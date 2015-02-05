CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Mayo de 2017

A LAS 09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

26/05/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI,TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MONSTRUOS DE LA

PROFUNDIDAD

18.45 TORNEO DE LA

INDEPENDENCIA

21.00 MUNDIAL SUB-20 COREA

2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA COCINA DE TIC

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 ANIMALANDIA

15.30 MUSICA INTERIOR

16.30 CIRCUITO ARGENTINA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 EN MÉRITO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

PELÍCULAS

CINEMAX

07.17 PEQUEÑOS AVIADORES

09.23 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA

2017

09.51 EL CÓDIGO ENIGMA

12.08 EL INFILTRADO

14.20 EL PAÑUELO AMARILLO

16.10 JUSTICIA LETAL

17.55 ROSTROS EN LA OSCURIDAD

19.55 EN COMPAÑÍA DEL MIEDO

22.00 LA DAMA DE NEGRO II. EL ÁNGEL DE LA

MUERTE

23.57 LUCES DEL MÁS ALLÁ

TCM

07.38 QUEEN. LIVE AT MILTON KEYNES

08.37 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

10.32 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY, EL

13.02 LA LLAMADA FATAL

15.02 D-TOX

16.52 TOP GUN

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 SOLDADO UNIVERSAL

23.00 JIMI HENDRIX

TNT

06.00 RUDO Y CURSI

08.02 MARTE NECESITA MAMÁS

09.47 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

11.31 INCORREGIBLES

13.21 MONSTERS UNIVERSITY

15.24 SERPIENTES A BORDO

17.24 VALIENTE

19.04 GLADIADOR

22.00 MONSTERS UNIVERSITY

00.03 RÁPIDOS Y FURIOSOS

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, EL BUEN PASTOR

08.00 GRIMM, SOBRE MI CADÁVER

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CARGA

PATRIMONIAL

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

BÚSQUEDA TRISTE

11.00 HOUSE M.D., EVENTOS ADVERSOS

12.00 HOUSE M.D., MARCAS DE NACIMIENTO

12.50 CHICAGO P.D., 300.000 ‘ME GUSTA’

13.45 DETECTIVES MEDICOS S14, LA LLAVE

MAESTRA

14.15 LA GRANJA

16.00 HOUSE M.D., LA SUERTE DE THIRTEEN

17.00 HOUSE M.D., ALEGRIA

18.00 CHICAGO P.D., UN TIRO OÍDO

ALREDEDOR DEL MUNDO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

ESTÁNDAR DE DEPRAVACIÓN

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

DEPREDADOR EN LÍNEA

21.00 SHREK 2

22.45 MADAGASCAR

24.25 CHICAGO P.D., UN TIRO OÍDO

ALREDEDOR DEL MUNDO

STUDIO UNIVERSAL

09.00 #AMORENTRÁNSITO

10.35 OVEJA NEGRA

12.20 ENEMIGO OCULTO

14.10 TRIPLE X

16.50 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

19.30 FULLSCREEN

20.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

22.35 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN

A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+VIERNES 26, A LAS 22.30, SE

PRESENTARÁ DANIEL DORREGO,

CON POP LATINO.

CASA GARMILLA

(ESPAÑA 462, LA BANDA)

ESTE VIERNES 26 RECITAL EXCLUSIVO

DEL GRUPO SALITRAL.

DESDE LAS 23, ACTUARÁN RODDY

MONTENEGRO Y EL GRUPO

LOS DEL CORAZÓN.

OBSERVATORIO

ASTRONÓMICO

(INDEPENDENCIA 1650)

+VIERNES 26, CÍCLICAS PRESENTA

NOCHE TROPICAL CON LALA

BAND, TATIANA DÍAZ Y NATALÍ JUGO,

A PARTIR DE LAS 22. ORGANIZADO

POR MOVIMIENTO MÚ-

SICA DE MUJERES. VALOR DE LA

ENTRADA ANTICIPADA $50.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 27, A PARTIR DE LAS

23, ACTUARÁN LOS CHANGOS

SANTIAGUEÑOS, MARTÍN JUÁREZ

Y LOS INFANTES.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 1 DE JUNIO, A LAS 22,

“MI FAMILIA ES ASÍ”.

+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21,

SANTIAGO BAILA.

+JUEVES 22, ABRACADABRA,

CON PETER ALFONSO, “EL POLACO”,

FREDDY VILLARREAL, ILIANA

CALABRÓ Y SILVINA LUNA.

CINES

SUNSTAR

UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(2D): ANIMACIÓN, AVENTURA

(ATP) 26/05 -16:20 (Cast)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(3D): ANIMACIÓN, AVENTURA

(ATP) 25/05 AL 31/05-18:20 (cast)

20:20 (Cast)

REY ARTURO LA LEYENDA

DE LA ESPADA (2D):

FANTASÍA (+13 años) 26/05 -27/05-

22:15 (Subt) 00:50 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE

LA VENGANZA DE

SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+16 años)

26/05 -16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP) 26/05 - 16:00 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE

LA VENGANZA DE

SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

26/05 -27/05-18:00 (Cast) 20:00

(Cast) 22:35 (Subt) 01:10 (Subt)

RÁPIDO Y FURIOSO (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)

26/05 - 16:45 (Cast) 19:30 (Subt)

HUYE (2D): TERROR (+16 años)

26/05 -27/05 -22:20 ((Subt) 00:40

(Subt)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA 2 (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

26/05 -17:00 (Cast)

ALIEN COVENAT (2D):

SUSPENSO (+16 años)

26/05 -27/05-19:45hs (Cast) 22:30hs

(Subt) 01:00hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA VOL 2 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS

LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-

20:20 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20

PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

13 AÑOS

CASTELLANO 3D 20:00

ALIEN COVENANT 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

 
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