Cuestionó la situación social y laboral, pero también se refirió a su propio sector político

26/05/2017 -

La ex presidenta se refirió con dureza a la situación social del país y señaló que "volvió el hambre a la Argentina".

También afirmó que "se están destruyendo puestos de trabajo (...) No hay nada que festejar en un país donde hay despidos todos los días".

En sus críticas al macrismo, señaló que "el Gobierno está protagonizando una formidable estafa electoral".

Puntualizó que "cuando hay alguien que se opone al Gobierno, pasa a ser un paria o un mafioso (...) He visto tratar de mafiosos a los docentes y a sus dirigentes sindicales".

Destacó que "hay que decretar una emergencia alimentaria, tarifaria, laboral y farmacológica". También hizo una autocrítica: "Mi sector político, el FpV, no todo porque por ejemplo nuestro bloque en Diputados, no fue así, no ha estado a la altura de las circunstancias en lo que hace a votar leyes que haya perjudicado a la gente".