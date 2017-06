Hoy 20:56 - Son indicadores de que algo va mal a nivel general, y más concretamente en la sexualidad. Es importante tenerlos en cuenta, pues cuanto antes se detecte el problema subyacente, antes se podrán buscar las ayudas necesarias. Así mismo, con frecuencia la víctima de abusos se queja con una mezcla de rabia y dolor:” ¿Cómo, en mi familia, nadie se dio cuenta de que algo serio me pasaba? ¿De qué si era rebelde, no comía, no aprobaba, me hacía pis…, debía ser por algo? ¿De que algo fuerte me debía estar pasando?...”Pues bien, éstos son los indicios más frecuentes: En niños/as: •Sin causa aparente,aparecen cambios repentinos en el apetito, control de esfínteres. •Dificultades para caminar o sentarse: sangrados, secreciones intensas, infecciones frecuentes. •Dificultades de atención, concentración, memoria. •Estado de hipervigilancia y alerta. •Fuerte nerviosismo cuando aparece una persona concreta, aunque sea de la familia. •Tristeza, depresión, ansiedad elevada. •Dificultades y miedos al ir a dormir. Pesadillas intensas. •Retraimiento social. Desconfianza. •De repente no quieren cambiarse de ropa ante otros, en el gimnasio… •Erotización elevada, masturbación compulsiva. •Conocimiento de la sexualidad inapropiado para su edad. Palabras de significado sexual compartidas con otros niños. •Actitud seductora, actitud exhibicionista. •Rechazo del propio cuerpo