FÚNEBRES | 7 de Junio de 2017

Hoy 22:38 - FALLECIMIENTOS





- Mario Noriega

- Noemi Beatriz Allalla

- María Trinidad Basualdo

- Ángela Guillermina del Valle Gómez O’ Mill

- Omar Domingo Almaraz (La Banda)

- Benjamín Sofran (Tucumán)

- Carlos Zenon Arce

- Esther Cecilia Argañaraz

- Cristóbal Julian Campos

- Hilda Rosa Rodriguez

- Julio Melín

ALLALLA, NOEMÍ BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Sus hijos Jorge, Yanina, Cristian, Paula, su mamá Ramona. Sus hermanos José, Lily. Sus nietos Tomás, Marisol, Zóe y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Iosep. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 Tel. 4219787.

ALLALLA, NOEMÍ BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Su tía Rosa Ruiz de Allalla, primos Kuky y Roberto, sobrinos Leandro y Gabriela, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

ALLALLA, NOEMÍ BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Sus primos Rosy, Mirta y Nito Villa, primos políticos Marcelo, Pedro y Chiqui, sobrinos Alejandro, Verónica y Romina Farhat, Exequiel, Gonzalo y Antonela Villa, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ALLALLA, NOEMÍ BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Sus primos Ramón y Eugenia y Cristina Paz, sobrinos Pablo, Seby y Constanza Paz, Agostina y Joaquin Alabi, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ALLALLA, NOEMÍ BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Sus tíos Francisca Allalla y Dardo Paz, su prima Ester Paz, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

