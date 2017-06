Se viene un sábado crucial

02/06/2017 - Mañana, los Clásicos Barriales volverán a tener mucha actividad, como cada sábado del año. En esta oportunidad, se desarrollará de manera íntegra la decimoséptima fecha del Torneo Apertura que se juega bajo la denominación de “Carlitos Legui” cada sábado. Será una jornada con duelos muy especiales, en las diferentes canchas que habitualmente son sedes del campeonato. En cancha a designar, La 203 de Huaico Hondo vs. Carlitos Legui (20), Mojones vs. Los Pibes del Paseo Colcón( 20) y Los Pibes de Huaico Hondo vs. Barrio Colón (30). En Barrio Aeropuerto, Ruta Uno Jrs vs. Pablo VI Jrs (20); Barrio Aeropuerto vs. Florería Ema (20) y Ruta Uno FC vs. Autonomía (30). En Mal Paso, Peti FC vs. Juv de Villa Grimanesa (20); Juv de La Bañadera vs. Los Peregrino (20) y Mal Paso FC vs. Los Calamares FC (30). En Calle 107, Carnes Los Amigos vs. Panificadora Las 3 Hermanas (20), Quilmes vs. Km 49 (20) y El Seppse vs. Los Pumas (30). En Morumbí de Borges, Los Pibes del Poli vs. Los Pibes del Pasaje (20); LosPibes de la 18 vs. El Bajo de- Tarapaya (20) y Carnes La Hacienda vs. Gas del Estado (30). En El Fondo de Borges, Juv de Fondo de Borges vs. La Madrid (20); Los Tenas vs. El Poli (20) y El Fondo de Borges vs. Papelera El Mundo (30). En Sexto Pasaje, Juv. de Ampl Borges vs. Román FC (20); Sexto Pasaje vs. Los Piratas de la 109 (20); La 21 del Barrio Aeropuerto vs. Los Pibes de Huaico Hondo (30) y La Cochetti vs. La Loma (30). En La Loma, Los Calamares Jrs vs. Juv del Gas (20); Alma Fuerte vs. Los Estudiantes (20) y Refrig. Llanos vs. Stylnovo (30). En Chañar, Verdulería Chiki vs. La Banda de Memo (20); Fiambrería Real vs. El Triángulo (20) y Juan F. Ibarra vs. Óptica Bella Vista (30). En Villa Grimanesa, Calle 4 Jrs vs. Primer Pasaje (20); Calle 4 FC vs. Séptimo Pasaje FC (20) y Los Pies Descalzo vs. Tinglados Albarracín (30). Más partidos En Pablo VI, San Esteban vs. Petrolider (20); San Telmo vs. Los Amigos de la 18 (20) y Pablo VI FC vs. Sexto Pasaje FC (30). En Autonomía, Emaús vs. Juv de Paseo Colón(20); La Perú vs. Diego y Martín (20) y La Rifa de Alberto vs. Polirubro Ailen (30). En Santa Rosa, Los Millos vs. San Marco (20); Santa Rosa Jrs vs. Villa Borges (20) y Santa Rosa FC vs. La Bañadera (30). En Tarapaya, Juv de Tarapaya vs. Árbol Solo (20); Los Pacífico vs. Los Pibes de Pacará (20) y Tarapaya FC vs. Carro Rey de Copas (30). 