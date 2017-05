Boca perdió dos puntos increíbles y ya no depende de sí mismo para ser campeón

Fotos Boca empató ante Huracán

-

Boca Juniors, el líder del torneo de fútbol de Primera División, perdió anoche dos puntos al empatar 1-1 esta noche frente a Huracán en el final, en Parque de los Patricios, en un partido por la 26ª fecha, y le dejó la punta servida a River Plate.

El gol del conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto, quien se fue expulsado, lo convirtió el delantero Darío Benedetto a los 30 minutos del segundo tiempo; mientras que el volante Alejandro Romero Gamarra, de penal, en el epílogo del juego anotó el tanto del equipo local.

Boca, con el empate, llegó a 53 puntos; cinco más que River (tiene dos partidos menos); en tanto que Huracán alcanzó las 25 unidades.

Los primeros 45 minutos fueron muy aburridos, con dos equipos sin fútbol ni ideas y, por ende, sin llegadas de riesgo.

Boca, con un 4-4-2, careció de un conductor, le faltó juego y profundidad y el arco de Marcos Díaz le quedó lejísimo.

Apenas sendos remates de Cristian Pavón y Leonardo Jara, a los 10 y 37 minutos, respectivamente, fueron las aproximaciones del equipo visitante.

Huracán, con un 4-2-3-1, fue un poco más incisivo, tuvo más la pelota, pero no inquieto demasiado a Agustín Rossi, salvo por un remate de Ignacio Pussetto y un cabezazo, a los 11 y 40 minutos, sucesivamente.

El segundo tiempo no varió demasiado del primero: poco fútbol, pocas llegadas, dos equipos sin ideas ni juego, cero llegadas.

Boca, a los 30 minutos, se puso en ventaja con un gol de Benedetto (16 tantos en el torneo) y Huracán empató con un penal inexistente que convirtió Romero Gamarra en el final.

Así el equipo del “Mellizo”, que jugó muy mal, perdió dos puntos increíbles en Parque de los Patricios, donde no pierde desde 1994, y le dejó la punta servida a River.

Punto de oro

Huracán, que no le hacía un gol de local a Boca desde 1998, sumó un punto valioso en su afán de conservar la categoría.

Boca regaló dos puntos; Huracán ganó uno y el campeonato quedó abierto para todos, principalmente para River Plate que es el mejor equipo del fútbol argentino.

Fue uno de los peores partidos del equipo de Guillermo Barros Schelotto en lo que va del torneo. Nunca pudo imponer su juego, se replegó durante casi todo el encuentro, apostó a pelotazos y Fernando Gago no estuvo fino. Así, el “Globo” dominó posesión y territorio. Aunque no supo cómo capitalizar sus chances. Más allá del mal sábado, Boca se encontró arriba porque a Benedetto le quedó una y no perdonó: pelotazo (otro), peinó un jugador de Huracán, el 9 gambeteó y definió. Lindo gol, el 16º del “Pipa”, para ser el máximo anotador del campeonato de Primera división.

Boca no hizo mucho para merecer el triunfo y lo pagó carísimo en el final. Zuqui cometió una falta que provocó la última pelota en el área y allí Rossi tocó a Montenegro. Iban 48 minutos del segundo tiempo. Romero Gamarra engañó al arquero y decretó la parda.

Así, Boca seguirá siendo líder, con 53 puntos, cinco más que River. Sin embargo, el Millo tiene dos partidos menos: el domingo vs. Central y el miércoles vs. Atlético Tucumán. Si los de Gallardo ganan todo lo que le queda, serán campeones del certamen.