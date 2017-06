VARIOS DUELOS POR EL APERTURA

02/06/2017 - FERNÁNDEZ (C) El fútbol amateur de la ciudad de Fernández tendrá acción mañana. Se trata de la puesta en escena de las instancias de semifinales del Torneo Apertura “Capital del Agro 2017”, evento que cuenta con la organización de la Asociación del Fútbol Amateur de esta ciudad, y con el auspicio de la Dirección Municipal de Deportes. Este es el interesante programa de partidos previstos para este fin de semana. En la cancha de La Loma: Bº Sur vs. La Loma (C50) y Gremio vs. Los Amigos (C 50) por la Copa Consuelo. En Las Américas: Trula vs. 9 de Julio (C 50 Campeonato). Cabe recordar que este último sufrió una dura sanción del Tribunal de Disciplina que le descontó 12 puntos por la mala inclusión de un jugador y seis meses de suspensión a su delegado. En segundo lugar jugarán Trula vs. Villa Elisa (C 40 Consuelo). En Trula: La Loma vs. All Boys (C 40 Consuelo) y Triki Wall Mar (C 40 Campeonato). En El Quemado: Triunfadoras vs. El Gateao (C 40 Campeonato) y Wall Mar vs. Defensores de Huasi (C 50 Campeonato). Como siempre se espera ver partidos atractivos en todos los escenarios, ya que estarán en juego el pasaporte hacia las finales. 