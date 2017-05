Para Luciano Lollo les faltó contundencia

26/05/2017 -

El zaguero central reconoció que el Millonario tuvo un flojo papel en defensa y también consideró que en el ataque faltó tener más claridad para definir.

Luciano Lollo, uno de los titulares de anoche, admitió que el "Millo" no jugó bien. "Hemos fallado en marcas individuales, el segundo gol es un error de concentración. Ellos se encuentran con un gol que no sé si se lo merecían porque no tuvieron ocasiones en la primera parte. Nos faltó ser más contundentes en los últimos metros porque llegábamos hasta tres cuartos de cancha y ellos recuperaban rápido y salían rápido. Estamos tristes porque el primer tiempo lo teníamos controlado, por ahí la falla del penal de Lucas le dio vida a ellos", señaló el cordobés.

"En el primer tiempo, por momentos lo hicimos bien, nos faltó un poco de claridad. En el segundo tiempo nos convirtieron muy rápido y después nos sentimos incómodos, quedamos expuestos atrás cuando tuvimos que salir a buscarlo. No se pudo ganar y hay que seguir trabajando", añadió el defensor.

Sin embargo, Lollo se fue conforme por haber logrado el objetivo de clasificar a octavos de final de la máxima competencia de América.