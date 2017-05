Aseguran que hay una relación muy "sacrificial" con el celula

28/05/2017 -

La psicóloga Sanguedolce dijo que en el exceso de redes sociales "también se ve una posición muy sacrificial, porque se exponen tanto a ser vapuleadas como insultadas. ¿Por qué le damos el poder al otro que diga si soy bueno o no? Son subjetividades que están atravesadas en este tiempo". Y llamó a pensar "¿por qué dejar que un aparato o las redes sociales manejen nuestra vida? ¿Por qué no podemos ser nosotros los que usemos hasta donde queramos y no al revés?".