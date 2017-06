03/06/2017 -

Con motivo de conmemorarse hoy los 98 años de la fundación de Central Córdoba, la dirigencia del club del barrio Oeste oficiará una misa en la Catedral santiagueña.

La misa comenzará a las 9.30 y será en acción de gracias por el presente que vive la institución. Además, como suele hacerse en estos casos, se rogará por la memoria de los ex dirigentes, ex jugadores, ex socios y simpatizantes fallecidos.