ARCE, CARLOS ZENÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Sus hijos Juan Cruz, Carla y Mauro, nietos Facu, Pilar, Juana, Pime, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 15.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo. Sala velat. Parque. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARGAÑARAZ, ESTHER CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Sus hijos Héctor, Miguel y Graciela, sus hijos políticos Mariana, Maximiliano y Daniela, sus nietos Yessica, Florencia, Esteban, Bianca, Micaela, Nicolás, Valentina; Agustina, Sofía, Martina y Tomás, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ARGAÑARAZ, ESTHER CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Sus hijos Migui, Gachi, Héctor, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARGAÑARAZ, ESTHER CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi auque muera vivirá. Arca Continental participa con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de nuestro colaborador Fermín Argañaraz y lo acompañan en tan dificil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Su hermana y compañera en todo momento Aurora Arriazu de Rojo, sus sobrinos Albi, Oscar, Hugo y Myriam. Me acompañaste a reír y te desvelabas conmigo sin importar qué, ya te fuiste solo me queda recordar los buenos momentos.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Sus sobrinos Héctor R. Baraldo, Sonia Torri Arriazu y sus hijos Luciana, Sacha y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Nazareno A. Sgoifo, su esposa Adela Pece participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Liliana y Guillermo y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Guillermo Jensen, Evy Valev de Jensen y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Liliana, Guillermo y sus amados nietos en este difícil momento. Rogando por su eterno descanso en la paz del Señor.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Las ex compañeras de la Promoción 1974 del Colegio Hermanas Franciscanas acompañan a su hija Liliana y familia en tan doloroso momento. Rogamos una oración por Dorita.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Antonio Gallego y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida tía Dora. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Ing. Edgardo Urtubey y Rosa de Magalhaes Gómez participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Dra. Teresita Santillán y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera y amiga Dra. Liliana Bellés de San Marcos. Ruega oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Rosi Muñoz, Martha y Luis Palmeyro y su hijo Luis Adolfo participan con pesar el fallecimiento de su prima Dora, acompañan a Lili, Guillermo y sus nietos en este momento de dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Silvia Muñoz de Zimmer, sus hijos Elke y Alfonso Curet, Dagmar y Guillermo Flaja Morellini y sus nietos participan con pesar el fallecimiento de su prima Dora. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Elke Zimmer, Alfonso Curet y sus hijos Augusto y Federico participan con pesar el fallecimiento de su tía Dora. Acompañan a Lili y Guillermo en este momento de dolor.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Lily pondremos el hombro para contenerte... te damos la mano para sostenerte y la energía de nuestro corazón para amarte amiga querida !!! Estamos con vos hoy y siempre. Pikina Lines, Evy Valev, Mirta Karan, Patricia Vera, Adriana P. Roberti y Stella Fochesato.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. El grupo cátedra de la Unse de Derecho constitucional y administrativo: Dr. Francisco Cerro, Dra. Bibiana Meneghini, Dra. Susana Piga, Dr. Francisco Rodríguez, Dra. María Elmina Santucho, Dr. Luna Roldán acompañamos a su hija Liliana y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Ofelia Josefina Montenegro de Siquot, sus hijos Carlos Alberto Miguel Pio, Patricia Marlene Siquot Montenegro y sus respectivas familias participan conmovidos su fallecimiento, acompañando con entrañable afecto a su hija Dra. Liliana Bellés Arriazu, s su hijo político Ing. Guillermo San Marco y nietos en este doloroso momento.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Dra. Bibiana Meneghini y familia participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Liliana con oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Marcela Villanueva, su hija Sofia Beltrán Villanueva y su madre Cristina Matteucci participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Hugo Torri y flia. participa con profundo dolor la muerte de la tia Dorita. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Marcela Villanueva , Daniel Correa y Jorge Yapur participan con dolor el fallecimiento de la madre de la directora general de Despacho del Ministerio de Salud.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Héctor Rubén Paz, el Vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre política del Ing. Guillermo Sanmarco quien fuera Docente de la Facultad antes mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre política del Ing. Guillermo Sanmarco, quien fuera Docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Adela Gabriela Pacheco de García y flia. acompañan en el dolor a Liliana.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Lic. Ana María Gerez de Antognoli e hijas participan su fallecimiento y acompañan a su hija Liliana y familia en estos dolorosos momentos.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Dra. Marcela Antognoli de Támer y flia. participan con pesar el fallecimiento de la madre de la Dra. Liliana de San Marco. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. María Inés Castiglione de Toia y Carlos Toia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Las amigas misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento de la prima hermana de la estimada Silvia, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Adita Flores, Olga Nazario y Kita Soriano participan el fallecimiento de la prima hermana de las estimadas amigas Rosi, Marta y Silvia, las acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Raquel I. López, sus hijos Sandra, Marcelo, Andrea Campos y familias expresan sus sentimientos de pesar por su fallecimiento. Elevan oraciones al Altísimo por su feliz resurrección.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Ana María Contreras de Campos, sus hijos Javier y flia.; Maximiliano participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a sus seres queridos y elevan oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Amalia Elena Filippa de Guber participa su fallecimiento y acompaña a su hija Liliana y demás familiares en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Carlos Campitelli y Vilma Beatriz Jorge, junto a sus hijos participan con pesar su deceso y acompañan con todo afecto y cariño a toda Liliana y familia en estos momentos de profunda tristeza.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Hugo Federico Rojo, Myriam Fernández, sus hijos Maxi, Valentina, Sabrina, Marisol y Joaquín acompañan a toda la familia de nuestra querida tía Dora. Deseamos de todo corazón que entres en el camino de la iluminación, rogamos oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Albi Rojo, sus hijas Marcela, Gachy, Julieta y Milagros. Tu sonrisa será la compañía ideal para Dios. Descansa en paz.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Ximena Beltrán y familia, participan su fallecimiento.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Gustavo Carranza, María Elena Carranza y María Laura Juárez Ley participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Dora. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Mirta Campos de Vázquez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin en compañía de todos los santos y seres queridos y con la misericordia de Dios. Descanse en paz, así sea. Amén.

