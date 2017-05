Prosiguen los torneos del NBA

24/05/2017 -

Por el torneo de Primera "Juan Infante" se enfrentarán: en Defensores del Sud, Amigos de Pepi vs. Juveniles de Villa Mercedes; en Coronel Suárez, Suárez vs. Juveniles de Huaico Hondo.

Por el torneo de Ascenso "Esteban Contreras" se medirán: en Polideportivo Nº 2, Loreto Básquet BBC vs. Gimnasia y Esgrima; en Moreno BBC, ISPP vs. Judiciales; en Huaico Hondo, El Faro Repuestos BBC vs. Doble HH; en Villa Mercedes, Parque Sur A vs. Clasificados en Santiago.com; en Estudiantes de Huaico Hondo, Estudiantes Terciarios vs. Huaico Hondo A.