La novena fecha prosigue con partidos de Infantiles y Juveniles

Hoy 22:09 -

La Asociación Capitalina de Básquet hará disputar esta noche varios partidos de Infantiles y Juveniles, en el marco de la novena fecha del Torneo Anual.

La programación es la siguiente: Tiro Federal vs. Nicolás Avellaneda, en Infantiles y Juveniles (dirigirán Ángel D’Anna y Montoya); Jorge Newbery vs. Olímpico, en Infantiles (Carrillo y Páez) y Juveniles (N. D’Anna y Carrillo); Independiente vs. Huracán, en Infantiles y Juveniles (Mukdsi y Díaz); Belgrano vs. Normal Banda, en Infantiles (Abdala y Herrera); Belgrano vs. Villa Constantina, en Juveniles (A. Barraza y Abdala); Juventud vs. Red Star B, en Infantiles (Nocco y Leguizamón).

Los partidos de Infantiles comenzarán a las 20.15 y los de Juveniles, a las 22.