BASUALDO, MARÍA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Su hija María Fernanda, hijo pol. Juan Dioli, nietos Alejandro, Julieta y Fausto, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BASUALDO, MARÍA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Su hijo Lucio César Montenegro, hija pol. Mercedes González, nietos Paola, Verónica, Vanesa y Hernán y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BASUALDO, MARÍA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Su hermana política Reyna de Rocha, sobrinos Mary, Tito y Gladys, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BASUALDO, MARÍA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Su sobrino Horacio Rocha y Sra. Lucía, Sergio, Yéssica, Pablo, Gaby y Negu, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASUALDO, MARÍA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. La comisión directiva de la Caja Forense de Santiago del Estero, Dr. Eduardo Augusto Garay, Dra. Dora Angélica González, Dra. Julia Elena Graziani, Dr. Roberto Eberlé, Dr. René Gustavo Hauteberque, Dr.Jorge Arnaldo Drube, Dra. Mariana Cecilia Bonacina, Dra. Georgina Chaumot, Dr. Agustin Scarano participan con dolor el fallecimiento de la madre de su beneficiario Dr. Miguel Ángel Basualdo . Ruegan oraciones en su memoria.

BASUALDO, MARÍA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Fredy Gorosito, su esposa Livia Digión y sus hijos Carlos, Estefanía y Ezequiel, acompañan a su hijo Luis Montenegro y extienden sus condolencias a toda su familia. Rogando oraciones en su memoria.

CAMPOS, CRISTÓBAL JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Sus hijos Lucas, Nerea, Rocío y Brian, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo. Sala velat. Bº Ej. Argentino c/59 y 8. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASTRO, JUAN MANUEL GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Alicia Leoni de Paradelo, sus hijos Adolfo, José y Fernando, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Bettina y Juan Manuel y sus nietos María Agustina, Juan Ignacio y Gonzalo Martín en estos tristes momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

CASTRO, JUAN MANUEL GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Sofía del C. Montensinos de Abalovich y flia, y su hijo Eduardo Antonio Abalovich y flia, participan con dolor y acompañan a los hijos del amigo Gringo, rogando oraciones en su memoria.

CASTRO, JUAN MANUEL GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Héctor Rubén Paz, el Vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre del Docente del Departamento Académico de Electricidad Ing. Juan Manuel Castro la Facultad antes mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CASTRO, JUAN MANUEL GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre del Docente del Departamento Académico de Electricidad de la Facultad de Ciencias Exactas Ing. Juan Manuel Castro. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

DELIBASICH, MIRKO (q.e.p.d.) Falleció en Paraná el 3/6/17|. Martin Zaiek y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DELIBASICH, MIRKO (q.e.p.d.) Falleció en Paraná el 3/6/17|. Sus amigos: Martín, Zaza, Mudo, Mocho, Ciego, Ruli, Lucho, Marcelo, Adolfo, Pato y Apache participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FAES, MARÍA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Su esposo Dr. Alejandro Mercado. Sus hijos Juan José, Ana María. Sus nietos Alejandro, Antonella, Luciana, Bautista y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio Parque de la Paz. Cobertura Iosep. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 Tel. 4219787.

GALVÁN, ANGÉLICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. La comisión directiva y socios del Grupo Literario Reencuentro, junto a sus Filiales del Interior participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro socio y miembro de la comisión Siriaco Ledesma Galván. Acompañamos a nuestro amigo y su familia por tal irreparable pérdida. Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ O'MILL, ÁNGELA GUILLERMINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Sus hijos Guillermo, Ricardo, Ángel, Mónica, h. pol. Ana, Estela, Mercedes, Atilio, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ O'MILL, ÁNGELA GUILLERMINA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. "Señor dios, que resucitaste a tu hijo, para que venciendo a la muerte entrará en tu Reino, concede a tu sierva Pocha, hija tuya, que superada su condición mortal pueda contemplarte a tu, su Creador y Redentor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo que con el Padre vive y reina concédanle la luz que no tiene fin". Su hijo Guillermo, su nuera Ana, su nieta Ana Lorena y Juan; su bisnieto Lissandro participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ O'MILL, ÁNGELA GUILLERMINA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. "Señor, Dios nuestro, gloria de los fieles y vida de los justos, te pedimos que acojas con bondad a tu hija Pocha y merezca alcanzar los gozos de la eterna felicidad". Su hija Mónica, su yerno Ruti, sus nietos Iván, Florencia y Angie participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ O'MILL, ÁNGELA GUILLERMINA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Toño Suárez participa con profundo dolor la partida de su amiga y novia del corazón Pocha. Pide una oración en su memoria.

