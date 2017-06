Cadete de la Escuela de Oficiales acusado de golpear a su novia por ensayar para presentación de buzos

07/06/2017 -

Una grave denuncia ingresó en la Comisaría Nº1 del Menor y la Mujer, donde una adolescente -acompañada por su padre y con marcas visibles- informó que su novio la había atacado salvajemente porque fue al colegio a ensayar para la presentación de los buzos.

El violento incidente se registró en horas de la tarde del lunes, cuando el cadete de la Escuela de Oficiales "Coronel Lorenzo Lugones" arribó a la casa de la víctima en el Bº El Vinalar a exigirle explicaciones, por las actividades que ésta había realizado.

La adolescente (19) trató de explicarle a su pareja -con quien mantiene una relación amorosa desde hace tres años- que solo se trató de una reunión con sus compañeros y que no había realizado nada indebido. Las explicaciones no fueron suficientes para el agresivo sujeto (20) quien continuaba con los insultos. En determinado momento, la víctima ensució sin darse cuenta la bota del acusado y eso sirvió para que el cadete descargara toda su furia en su contra. "Le escupió tres veces la cara, la tomó del cabello y allí le arrancó la cadena que colgaba de su cuello. No conforme con ello la arrastró del cabello hasta el fondo donde la golpeó contra la pared", reveló Adriana madre de la víctima. Más tarde continuó diciendo: "Mi marido y mis hijas estaban en la casa, pero como ellos estaban en la parte del costado de la casa, una de sus hermanas no escuchó cuando gritaba. Gracias a Dios mi hija (la víctima) logró huir y pedirle ayuda al padre. Mi esposo al verla llorando le pidió que se retire de inmediato de la casa. Llegué justo en ese momento y la llevamos a Comisaría para informar lo sucedido".

Agregó que mientras estaba en la dependencia una policía le pregunta si era la primera vez que la agredía. "Mi marido responde sí. Ahí ella rompe en llanto y avisa que hace un año y medio que sufre ese tipo de ataques". Según expresó Adriana, los efectivos llevaron a su hija hasta otra oficina y allí ella reveló que los ataques son constantes. "Una vez me dijo que se le había caído un pedazo de diente, pero la realidad era él se lo había quebrado de una piña. Me dijo que la tiraba en el suelo y la pateaba. No la mató antes no sé por qué", expresó.

La relación de pareja habría sido un calvario. Antes de finalizar, Adriana se mostró molesta ya que la fiscalía tras conocer el hecho solo le fijó prohibición de acercamiento al acusado. "Esperan que mi hija esté quebrada o muerta para hacer algo. Me presenté en la Escuela de Oficiales y les informé lo sucedido".