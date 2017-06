Qué dicen las planillas del "Departamento de coimas" de Odebrecht

05/06/2017 -

El diario Perfil dio a conocer las revelaciones de los mails a los que accedió el colectivo de periodistas "Investiga Lava Jato" sobre el modus operandi en el Lava Jato.

Odebrecht pagaba las coimas como si fueran sobresueldos, a lo largo de los años. "Duvidoso" llegó a cobrar al menos US$ 600.000 en 12 pagos, entre el 25 de junio de 2012 y el 20 de octubre de 2014. El cálculo es parcial. En los registros, aparece otro personaje cobrando por los "dutos argentina": "Bonito". Al menos en una oportunidad, recibió un pago por U$S 50.000.

"Festança" registra coimas por al menos US$ 200 mil. Los recibió en 13 pagos entre el 29 de junio de 2010 y el 20 de octubre de 2014. "Síndico" recibió al menos US$ 100 mil, en cuatro pagos por la obra "Gasoducto San Martín". "Pato", otro receptor argentino de pagos indebidos, cobró al menos U$S 30 mil en tres pagos de U$S 10 mil por la obra "Refinería YPF".

En uno de esos correos electrónico queda claro que el ex CEO de Odebrecht en Argentina, Flavio Faria, era quien ordenaba que se pagara a los funcionarios argentinos. El mail es del 22 de diciembre de 2011 enviado desde la casilla de "Tushio", el alias del ejecutivo Luiz Eduardo da Roca Soares. Está dirigido a "Tulia", una de las secretarias del sector del área de coimas. l