GÓMEZ O'MILL, ÁNGELA GUILLERMINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Santos Lizondo, su esposa Teresa Villalba, sus hijos, hijos pol. y nietos, participan con pesar el fallecimiento de Pocha, madre de su cuñado Guillermo, su nuera Ana Villalba y a toda su flia., acompañan en este doloroso momento. Que Dios la acoja a su lado y brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ O'MILL, ÁNGELA GUILLERMINA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Sus vecinos de la calle Misiones al 800 flias de: Landriel, Lewis, Minich, Ponce, Lopez, Vega, Amadey, Copan, Avila, Villarreal, Elivra, Vellaneal, Rodolfo, Ruiz, Bulacio, Lencina, Gerez, Peralta, Sarmiento, Acuña, Silva, Martin, Ibarra, Pavon Tadi, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con el cariño de siempre. Que brille la luz que no tiene fin.

GÓMEZ O'MILL, ÁNGELA GUILLERMINA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. "Confiados Señor, en tu misericordia, te presentamos nuestras oraciones a favor de nuestra hermana Pocha, miembro de tu iglesia, peregrina durante su vida mortal, llévala contigo a la patria de la luz para que participe también ahora en tus elegidos. El grupo evangelizador "San Esteban" participa con profundo dolor y acompañan a sus hijos Guillermo y Ana en este momento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ O'MILL, ÁNGELA GUILLERMINA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. "Señor Dios, que concedas el perdón de los pecados, y quieres la salvación de los hombres, concede a nuestra hermana Pocha que ha salido de este mundo, alcanzar la bienaventuranza y la vida eterna". Víctor Guzmán, su esposa Blanca; sus hijos, nueras y nietos participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

IBARRA, RAMÓN GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 3/6/17|. Los compañeros de la Caja Social, sucursal de La Banda: Carlos E. Piña, Mirta A. Rojas, Javier Figueroa, María B. Castagna, Vanesa Navarrete, Lucas Herrera, Mario Quinteros, Susana Roldán, Carlos Coronel, Esteban Afur, Rubio José María y Robles Sergio, acompañan con profundo dolor a su familia. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

MELÍN, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Sus hijos Marcela, Rita, María, Julio y Elizabeth, hijos politicos Rafael Acosta, Juan José Cuello y Cecilia Manestar, sus nietos Gaston, Luján, Ignacio, Antonella, Juan José y Elizabeth, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs. en el cementerio El Descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

MELÍN, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Sus hijos Marcela, Rita, María, Julio, Elizabeth, h. pol. Rafael, Juan, Cecilia, nietos Gastón, Luján, Ignacio, Antonella, Juan J. Elizabeth part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15 en el cementerio El Descanso, casa de duelo P. L. Gallo 330 (sv). Serv. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MELÍN, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Sus hermanos políticos Luis Alberto Silva, Susana Silva, sus sobrinos Adriana, Mónica, Luis y Hernán; Soledad y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs. en el cementerio El Descanso. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE CASTILLO, JULIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. "Señor, ponemos en tus manos a tu hija Chicha, concédele la paz eterna y recíbela en tus brazos". Sus primas Norma y Panchy Cansinos, Chini y Roque Pacheco, Myriam e Isauro Gerez; Claudia y Ariel Sayabedra y sus respectivas familias acompañamos a su esposo, hijos e hijos políticos y demás familiares en estos momentos de dolor.

RODRÍGUEZ DE CASTILLO, JULIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Su compadre Cacho Astrada, María Luz, Ramón Antonio, Lucas Castillo y Malena Vera participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE CASTILLO, JULIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Josefina Rodini de Arce, sus hijos José, Gustavo, Luis, Claudia y Mario vecinos de toda la vida participan su fallecimiento, rogando oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE CASTILLO, JULIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Sus ex-compañeras y amigas del Consejo Gral. de Educación: Olga Suasanbar de Brevetta, Tiki Azar de Sandoval, Elisa de Ayunta y Norma de Cano participan con tristeza el fallecimiento de la querida Chicha y acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE CASTILLO, JULIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. El Sindicato de Canillitas de las Termas de Río Hondo participan con dolor el fallecimiento de la esposa del compañero canillita Carlos Castillo. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

RODRÍGUEZ, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Sus hermanos y sobrinos eternamente agradecidos por su amor brindado. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Celsa Soriano de Diaz, sus hijos Diego, Martín y su nieto Sebastián despiden a la querida Teky con profundo cariño. Ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor. Acompañan a sus hermanos y sobrinos en estos tristes momentos.

