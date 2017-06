FÚNEBRES | 8 de Junio de 2017

08/06/2017 -

Fallecimientos

8/6/17

- Blanca Azucena Monte

- Ramón Rosa Figueroa (La Banda)

- Dante Américo Santillán (La Banda)

- Pablina Remigia Raed

- Antonio Cristina

- Sara Leonor Pripchard de Ewens (Fernández)

- Mario Andrés Saavedra

- Carlos Hugo Alberto Brizuela (La Banda)

- Carlos Alberto Lescano

- Aurelia Ruiz de Cruz

Sepelios Participaciones

ARCE, CARLOS ZENÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Humberto Felippi y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS ZENÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Agustín Arce, Leandro Arce y familia lamentan el fallecimiento de su tío Carlos, elevan plegarias en su honor y acompañan con dolor a Susana, Juan Cruz, Carla, Mauro y familia.

ARCE, CARLOS ZENÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Ángela Iñigo Carreras, Daniela Arce, Andrea Arce y familia lamentan el fallecimiento del tío Carlos, elevan plegarias en su honor y acompañan con dolor a Susana, Juan Cruz, Carla, Mauro y familia.

ARCE, CARLOS ZENÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Ricardo R. Arce lamentan el fallecimiento de su hermano Carlos, elevan plegarias en su honor y acompañan con dolor a Susana, Juan Cruz, Carla, Mauro y familia.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Marta Brevetta de Pereyra, su hijo Segundo Pereyra y su nieta Camila Alejandra Pereyra participan con dolor su fallecimiento. Ruegan al Altísimo para su alma y con suelo para sus familiares.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. El Honorable Consejo Directivo, decana, Lic. María Arce; vicedecano, Lic. Hugo Ledesma; secretarios, personal docente; No docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales de la Salud de la UNSE participan su fallecimiento y acompañan a su hija Dra. Liliana Belles y familia en el dolor.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. El Departamento de Derecho de la Facultad de Humanidades, Cs. Soc. y de la Salud participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Dra. Liliana Belles y familia.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Los integrantes de la Cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a Liliana y su familia en este doloroso momento.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Mónica Nader acompaña con oraciones a la Señora Liliana y familia en tan triste momento.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. El personal de la Dirección General de Despacho del Ministerio de Salud participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Sara B. Navarrete de Hounau participa su fallecimiento y acompaña espiritualmente con oraciones y sincero cariño a su hija Liliana Bellés de Sanmarco, destacada profesional de nuestro medio, junto a su familia. Ofrece oraciones para que el Señor de la Misericordia los fortalezca en su resignación cristiana y por el descanso eterno de la Sra. Dora en la paz celestial.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Luis Alberto Guantay participa con pesar su fallecimiento y acompaña con afecto a su hijo y estimado vecino Tito Suárez e hijas en este difícil momento de dolor.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Liliana y familia. Elevan oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. "Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios". Ema "Tati" Vizcarra participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Lili y demás familiares, elevando oraciones en su memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Daniel Werenitzky, María Angélica, sus hijos Belén, Sergio, Andrés, hijas políticas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su hija Liliana y flia. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su esposo: Luis, sus hijos: Paola, Ariel, Iban y Florencia, y su nieto: Baltazar, part. con profundo dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) Hamburgo Cia. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. " Nos dejas la vida en blanco y negro. Vos eras alegría y color . Va a ser el invierno más frio de nuestras vidas, pero merecías descansar en paz mami. Su hija Paola Domíngez y su nieto Baltazar Seva participan con dolor su fallecimiento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su hija Paola Domínguez y su nieto Baltazar Seva, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Su madre Viriginia Alzogaray, sus hnos. Ramón y Jose Banco, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Su hermano Ramón Banco, cuñada Cristina y sobrinos Alejandro, Veronica, Andrea, Emilio y Santiago, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su tía Nona y sus primos Ricardo, Alberto y Roxana con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su tía Irma Beatriz Banco (Cory) y sus primos Andrea y Ariel participan con profundo dolor su fallecimiento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus primas Claudia y Estela Ibáñez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su primo Cacho Banco y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Prima te voy a extrañar mucho descansa en paz. Su prima Mariela Corpus, su esposo e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su tía Negra, su esposo Samuel Corpus y primas Adriana, Mariela, Myriam Jorgelina y Celeste, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su tía Mirta Alderete de Banco, sus primos Mariela Banco y flia., Fernando Banco y flia., y Ramiro Banco y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Directivo personal de la Empresa Lobar SA. participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del Ing. Dominguez.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sr. Salvador Lo Bruno y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del Ing. Domínguez.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sergio y Adriana Maldonado y personal de Óptica Santa Lucía participan con dolor su fallecimiento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Ing. Mario Díaz, Adriana Maldonado, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Amigos y vecinos de Rosi: Familia Sonzogni: Marío,Yuli, Camila y Gino participan con profundo dolor su fallecimiento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su amiga Camila Sonzogni participa con dolor el fallecimiento de la querida Rosi; mamá de su amiga Flori.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus vecinos y amigos. Familia Salto: Pocho, Mimi, Adriana, Eugenia y Fernanda.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. La Honorable Comisión del Club Old Lions Rugby Club personal, entrenadores, manager y la familia de Jockey participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la entrenadora, Florencia Domínguez. Elevan una oración en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Santiago Riera, Daniela Ausar de Riera y sus hijos Martina y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento, pidiéndole al Señor resignación y consuelo para Florencia y su familia.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. La 6ta. Azul de Old Lions participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su entrenadora y acompañan a Florencia en este profundo dolor.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. José Luis Muratore, Cecilia Iturralde y sus hijos Franco, Daniela, Agustina y Lola participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Florencia y su familia en este doloroso momento, rogando a Dios resignación y consuelo.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Julio Aguirre, su esposa Adriana Díaz Yolde participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. El plantel del Niupi FC, Gonzalo, José, Jorgito, Turko, Mono, Mauro, Pablito, Matías, Potro, Marco, Chapa y toro participan con profundo dolor por el fallecimiento de la Sra. madre de su amigo y compañero, Iván. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus vecinos flias; Mansilla, Ovejero, Juárez Prados, Camacho, Ibarra, Gonzalez, Songzoni y Sain, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. U P A Nº 9 del Bº Jorge Newbery acompañan a sus familiares en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Señor tu hija ya está ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Flori, tus compañeros de equipo de O. L. R. C. te acompañan en tan dolorosa pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Los Padres de la Quinta y Primera Azul División de O. L. R. C. acompañan a su hija Florencia en tan dolorosa perdida. Rogamos oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sebastián Seva Montero y su nieto Baltazar Seva, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Prima querida tantas cosas compartidas, descansa en paz. Señor dale consuelo a su flia., Rebeca Banco y flia. participan con dolor su fallecimiento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Sus vecinos Graciela Casares y su hijo Fabian Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, AGUSTIN IGINIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17.| El Personal Directivo, Docentes, Administrativos y de Maestranza de la Escuela Nº 388 Dr. Gumercindo Sayago, participan con dolor el fallecimiento del Señor Padre de la compañera Roxana Campos. Elevan oraciones en su memoria.

