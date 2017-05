UIA: "Este nivel del dólar es un problema"

29/05/2017 -

El flamante presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, dijo que "este nivel" del dólar "es un problema, y advirtió que su valor "está atrasado". Y afirmó que eso se resuelve "con más competitividad".

"El dólar está en 16 pesos desde hace dos o tres años. Está atrasado pero no es la causa del problema. Es un efecto, Y está atrasado porque ingresan muchos fondos", expresó Acevedo, quien asumirá mañana al frente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En una entrevista publicada por Clarín, sostuvo que "sí, este dólar es un problema" y expresó que eso se resuelve "siendo más competitivos".

"En este momento por la crisis de Brasil, el dólar se está apreciando. Pero en Argentina hay que acostumbrarse a convivir con un dólar bajo, por eso hay que esforzarse en ser competitivos", advirtió.

"El dólar bajo ancla la inflación pero castiga a las economías regionales", afirmó.

Asimismo, consideró como "muy preocupante" la situación política en Brasil y dijo que "les vendemos mucho, industrialmente es nuestro principal cliente y si sigue con esta crisis nos impacta, claramente".

"Hace unos meses se veía que estaba saliendo y se notaba un cierto crecimiento que ahora está en serias dudas", sostuvo.

Consultado sobre las elecciones legislativas de octubre, manifestó que "para el gobierno políticamente son muy importantes. Personalmente me parece que no cambia si gana o no el oficialismo".