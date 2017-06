02/06/2017 -

La Capitalina programó para esta noche partidos de Infantiles y Juveniles, en el marco de la octava fecha.

Lawn Tennis recibirá a Tiro, en Infantiles y Juveniles. Dirigirán Díaz y Nocco.

En el barrio El Triángulo, Huracán se medirá con Quimsa, también en Infantiles (Paz y Herrera) y Juveniles (Páez y Alcorta).

Los partidos de Infantiles comenzarán a las 20.15 y los de Juveniles, a las 22.

La fecha se completará mañana con Olímpico vs. Belgrano, en Infantiles y Juveniles; Nicolás vs. Termas, en Cadetes y Juveniles; y Fernández BBC vs. San Carlos, por la divisional B.