SALOMÓN, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Sus amigos y vecinos Lucía Elsa Ramon, Bety y Aldo Pili, Orlando y Chicha, Elena Pura Layola y sus respectivas familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Compañeros de la Promocion 1980 5to. 4ta. de la Escuela de Comercio Anterio Ferreyra de su hija Emma López, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. En un día tan doloroso y tan triste gris y frío, partiste al Reino Celestial, dejándonos sin tu presencia, pero con innumerables recuerdos de tu carisma, responsable y alegre. Tu amigo de la infancia Manuel Fernández que nunca te olvidará junto a sus hijos y nietos.

SALOMÓN, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Pedro Orlando Mayuli, su esposa Ana Porrini, sus hijos Liliana, Nano, Marcela, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Juan Carlos Storniolo, su esposa Marcela, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida y ruegan por su eterno descanso.

SALOMÓN, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Liliana Mayuli, sus hijos Jorge y flia, Lorena, Diego y familia y Carla Alejandra, acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SOFRAN, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 6/6/17|. Su abuelo Alfredo Campiantico, Florencia Jugo; sus tías Giuliana y Alma Campiantico participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SOFRAN, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 6/6/17|. Marcelo Zapata, su esposa Mariela Campiantico; sus hijos Emiliano y Camila participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Yoyi Suffloni de Ibarra, vecina y amiga de siempre participa su fallecimiento, acompaño en el dolor a toda la familia, pidiendo a Dios les dé consuelo, paz y resignación. Elevo oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. "Que el Señor con su Misericordia te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". Nilda Victoria Martín y familia participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Raúl A. Valladares, José Luis Pistamiglio y sus respectivas flias, participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Tito. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Dra. Dora Angélica González participa con gran pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos, nietos y bisnietos en este momento de dolor. Ruega por su eterno descanso y resignación para su querida familia.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Julio Neder y su familia participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Elsa Parisi de Alderete y flia., acompaña a toda la flia. Suarez en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Azucena F. de Sayah Correa, sus hijos Eva, Michel y Adriana Jugo, Federico y Marisu Auat (a), y nietos, participan con pesar el fallecimiento del papá del amigo y vecino Tito e hijas y los acompañan en su dolor.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Amalia Elena Filippa de Guber, Rolando Raúl Filippa y Esmeralda Filippa participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Tito y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Dras. Marcia, Claudia y Sandra Zemán y el CP. Juan Antonio Zemán participan el fallecimiento del padre de nuestro querido amigo Tito y lo acompañan en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Hugo Martínez Moreno y sus hijos Juan María y Amalia Martínez Gramajo participan con dolor el fallecimiento del amigo Ernesto y acompañan a su flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Zonnia Zaidman de Guzmán e hijos Marcelo, Zonnia, y Sergio con sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento del papá de su apreciado vecino Tito. Rogamos paz para su alma y resignación para sus hijos y nietos.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Marcelo Gorosito y familia: Nico, Kito, Ramón Gorosito participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

YANUZZI, MIRTA ELIZABETH (Rusa) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Elsa B. Busssolini, sus hijas Marcela, Viviana, María Silvia y Carolina con sus respectivas flias., despiden con gran cariño a la amiga Rusa y le desean un descanso eterno. Hasta siempre y gracias por tu amistad.

YANUZZI, MIRTA ELIZABETH (Rusa) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Constantino Gómez Montero y sus hijos Mariano, Silvia (a), Anita y sus respectivas flias participan con gran pesar el fallecimiento de su amiga Rusita, siempre en nuestros corazones. Un gran abrazo a sus hijos. Piden oraciones en su memoria.

