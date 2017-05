Sebastián Verón: "No hay margen para otra vuelta"

Fotos DESPEDIDA DEFINITIVA. Ante Botafogo de Brasil, Juan Sebastián Verón se retiró por tercera vez. "Hay mucho por hacer en el club y la selección", dijo.

27/05/2017 -

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata y quien se despidió por tercera vez como jugador profesional el jueves pasado, aseguró ayer que "no hay margen para otra vuelta".

"Ya está, no hay margen para otra vuelta, hay mucho por hacer en el club y en la selección, y el físico te lo hace saber, el esfuerzo uno lo hace con ganas, pero se siente", expresó Verón luego de jugar el partido que Estudiantes le ganó a Botafogo, de Brasil, por 1 a 0, en Quilmes, por el Grupo 1 de la Libertadores, que marcó su tercera despedida del fútbol.

"Le quiero agradecer al cuerpo técnico, a mis compañeros, porque estos meses los disfruté como siempre y me permitieron ser uno más. Uno es muy exigente y me hubiera gustado jugar mejor, pero creo que estuve a la altura pero son 42 años y el físico ya no es el mismo", agregó Verón.

Y sostuvo: "La mayor emoción la tuve la primera vez, en esa oportunidad fue más duro desde todo punto de vista. El cariño de la gente no me sorprende, los hinchas de Estudiantes son muy generosos conmigo, ya estoy acostumbrado y me hace muy feliz".

Sobre el nivel del equipo expresó: "Me pone contento el esfuerzo que hicieron los muchachos, aunque es una lástima que no clasificamos a octavos, pero seguir en la Sudamericana nos permitirá mantenernos en el plano internacional, y eso es muy bueno en especial para los más chicos que van creciendo y sumando experiencia".

Verón habló del club y de su futuro en la selección y afirmó que "hay mucho por hacer, el club está en un proceso bueno, que hay que continuar, hay que seguir creciendo, y además está la selección con lo de los juveniles y tal vez con la mayor, y hay mucho por hacer".

"Hay que reorganizar muchas cosas a nivel juveniles, tomar decisiones y eso demandará mucho tiempo. En cuanto al club hay que continuar con este buen proceso que se está viviendo, hay que apostar a seguir promoviendo chicos y seguir creciendo, teniendo la construcción del estadio como primer gran objetivo", sostuvo el presidente de la entidad.