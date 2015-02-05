CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Mayo de 2017
A LAS 09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
Por El Liberal
26/05/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI,TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MONSTRUOS DE LA
PROFUNDIDAD
18.45 TORNEO DE LA
INDEPENDENCIA
21.00 MUNDIAL SUB-20 COREA
2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA COCINA DE TIC
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 ANIMALANDIA
15.30 MUSICA INTERIOR
16.30 CIRCUITO ARGENTINA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 EN MÉRITO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.17 PEQUEÑOS AVIADORES
09.23 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA
2017
09.51 EL CÓDIGO ENIGMA
12.08 EL INFILTRADO
14.20 EL PAÑUELO AMARILLO
16.10 JUSTICIA LETAL
17.55 ROSTROS EN LA OSCURIDAD
19.55 EN COMPAÑÍA DEL MIEDO
22.00 LA DAMA DE NEGRO II. EL ÁNGEL DE LA
MUERTE
23.57 LUCES DEL MÁS ALLÁ
TCM
07.38 QUEEN. LIVE AT MILTON KEYNES
08.37 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
10.32 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY, EL
13.02 LA LLAMADA FATAL
15.02 D-TOX
16.52 TOP GUN
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
20.34 LA NIÑERA
21.00 SOLDADO UNIVERSAL
23.00 JIMI HENDRIX
TNT
06.00 RUDO Y CURSI
08.02 MARTE NECESITA MAMÁS
09.47 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
11.31 INCORREGIBLES
13.21 MONSTERS UNIVERSITY
15.24 SERPIENTES A BORDO
17.24 VALIENTE
19.04 GLADIADOR
22.00 MONSTERS UNIVERSITY
00.03 RÁPIDOS Y FURIOSOS
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, EL BUEN PASTOR
08.00 GRIMM, SOBRE MI CADÁVER
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CARGA
PATRIMONIAL
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
BÚSQUEDA TRISTE
11.00 HOUSE M.D., EVENTOS ADVERSOS
12.00 HOUSE M.D., MARCAS DE NACIMIENTO
12.50 CHICAGO P.D., 300.000 ‘ME GUSTA’
13.45 DETECTIVES MEDICOS S14, LA LLAVE
MAESTRA
14.15 LA GRANJA
16.00 HOUSE M.D., LA SUERTE DE THIRTEEN
17.00 HOUSE M.D., ALEGRIA
18.00 CHICAGO P.D., UN TIRO OÍDO
ALREDEDOR DEL MUNDO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
ESTÁNDAR DE DEPRAVACIÓN
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
DEPREDADOR EN LÍNEA
21.00 SHREK 2
22.45 MADAGASCAR
24.25 CHICAGO P.D., UN TIRO OÍDO
ALREDEDOR DEL MUNDO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 #AMORENTRÁNSITO
10.35 OVEJA NEGRA
12.20 ENEMIGO OCULTO
14.10 TRIPLE X
16.50 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
19.30 FULLSCREEN
20.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
22.35 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+VIERNES 26, A LAS 22.30, SE
PRESENTARÁ DANIEL DORREGO,
CON POP LATINO.
CASA GARMILLA
(ESPAÑA 462, LA BANDA)
ESTE VIERNES 26 RECITAL EXCLUSIVO
DEL GRUPO SALITRAL.
DESDE LAS 23, ACTUARÁN RODDY
MONTENEGRO Y EL GRUPO
LOS DEL CORAZÓN.
OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
(INDEPENDENCIA 1650)
+VIERNES 26, CÍCLICAS PRESENTA
NOCHE TROPICAL CON LALA
BAND, TATIANA DÍAZ Y NATALÍ JUGO,
A PARTIR DE LAS 22. ORGANIZADO
POR MOVIMIENTO MÚ-
SICA DE MUJERES. VALOR DE LA
ENTRADA ANTICIPADA $50.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 27, A PARTIR DE LAS
23, ACTUARÁN LOS CHANGOS
SANTIAGUEÑOS, MARTÍN JUÁREZ
Y LOS INFANTES.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 1 DE JUNIO, A LAS 22,
“MI FAMILIA ES ASÍ”.
+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21,
SANTIAGO BAILA.
+JUEVES 22, ABRACADABRA,
CON PETER ALFONSO, “EL POLACO”,
FREDDY VILLARREAL, ILIANA
CALABRÓ Y SILVINA LUNA.
CINES
SUNSTAR
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA
(ATP) 26/05 -16:20 (Cast)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(3D): ANIMACIÓN, AVENTURA
(ATP) 25/05 AL 31/05-18:20 (cast)
20:20 (Cast)
REY ARTURO LA LEYENDA
DE LA ESPADA (2D):
FANTASÍA (+13 años) 26/05 -27/05-
22:15 (Subt) 00:50 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE
LA VENGANZA DE
SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+16 años)
26/05 -16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP) 26/05 - 16:00 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE
LA VENGANZA DE
SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
26/05 -27/05-18:00 (Cast) 20:00
(Cast) 22:35 (Subt) 01:10 (Subt)
RÁPIDO Y FURIOSO (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)
26/05 - 16:45 (Cast) 19:30 (Subt)
HUYE (2D): TERROR (+16 años)
26/05 -27/05 -22:20 ((Subt) 00:40
(Subt)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA 2 (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
26/05 -17:00 (Cast)
ALIEN COVENAT (2D):
SUSPENSO (+16 años)
26/05 -27/05-19:45hs (Cast) 22:30hs
(Subt) 01:00hs (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA VOL 2 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS
LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-
20:20 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
13 AÑOS
CASTELLANO 3D 20:00
ALIEN COVENANT 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50