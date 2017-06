Lisandro y Santino Díaz fueron protagonistas

Fotos REPRESENTANTES. Lisandro y Santino Díaz se destacaron.

04/06/2017 -

Los gemelos santiagueños Lisandro y Santino Díaz, dijeron presente en el Campeonato Panamericano de BMX, en la categoría Expertos 9 años.

Lisandro, se clasificó a la final de gran forma y en esa manga decisiva, salió quinto, quedando a centímetros de meterse en el podio de la categoría. "Fue una final difícil. Es la primera vez que llego a una en un Panamericano y la verdad que me voy contento. Salí quinto y me voy contento la verdad", expresó Lisandro Díaz.

Por su parte, su hermano Santino, se quedó antes de las semifinales y al final de la jornada, declaró: "No pude llegar a las semifinales. Me tocó una manga muy complicada, con argentinos, peruanos y brasileños. Hice lo mejor. Me voy contento, pero la verdad que quería estar en la final".