan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Raúl Miranda y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (PICHULO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Chicho Uñates, su esposa Cashy, sus hijos Mariela, y Daniel, sus nietos Milagros y Javier acompañan a sui esposa Nena, a sus hijos Aníbal, Marile y demás familiares en este difícil momento. Descansa en paz querido "Pichulo".

CASADO, JOSÉ ANTONIO (PICHULO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Sección Diseño y Armado de diario El Liberal: Carlos Maldonado, Roger Díaz, Carlos Reynaga, Fernando Cáceres, Daniel Montes y Alejandro, Roldán, Gustavo Gallo participan con dolor su fallecimiento.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Nuestra muy apreciada y querida amiga de toda la vida, participamos con dolor su fallecimiento y acompañamos a Goli y a toda su familia en estos momentos difíciles Willian Mananicci, su esposa Aida Villavicencio y su hermano Walter Villvicencio. Descansa en paz querida Norita.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Felisa Anabel Moyano de Arce y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Gloria. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su amiga Marina Aza de Ziek e hijas Cristina, Marisa, Eugenia y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan opraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Sus vecinos y amigos Felix Quiroz y Josefa Carrasco, sus hijos Sonia, Alfredo y Viviana Garcia Olevera, nietas Ma. Angélica y Ma. del Rosario, participan con muchisima tristeza el fallecimiento de Norita, y acompañan en el dolor a sus familiares con oraciones. piden en su querida memoria que Dios misericordioso le dé el descanso eterno.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Mely Graña y Buby Santillán participan con profundo dolor el fallecimiento de Norita y acompañan a Gloria y familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Ya descansas en paz, Norita". Te despedimos con dolor y rogamos al Señor por la resignación de Goli, sobrinos y toda la familia. Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y familia.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Bernardo Bailon, Susana Comelli, hijos y nieto participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Norita. Rogamos oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Edith Alicia C. de Degano, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga de tantos momentos juntas, gratos o no. Descansa en paz Norita. Con amor pedimos oraciones en tu memoria. ( Corregir el Apellido de la Muerta de los avisos Nª 43689 y 43690 es Quiroga.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. ¡Cómo te ama el Señor! El mismo día que te dio la vida terrena, te llamó a vivir la eterna, en el día de tu onomástico. Aleluya! Ex compañeros de trabajo de su hermana Gloria: A. Sánchez; A. Acosta; J.C. Barrera; J.M. Gerez, E. Abdala, Olga de Leguizamón participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar. Elevan y ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Selva A. Benavidez participa con profundo pesar el deceso de su apreciada vecina Norita, por tan irreparable pérdida expresa sinceras condolencias a sus hermanas, Gloria, Perla y sobrinos. Norita que el Señor misericordioso te reciba en su Reino y que tu alma descanse en paz.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Teresa y Julio Lucero, Alejandra Lucero, Gustavo Abeijón y sus hijos Máximo y Augusto Abeijón participan su fallecimiento y ruegan muchas oraciones en su querida memoria. Pronta resignación para toda su familia.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Sus amigos Gloria Piaggio, Alejandro Duffau y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Su amiga y ex compañera Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra participa con inmensa tristeza su fallecimiento y acompaña en su dolor a toda su familia pidiendo a Dios le de paz, consuelo y resignación. Eleva oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Marcelo Méndez Riera y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones een su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Elsa Parisi de Alderete, acompaña y abraza cariñosamente en estos momentos de profundo dolor a lass hermanas y sobrinos de Norita. Eleva oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Que en este descanso eterno el Señor te tanga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para tí la luz que no tiene fin " Sus amigos Anita Sosa, Felix Ochoa e hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegaan oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Belindo Federico Campos y Ramón Mandolini participan el fallecimiento de nuestra querida amiga Norita, rogando por su descanso eterno. Acompañamos en estos tristes momentos a sus hermanas, hermanos políticos, sobrinos y en forma especial a su querida hermana y compañera Goly. hasta Siempre estimada amiga.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. No hay palabras que te den consuelo querida Goli, solo ofrecemos oraciones al Señor para que te conceda resignación. Tus amigos Mavel de Nader, Mónica y Miguel

ÁLVAREZ, VÍCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/16|. Sus hijos Claudia, Marcela, Carina, Exequiel, hijos políticos, nietos Charly, Claudio, Mariana, Rocío, Mica y Teco, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Don Bosco, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

CONTRERAS, JUSTO EMILIANO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/5/92|. "Demos gracias a Dios porque es grande su amor". Su esposa Gladys Herrera, sus hijos Alfredo y Elsa de Vénica; hijos político Mario Vénica y Magdalena Herrera; sus nietos Gerardo, Vanesa, Facundo Vénica; Santiago y Mariano Contreras y su bisnieta Mía Aylén Vénica invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 25º aniversario de su deceso.

