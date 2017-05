Las últimas tres fechas del torneo se jugarán en una misma semana

Fotos Boca y River pelean por el título

La realización de la 28a. fecha del campeonato de Primera División, que iba a realizarse en fecha FIFA, finalmente se llevará a cabo respetando el calendario original que la ubicaba el domingo 18 de junio. La siguiente jornada se llevará a cabo el miércoles 21 y la última, el domingo 25. De esta manera, se producirá un cierre apretado de campeonato, ya que se definirán el título, los clasificados a las Copas y los descensos en una semana.

El nuevo cambio obedece a que varios equipos tendrán que ceder sus futbolistas a diversas selecciones entre el 5 y el 13 de junio, cuando la Argentina inicie el ciclo al mando de Jorge Sampaoli, que ya dio su primera lista para jugar con Brasil (el 9 de junio, en Melbourne) y con Singapur (el 13, en Singapur).

En esa 28a fecha jugarán Aldosivi vs. Boca Juniors; Independiente vs. Olimpo; Huracán vs. Unión Santa Fe; Newell's Old Boys vs. Lanús; Estudiantes de La Plata vs. Belgrano; Arsenal vs. Godoy Cruz; Atlético Rafaela vs. Quilmes; Patronato vs. Tigre; Vélez Sarsfield vs. Sarmiento; Defensa y Justicia vs. Atlético Tucumán; San Martín de San Juan vs. Temperley; Talleres de Córdoba vs. Gimnasia La Plata; Colón Santa Fe vs. San Lorenzo; River Plate vs. Racing Club y Banfield vs. Rosario Central.

Además, desde la AFA se ratificó en la reunión de Comité Ejecutivo que el partido pendiente entre Atlético Tucumán y River se jugará el miércoles 31 de mayo, a las 20.30, y al día siguiente, los 45 minutos restantes entre Arsenal y Olimpo. El encuentro entre Defensa y Justicia e Independiente, postergado el 24 de marzo, fue reprogramado para el domingo 11 de junio.