YANUZZI, MIRTA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Juan, Magui y Daniel Auad, acompañan en estos momentos de dolor a Pepe y flia, por la irreparable pérdida de su querida mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/17|. Sus familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

MEDINA DE PAZ, HILDA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/16|. Querida madre, hoy en el día de tu natalicio te recordamos como siempre, nada más que hoy nos falta tu añorada presencia. Estás en nuestros corazones y te amaremos por el resto de nuestros días. Estás en la Gloria de Nuestro Señor amada mami. Tus hijos Myriam Silvia, Ramón, Peky y Perla, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 11 meses de su fallecimiento.

ROMERO, LORENA NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/04|. "Que Dios Padre te tenga siempre en la Gloria, que la luz brille siempre en nuestros corazones. Te amamos y te extrañamos". Sus padres Luis y Leticia, sus hermanas Ivana, Belén y Lucía, cuñados y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco, con motivo de cumplirse 13 años de su fallecimiento.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

ALMARAZ, DOMINGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Su esposa Olga, hijos José, Claudio, Anabel, h. pol. Claudia, Natalia, nietos, bisnietos y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementero Jardin del Sol. hs. 9. Casa de duelo C/1 Nº 450. Bº Amp. Parque Industrial. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ALMARAZ, DOMINGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. A nuestro gran amigo y vecino. Ester Figueroa, Gianina y Enrique Padilla acompañan a su familia en este momento de dolor, pedimos oraciones en su querida memoria.

CIAPPINO, ELSA TERESA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Eva y Tony Adamo e hijos Silvia Liliana y Hugo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

SESÍN GIANNONI DE CAPILLA, ADELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. "Señor ya está en tu puerta, dale el descanso eterno" . Personal directivo, docente y de maestranza del Nivel Inicial de la Escuela Normal Sup. Dr. José B. Gorostiaga, acompañan a su compañera Silvia y a su familia con el más cálido sentimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

SCRIMINI, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/15|. Sus ex-alumnos de la Escuela Industrial Juan Reynoso, Héctor Barrón, Cacho Cisnero, Pila Flint y Negro Lezcano, tributan un merecido homenaje de admiración y respeto al maestro en el segundo aniversario de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

ÁLVAREZ VDA. DE CAMPOS, EBELIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17.| "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Keppi Carrillo y Cachita Ferreyra, amigos de su hijo Omar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ VDA. DE CAMPOS, EBELIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Una gran mujer cariñosa y servicial, así te recordaremos. Gringo Mansilla, Fabiana, Carlos, Martu, Bauty y Tomy Nader. Que descanses en paz. Se ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ VDA. DE CAMPOS, EBELIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17.| Nélida Elías de Llado, sus hijos Griselda, Titina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ VDA. DE CAMPOS, EBELIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17.| Rodi Banco y Griselda Llado, sus hijas Constanza, Alfonsina y Paulina participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Fernando Crespo, Ana Cristina y sus hijas, acompañan a Lorena y familia en este difícil momento, deseándoles cristiana resignación.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Ricardo Giménez, Patricia Omill y flia., participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Walter Chedid, Maria Isabel Raed, y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Cira Angélica Costas de Chedid, sus hijos Walter Chedid y flia., Luis Alberto Chedid y flia., y Marcelo Chedid e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Luis Alberto Chedid, Carina Don y su hijo Valentino Chedid Don, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Rossana Argibay, Raquel, Valeria, Yenni, Hugo, participan y elevan una oración en su memoria. Acompañan en este difícil momento a sus amigos Lorena, Guillermo y familia.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Felicitas Martilotti y Felicitas Scaraffía, participan con dolor su fallecimiento. Un gran abrazo para la querida Lorena y nuestro acompañamiento a sus familiares.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Lamentamos su partida al Reino del Señor. Acompañamos espiritualmente a la querida Lorena y flia. en estos momentos de dolor. Una oración para el apreciado Don Atilio. Que descanse en paz y resignación para sus seres queridos. Sus amigos Marta Y. Auat Mariel y Silvina, Nara y Peli y sus hijos.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Natalia Auat, Oscar Gálvez y sus hijos participan con dolor la partida del apreciado Don Atilio. Acompañan a Lorena y flia. en estos duros momentos. Que descanse en paz, habrá una oración por su memoria y la aceptación de toda su familia.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Gustavo Alejandro Muñoz, Ángela María Giuggiolini de Muñoz y Agustín Alejandro Muñoz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESCALADA DE SEQUEIRA, AÍDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Juan D. Roitman y familia acompañan con dolor la desaparición física de la señora madre de nuestro amigo Juan Sequeira, su familia y hermanos.