INGRATA VDA. DE MEDINA, IRMA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/16|, Sus nietos Raúl, Luis, Javier, nieta política Sandra, bisnietos Valentín, Gabriela, Matías y Ruli, tataranietos Alonso y Tomas, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

MARTÍNEZ DE PINTOS, OLGA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/14|. Querida madre, hoy se cumplen tres años de tu partida, nos duele aceptar que ya no estés con nosotros físicamente y nuestros corazones no tienen consuelo, siempre estarás en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, tus recuerdos y amor nos guiará por el camino del bien por toda la eternidad. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Su esposo Jesús Francisco Pintos, sus hijos Santiago y David; sus nueras y nietos Santiaguito, Valentín, Thiara Gero y Ana Victoria invitan a la misa que se realizará el 25/5/17 en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20.30 hs.

MOYANO, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/15|. Su esposa María Luz Filanzzoni, sus hijos: Guillermo, Luis Oscar, María Luz, Víctor Hugo y Sergio Sebastián, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Hace un mes que tu corazón dejó de latir, hace un mes que se me fue la mujer que viví la mayor parte de mi vida. Ceo tus fotos de tus hijos y de nuestra nieta y no puedo comprender porque te me fuiste, mi negra, así como te decía. Y al ir al cementerio también es un dolor muy grande cuando estoy frente a ti, las lágrimas no puedo detenerlas y este dolor es inmenso solo se que te cuidé siempre mi Negra. Solo sé que algún día nos reencontraremos y me recibirás y me envolverás con tus alas. Ahora, el Señor que sea tu compañía ¡Que descanses en paz! Tu esposo Leopoldo (Poly); tus hijos Nicolás y Edel; tu nuera Débora, yerno Maxi y tu nieta Victoria te recordamos con amor. Se ruega una oración en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Señor ya esta ante tí recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hijo Mariano y su hija politica Laura, sus nietos Francisco, Pilar y Bautista, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Sus hijos Pablo, María, Julio, Mariano y Juan Pablo; hijos pol. Viviana, Déborah, Laura, Antonella; nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Jardín del Sol. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Sus sobrinos Mara, Lucas, Ana, Vito y sus respectivas familias participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Coqui y Lalo Laud y sus hijos Enzo, Maricel, Eduardo, Daniel y Alejandro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Roberto Chelala y sus hijos Roberto, Maximiliano y Juan Pablo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Mariano y Juan Pablo.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (AGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Banco Macro Suc. La Banda, participa con profundo pesar el fallecimiento de la Madre de su compañero Mariano. Elevan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar en verdes prados el me hace descansar". Tere Baumann y Susana Pereyra,participan y acompañan en este doloroso momento a su hija Mary. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Juan Carlos Bianchi y Susana Prados, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Miguel Tomassone y Cecilia Bianchi y sus hijos Nicolás, Victoria y Carolina, participan y acompañan con profundo dolor a sus hijos Mariano, Maria, Julio, Pablo y Juan Pablo. Elevan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (AGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Que brille para ella la luz que no tiene". José Luis Cambarerí y flia, Sarita Elizabeth Cambareri y flia; María Cristina Cambarerí y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (AGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno,que brille para ella la luz que no tiene fin" Despedimos con mucho dolor a nuestra querida prima Agui, quien seguramente ya esta descansando en los brazos de Jesús... Jorge, Ñoña y Walter Azuz y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Ernesto Abatedaga y familia participa su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. El Directorio del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Pablo Cesar Harasin.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. El Personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento de la madre de su compañero de tareas Pablo Cesar Harasin.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (AGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. ...Y entonces cumplió con lo encomendado por Dios; serás madre abnegada, mujer respetada, esposa incondicional e hija amorosa del Señor. Tu deber, tu tarea ya está realizada querida Agui, ahora...descanssa con regocijo te recibirán los angeles del cielo, que así sea. Con profundo dolor participan de su fallecimiento las amigas y compañeras de "La mesa académica ": Lucia Orellana, Fabiana Tonzar, Patricia Acosta, Patricia Cabrera, Florencia del Corro, Pamela Sarmiento, Viviana Peña, Cecilia Barraza, Liliana Torressi, Mónica Manfredi, Patricia Gónzales, Silvina Mayuli y Judith Baez de suhija María Harasini. Se ruega una oración en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (AGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Así como viviste, con una sonrisa y la mirada calma, así también fue tu partida querida Agui. Dureme....duerme y descansa en Paz. Participan con profundo dolor por su fallecimiento su amiga Judith Baez y flia. Se ruega una oración en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Señor recíbela en tus brazos, muestrale tu rostro, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus vecinos René y Chuchi Umbides y sus respectivas flias. Elevan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Señor dale el descanso eterno que brille la luz que no tiene fin". Gringa y Gringo Siufe y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Sus familiares Eduardo Cura, Sarita Manzur, sus hijos Vanessa, Debora, Eduardo y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Señor ya está ante tí recíbela en sus brazos, dale el descanso eterno que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus nietitas Abril Harasin Cura, Ambar Harasin Cura, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Betty Manzur, sus hijos Exequiel, Emmanuel y Elina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (AGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Amigos para siempre" de su hijo Pablo. Acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su madre: Luis, Eduardo, Fredy y Walter. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Héctor Ulla, Catalina Manzur, sus hijos Jorge, María Belén, Luis y sus respectivas flias, participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Pinino y Nela, acompañan a su hijo Pablo en tan doloroso momento y piden su pronta resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Prof. Mariel Scrimini y flia, saludan a su amiga María y su familia en este momento tan doloroso. Elevan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Recíbela Señor en tu Reino de Luz y Paz". Sus vecinos de siempre Marcelo Jerez y esposa Marta Grimaldi, hijos Marcela Alejandra, Marcelo Osvaldo, Analía Beatriz y Susana Valeria, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MAXIMINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Sus hijos Rosa, Kuky, Sara, Nilda; hijos pol. Ricardo, Miguel, René; nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. Serv. Caruso ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DE TORO TEJEDOR, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. "Señor, recíbelo con honores por su sabiduria, trabajo y honestidad". Sus sobrinos Mary, Berta, Carlos y Alfredo Tejedor con sus respectivas flias, participan con gran dolor el fallecimiento del tio Alberto. Que brille para él la luz que no tiene fin. Acompañan a Marta, Enrique, Hermanos y nietos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE TORO TEJEDOR, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. María Celia Afur y familia; Oscar Martínez y familia, acompañan en estos momentos a sus amigos Enrique y Marta por el fallecimiento de su padre, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y ruegan oraciones a su querida memoria y cristiana resignación a su familia.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Julio Madroñero y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. El Colegio Farmacéutico, colegas y personal del mismo participan con dolor el fallecimiento del hermano del Farmacéutico Carlos Gómez Abram.

