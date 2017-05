Octavio Bárcena correrá la cuarta fecha del Argentino de Motocross en Córdoba

Hoy 22:13 - El piloto santiagueño César Octavio Bárcena tendrá este fin de semana su primer desafío nacional con el motocross. Se trata de su primera experiencia en el ámbito nacional, concretamente en la cuarta fecha del Campeonato Argentino de la especialidad, evento que se desarrollará el próximo sábado y domingo en el circuito El Cóndor, provincia de Córdoba. Octavio Bárcena, quien marcha en el lote de punta en el Campeonato Santiagueño y del NOA de Motocross en la categoría 85cc B, tiene chances de ser campeón. El fin de semana se medirá junto a los mejores pilotos de país, quienes ya vienen teniendo rodaje en el certamen nacional que congregará en el partidor a más de 40 motitos de la mencionada cilindrada. El circuito ubicado en la localidad de Los Cóndores, a 100 kilometros de la capital cordobesa, tiene un hermoso trazado, muy técnico y exigente, con subidas y bajadas naturales, piso de piedra y saltos bastante importantes. El corredor santiagueño dijo que está ansioso por competir esta prueba en Córdoba. “Va a ser mi primera experiencia y sé por lo que me contaron que va a haber muchos pilotos en el partidor. La idea que charlo con mi papá César es poder andar lo más rápido posible y prenderme con el pelotón de punta, o en el medio. Tengo muchas ganas de correr y sé que no va a ser fácil, pero voy a intentar hacer un buen papel”, contó. También Octavio Bárcena contó que está trabajando duro para llegar en forma a la competencia nacional. “Sé que no va a ser nada fácil. Estamos bien en la parte física y técnica, es por ello que con mi papá decidimos hacer nuestra primera experiencia junto a los mejores pilotos del país. Tengo motor nuevo. Ojalá que todo ande bien”, aseguró.