CRISTINA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus hijas Josefina y Sandra; hijos políticos, nietos Leila, Eugenia, Cintia, Jacqueine, Mauricio y Florencio; nietos políticos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CRISTINA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Oscar Beltrán Alfaro, Delia Guzmán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy 10 hs cemet. La Piedad.

CRISTINA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Acompañamos con profundo dolor la partida de Antonio. Suegros y cuñados de nuestra nuera Eugenia. Familia Coronel participan con dolor su fallecimiento.

CRISTINA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Acompañamos con profundo dolor la partida de Antonio abuelo político de su nieta Eugenia. Tano Delpino. Ruega oraciones en su memoria.

FAES, MARÍA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Su cuñada Susana Abdala y sus sobrinos Andrés, Alejandro y Florencia Faes participan con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día de ayer.

FAES, MARÍA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Los compañeros de su sobrino Andrés Faes de la oficina Estadística del Poder Judicial participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FAES, MARÍA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Las amigas de su hermana Cristina: Cristina Abella, Mónica Montenegro y Ana María Ledesma participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FAES, MARÍA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Personal Hospital Villa Atamisqui, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FAES, MARÍA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Ex compañeros del Hospital de Medellin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones por su eterno descanso.

FAES, MARÍA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Flia. Belizan participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

LESCANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Su esposa Carmen, hijos Reina, Héctor, Patricio, Norma, Sonia, Carlos, Ramón, Rubén, h. pol., nietos, bisnietos par. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. SERV. AMTAE ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONTE, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Señor, ilumina su alma y dale el descanso eterno". Su hija Ramona Monte, hijo político Benjamín Andrada e hijos y flias. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en calle Narciso Gómez 596, Bº Tradición y serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Flores.