ROBLES, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Su hermano: Pedro Guillermo Robles, su hermana política Rosa Gutiérrez, sus sobrinos Virgina y Rafael Robles, sobrinos políticos: Carlos y Zulma y sus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Cesar y Myriam, despiden con dolor a nuestro querido amigo Ramón, acompañan a su esposa, hijas y nietos, rogamos por el eterno descanso de su alma y elevan oraciones al Señor en su memoria.

ROBLES, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Dr. Mariano Moreno y familia, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

GÓNGORA, ELDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/16|. Al cumplirse 1 año de su fallecimiento, sus hijos Pinino y Raúl (Topo), sus hijas politicas Nela y Liliana y su nieto Mauricio, invitan a la misa que se realizará en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs.

MAGUNA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. " Papi que inmensa es la huella que dejaste en este mundo, nos aferraremos a los mejores recuerdos para sobrellevar el dolor que nos provoca tu ausencia". La familia Maguna ,invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la capilla San Cayetano del Bº Ampliación Parque Industrial, con motivo de cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial.

CORONEL, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/16|. A 1 año de tu partida al Reino de los Cielos, tu recuerdo vive presente dentro de mi corazón "M querida Doña Mari". Recuerdo aquellos domingos que me esperabas para matear. "Nunca me olvidaré ". Tu hija del corazón Cristina Montoto. Ruega una oración a su querida memoria.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Que en paz descanse. Tíos políticos de Doris Humberto Chávez, Dina Villalba, primos Yolanda Chávez de Luna, Humberto Chávez, Alicia Cameranesi y demás familiares participan el fallecimiento.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Que el Señor te reciba en su gloria y brille para ti la Luz que no tiene fin. Sus amigos Pily, Ramón y Graciela LLugdar y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Ramón Elall, sus hijas Silvia y Claudia, sus nietas Rocío y Loretta participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TEJERA, RAMÓN ATILIO (PIRUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Termino tu recorrido en este mundo, y queda la alegría de habernos encontrado en el camino". María Viviana Tejera y María Esther Ponce de Tejera participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.