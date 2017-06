Benedetto desmintió oferta de Sevilla

Fotos SITUACIONES. Darío reveló que el grito del último gol fue una broma con Jara. Y dijo no estar peleado con Gago.

El delantero y goleador Darío Benedetto desmintió ayer que exista una oferta de Sevilla de España y aclaró que tiene "la cabeza puesta en salir campeón con Boca", de cara al partido del domingo a las 19 ante Independiente, de local, por la 27ma. fecha.

"Me enteré por las redes sociales de una oferta de Sevilla, pero no hay ninguna, es un invento, no sé de quién ni el porqué. Igualmente no quiero pensar en eso. Tengo puesta la cabeza en salir campeón con Boca", afirmó Benedetto.

"No me molesta hablar de este tema, pero la realidad es que no sé nada, ni siquiera si habló mi representante (Christian Bragarnik)", agregó el goleador.

"Si fuera cierto, lo evaluaré después de que termine el campeonato. Mi representante sabe que no tiene que hablarme de eso. Mi cabeza está en Boca", reiteró Benedetto.

"No sé nada de nada. Tampoco sé por qué ni quién lo dijo. Estoy muy encariñado con la gente de Boca, que todo el tiempo me muestra su afecto", sostuvo el ex Arsenal.

Benedetto, el futbolista más determinante del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto, tiene contrato por dos años más con Boca, que le compró a mediados de 2016 el pase a América de México en 5.000.000 de dólares.

En tal sentido, Bragarnik, en diálogo con TyC Sports, señaló que "no hay nada cierto en lo que circuló. Sevilla no tiene ni técnico (tras la salida de Jorge Sampaoli). Son especulaciones", puntualizó.

"No hubo ningún contacto, nada. Sería mejor que lo aclare quien lo dijo. Estuve en Sevilla por otro tema. Tengo relación con mucha gente del fútbol", aclaró el empresario.

La realidad es que la única oferta que hubo por Benedetto fue hace cuatro meses atrás: Los Ángeles Galaxy ofreció 12 millones de dólares y el club y el jugador la rechazaron.

Benedetto, en otro tramo de la conferencia, aclaró una situación que ocurrió luego del gol que convirtió el último sábado en el empate 1-1 ante Huracán.

"Es más lo que se inventa que lo que pasa en realidad. No se lo grité al equipo. Fue una broma con (Leonardo) Jara", explicó, para agregar que "es un invento mi pelea con (Fernando) Gago, quieren perjudicarnos. Tengo una excelente relación dentro y fuera de la cancha con él", aseveró el goleador.

Además, el "Pipa" admitió que en los últimos partidos Boca "no jugó como quería" y aceptó que el equipo sufre "un altibajo".

"Trabajamos con la misma presión y objetivo: ser campeones", concluyó.