ESCALADA DE SEQUEIRA, AÍDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Manuel Isac y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCALADA DE SEQUEIRA, AÍDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Ricardo Giménez, Patricia Omill y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESCALADA DE SEQUEIRA, AÍDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Celia Campitelli de Dib, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.)el 2/6/17|. Eduardo Pérez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de Monona y Máximo. Elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

OTAÑO, MARÍA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. El equipo de conducción de la Esc. Técnica Nº 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la colega, Prof. Edith Luz Dolores, rogando al Altísimo resignación por su partida. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

SALVATIERRA, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. Dra. Roxana Vera, participa con profundo dolor su fallecimiento, recordando al querido Pichi como una gran colaborador, excelente persona y muy caballero. Acompaño a su familia en estos momentos de dolor. Dios lo tenga en su gloria.

SALVATIERRA, RAMÓN (PICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. Carlos Martín Lencina y María Lourdes Frías Azar participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Pichi y elevan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

CENTENO, MATÍAS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 07/06/14|. "No estén tristes. Yo solo he viajado hacia la paz infinita, no los dejé, simplemente me adelanté. Lo que éramos, lo seguimos siendo. Cada vez que me extrañen llámenme por mi nombre y yo estaré ahí, sonrían de todo lo que nos hacia reír, me sentirán en sus corazones, en sus almas, no piensen que me fui, recuerden todo lo bello que pasamos juntos. No estoy lejos, estoy justo, justo del otro lado del camino. Nuestros corazones se volverán a encontrar. Enjuaguen sus lágrimas y no lloren, sonrían, cuando Uds. más sonríen, yo más brillo en el cielo. Mi alma abraza sus almas". Sus padres Marcelo y Susana, sus hermanos Martín y Gerónimo, lo recuerdan con mucho amor al cumplirse tres años de su partida a la casa del Señor.

SUÁRES VDA DE MOSCA, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/16|. Mami: hoy hace un año que te fuiste a la casa del Señor, es tan triste no tenerte, se extraña tu presencia, siempre estarás en nuestros corazones, por enseñarnos ser fuertes, gracias por amarnos como nadie. Fuiste una gran mujer, madre y abuela. Te queremos por siempre, hoy nos acompañas de otra forma, tu sonrisa y el eco de tu voz estará siempre en nuestros corazones. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hijos Emma, Rody, Sara y Alicia, tus nietos Fabian y Daiana, tus bisnietos: Tihago, Tatiana y Jonás, ruegan por tu descanso en paz.

SUÁRES VDA. DE MOSCA, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/16|. Al cumplirse un año de tu partida, te recordamos con mucho amor. Tu hija Nena, tu hijo político Mañu y Nietos Denis, Willams, Brayan, Enzo, Ivan, Brayan, Elayn y Rocío que la amaran por siempre. Rugamos oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

----------------------------------------

SUÁRES VDA DE MOSCA, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/16|. A un año de tu partida, madre, amiga y ejemplo de vida: tu eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que sufro, por tu ausencia, obligo a que te olvide mi pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer; prefiero estar dormido que despierto de tanto de tanto que me duele que no estés como quisiera y que tus ojitos jamás se hubieran cerrado, para estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo madre de mi vida, Gracias por todo. Su hijo Willians, su esposa Virginia y su nieto Benjamin invitan a familiares y amigos al responso que se oficiará hoy a las 15 horas en el cementerio de Fernández.