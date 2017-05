"Leí que podía hacer ese giro y me jugué"

24/05/2017 -

Federico Van Lacke se convirtió en el héroe del primer juego de la serie, tras robarle la última bola a Pablo Bertone.

En diálogo con EL LIBERAL, el escolta santafesino habló de esa acción. "Fueron dos factores. Primero las ganas que tenía de robarla. Y después, el apoyo de la gente, que quería que robemos esa pelota, que no dejemos tirar, que no suframos tanto hasta el final como sufrimos. Leí que podía llegar a hacer ese giro y me jugué. Fue intuición y sobre todo ganas para cerrar el partido, poner el primer punto, dar el primer paso, que era un partido muy importante", comentó reconfortado.

Consultado por el juego, opinó: "Tenemos muchísimas cosas por mejorar, pero en líneas generales al partido lo llevamos por donde quisimos. Pudimos frenar a dos de sus tres referentes ofensivos. A pesar de no contar con Maxi Stanic durante muchos minutos del partido, el equipo jugó en una cierta línea buena. Necesitamos mejorar y corregir algunos aspectos que para poder ganar la serie, tenemos que hacerlo perfecto".

Van Lacke se mostró feliz por los progresos. "El equipo está más consistente, más concentrado, más contundente a la hora de cerrar los partidos. Si bien ayer teníamos una renta importante a falta de 2 minutos casi se nos va, pero pudimos cerrarlo. Hay cosas que corregir, sobre todo esas pelotas finales que perdimos y que necesitamos poner más énfasis a la hora de no cometer errores en el final. El equipo está más maduro, con una línea ascendente desde hace unos 3 o 4 meses", indicó.