MONTE, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Cuni, Peri, Fernando Cáceres; Raúl y Natalia y sus hijos Santiago, Daniel e Iván; Ramón y Lucia e hijos Maxi, Jonás, Nahiara y Micaela participan el fallecimiento de su apreciada amiga Ramona. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MONTE, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Fernando Cáceres, José, Elisa, Gabi, Vero, Ana, Gachi, Miguel, Alomo, Pichi participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTE, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. José, Elisa Rodríguez y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Ramona. Elevan oraciones por su alma.

PÈREZ, LEANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17.| Leo nunca te olvidaremos, Tus amigos de Villa del Carmen; Rocio, Mayra, Nico, Agu, Ale, Damian, Xime, Alvaro, Francisco, Yanu, Mati, Brian, Cucha, Vale, Franco, Bayron, Agustin y Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

RAED, PABLINA REMIGIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Sus hijos Miguel, Félix, Víctor, Alejandro, Luisa, Elizabeth, hnos. Juan, Luisa; nietos, bisnietos y demás fliares. participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres.

RUIZ DE CRUZ, AURELIA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus hijas: Patricia y Amelia, su hijo pol.: Chul, nietos y bisnietos, part. su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 12 en el cement. Jardín del Sol. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) ORG. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAAVEDRA, MARIO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su esposa Graciela Aranda, hijos Buby, Beto, Sandra, Silvina, h. pol. Silvina, Marcia, Roberto, Tomo, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Mutual AMTAE - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALOMÓN, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Ogui, Ely y Hernán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SALOMÓN, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Lic. Maria Ines Suarez y su hija Florencia y Bebu Lodi, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su entrañable amigo Oscar. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Mónica Urquiza y flia.; Karina Peralta y flia.; Cristina Luna y flia.; Emmanuel Andrada y flia.; Federico Acosta compañeros de trabajo de su hijo Oscar participan con profundo dolor el fallecimiento de su Sra. madre, ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Charo Chazarreta y su hijo Carlos despiden al querido don Chocho con pesar y acompañan a toda su familia.

Guillermo Lozano y su hijo Carlos A. Lozano Chazarreta.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Despiden a don Chocho con mucho afecto y oran por su eterno descanso. Hasta siempre Shatico.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. "Que el Señor con su Misericordia te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". Nilda Victoria Martín y familia participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Boye José y flia participan con dolor el fallecimiento del gran apreciado amigo Shapicu. Acompañan a su familia en estos momentos dolorosos y elevan oraciones en su memoria ¡hasta siempre amigo!

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Carlos N. Gómez, su esposa Ramona Fernández y su hijo Daniel participan el fallecimiento del padre de nuestro amigo Tito Suárez y acompañan a toda la familia en tan penoso momento.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Héctor Banco y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familia en el dolor. Elevan una oración en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil Nasif Saber y sus respectivas familias comparten el dolor de su hijo Tito, a quien acompañan en estos duros momentos y hacen llegar igualmente a sus nietos, hermanos y demás familiares sus sinceras condolencias.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Judith y Stella Maris Córdoba participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos Buby, Tito, Chochi, Nené y Gladys con sus respectivas familia en el dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Luis Alberto Guantay participa con pesar su fallecimiento y acompaña con afecto a su hijo y estimado vecino Tito Suárez e hijas en este difícil momento de dolor.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Miguel y Myriam Gallardo; Gladys Díaz y Carlos Zani participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YANUZZI, MIRTA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Carlos Aldo Cesca y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

YANUZZI, MIRTA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Juan José Cesca y flia., participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a la flia. en su dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

Invitación a Misa

CORONEL, VIRGINIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/17|. Virgi, ya pasó nueve días de tu partida al Reino de Dios, solo nos quedan tus bellos recuerdos. El Centro de Jubilados de América del Sur participa con profundo dolor tu partida e invita a la misa a realizarse hoy en la pquia. San José del Bº Belgrano.

GÓMEZ ACUÑA, CIRO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/15|. Un año más que no estás con nosotros y aún seguimos extrañándote. Su esposa, hijos y demás familiares invitan a la misa para rogar por su eterno descanso, hoy a las 19 hs. en la iglesia Catedral, con motivo de cumplirse dos años de su partida a la Casa del Padre.

