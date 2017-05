Marchant: "Estoy con ganas de volver a hacer lo que me gusta"

Fotos RELAJADO. Marchant disfrutó el fin de semana en el Hípico, donde volvió a competir su esposa Ludmila Darchuk.

30/05/2017 -

Aunque nunca lo había confirmado oficialmente, todo hacía suponer que Julio Javier Marchant estaba retirado del fútbol. Es que el año pasado no jugó, tras su paso por Juventud Antoniana de Salta en el 2015, pero el "Sapo" tenía reservado algo más.

Hacía varias semanas que Carlos Paz, presidente de Vélez de San Ramón, lo venía tentando. Y finalmente el volante que brillara en Boca Juniors a principios del milenio dio el sí. Hoy se sumará a las prácticas del equipo que dirige Pablo Martel, que se prepara para afrontar desde el 2 de julio la edición 2017 del Torneo Federal B, pero antes el jugador habló con EL LIBERAL.

"La gente de Vélez es la que se me ha acercado y ha mostrado interés en la persona de su presidente, Carlitos Paz. Me quiero sumar a ese proyecto porque me han interesado las charlas que tuve con él y devolverle la confianza que ha depositado en mí", dijo el volante.

Luego agregó: "Hace un tiempo que veníamos teniendo esas charlas. Estoy con ganas de volver a hacer lo que me gusta y a la vez tratar de ir volcando cositas que he ido cosechando con los años".

Con su llegada al "Fortín", Marchant completará la docena de camisetas que se pone en su carrera. El santiagueño, de 37 años, pasó de las Inferiores de Mitre a Boca Juniors, donde debutó en Primera. Después se fue a Racing Club y pasó por Unión de Santa Fe, antes de su primera salida del país para jugar en el Nacional de Portugal. Estuvo en Necaxa (México) y Defensor Sporting (Uruguay), antes de regresar al país para jugar en Banfield. Se fue al América de Cali y regresó para jugar en Chacarita, Mitre y Antoniana.

Boca y la selección

Consultado sobre si ve campeón a Boca, respondió: "Me gustaría, el tema es que ha entrando en un nivel que no se esperaba y sobre todo a tan poco del final. Había sacado varios puntos de diferencia y no contábamos con que el presente iba a ser así. Para colmo, en el medio hubo un clásico perdido y ese golpe anímicamente juega mucho. Está complicado, pero siempre hay que mirar lo positivo dentro de lo negativo y en este caso es que sigue dependiendo de Boca".

Al referirse a Guillermo Barros Schelloto, dijo: "Lo considero un técnico muy capaz, me ha tocado tenerlo de compañero y sé de las condiciones que tiene, lo ha demostrado en Lanús, pero sigo insistiendo que hay cosas que por ahí escapan al buen trabajo que uno pueda hacer. Lo ha complicado el tema de lesiones y el no tener un equipo largo. Me gustaría que Guillermo pudiera coronar el año con el título".

También habló de la llegada de Sampaoli a la selección: "Siempre que arranca un nuevo cuerpo técnico hay que ser optimistas y apoyar. Es el momento de un cambio de jugadores, ya sea por edad o por ciclo cumplido, aceptar que hay algunos nombres que ya no van a estar".