GONZÁLEZ GIL, DANTE VICTORIO (Cari) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/12|. Amado Cari: Hoy hace 5 años que te fuiste a la Gloria de Dios y parece que recién nos acabaran de avisar de tu partida. Dejaste huellas profundas e imborrables en todos los que te amamos, con la mirada al cielo te buscamos con la inmensa necesidad de encontrarte. Sus padres Roxana y Dante, sus hermanos Gissell y Esteban; sus sobrinos Martina y Constanza invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/16|. A 1 año de tu partida a la Casa de Dios Padre. Te extrañamos. Hijo de mi alma si pudieras oírme, si pudieras hablarme, cuantas palabas quedaron dormidas, cuantos silencios acompañan mis días, nada volvera a ser lo mismo. Hoy sé que todo acabó que esta vida que es tan injusta en su vuelo te llevó, te arrebató de mi lado sin siquiera pedirnos permiso dejando mi alma destrozada, con la certeza de que nada es nuestro ni siquiera el destino, ni los sueños que algun día compartimos. Sé que me estarás esperando, que desde algún lugar tus manos son mi abrigo, que estás conmigo cada noche, cuando mis lágrimas me acompañan que das consuelo a mi corazón cuando ya sin fuerzas te llama, hoy solo te pido hijo que no dejes de acompañarme aunque a veces no lo sienta, se que ahí estás marcando mi camino, en cada paso que da mi vida hasta llegar a vos, espérame ángel mío que cuando Dios diga basta al fin hallaré la calma, te estrecharé en mis brazos y si ves caer mis lágrimas esta vez serán de dicha al saber que ya no volveremos a separarnos y que el dolor ya pasó.... Sus padres Norma y Juan Carlos, su compañera Andrea, tíos, primos, sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Ilda Alcaraz, sus hijos, hijas políticas y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia La Merced con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ISLAS DE MORALES, GERMANA DORALIZA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/94|. Mamá llega esta fecha y se abre nuestra herida en el alma nuestra. Hoy hace 23 años que estas en al Casa de Dios y nunca me pude olvidar cuando cerraste tus ojos en mis brazos. Sus hijos: Teresa, Yola, José , Sonia, Raúl y Sergio, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey. Bº Libertad.

PINTO, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/17|. "Que el Señor te tenga a su lado junto con tus padres". Eres el ángel que desde el cielo nos guías y nos sigues cuidando. Su hermano Eduardo, su cuñada Alejandra, sus sobrinos Mayra, Nahir, Pedro, Yoel y sobrinos Miguel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco a las 20, al cumplirse dos meses de su fallecimiento.

SALOMÓN, JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/15|. "Quien come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre". Tu supiste comer la carne del Señor y beber su sangre muy frecuentemente en cada Eucaristía a la que concurrías con alegría y profunda entrega de corazón y viviste conforme a sus mandamientos. Creemos en la "comunión de los santos", por ello aunque no estés físicamente entre nosotros sigues viviendo en nuestros corazones y tu ejemplo de vida nos acompañará siempre. Con profundo amor, su madre Victoria Nuno de Salomón, su hermano CP. Julio B. Salomón y su esposa Prof. Alba Abregu de Salomón e hijos Luciana María, Benjamín Darío, José David y Daniel Augusto, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 2 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIMÓN, FLORINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/17|. Su hijo, hija política, nietos y hermanos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José de Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

SOSA DE LEDESMA, ZULEMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/17|. Madre estarás en nuestros corazones. Su esposo Pedro Ledesma, sus hijos Mirta y Nancy, se invita a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la iglesia la Merced, con motivo de recordar dos meses de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Querido hijo: te fuiste para no volver nunca más, sin pensarlo ¿sabes? Tenía esperanza que pudiese superar esa cruel enfermedad, no fue así. Besé mil veces tu frente fía, tu rostro pálido, cerraste los ojos ya sin brillo y con una tierna mirada me dejaste ¡adiós mamá, me iré con Dios! Él me ayudará a vivir en paz y con su mano santas me guiará, calmará mi dolor y quizás algún podré abrazarte mil veces, besar tu rostro, tos sucederá con la gracia de Dios que es tan Misericordioso y nos ama tanto. Querido hijo, este sufrimiento de dolor pasará y nos encontraremos en un fuerte abrazo. Daniel, mi amor, fuiste y serás mi amado hijo, como un pimpollo en flor creciste, con el perfume de las flores, que se desvanece. Abrazo la ilusión de encontrarnos en un final feliz. Gracias, mil gracias hijo querido, por los momentos felices a tu lado, tan lejos en el tiempo, pero latentes en mi corazón. Te quiero y te querré siempre. Elevo mis oraciones a Dios para que descanses en paz sin dolor. Te amo y te llevo en mi corazón de madre. Tu madre Carolina "Vijea Gringa" como me decías.

OVEJERO, MELITÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/16|. Sus hijos Dilma, Simona, Buenaventura, Pascuala, Ricardo, Carmen, Graciela, Inés, Gladis, Silvia, hijos polí. Jorge, Antonio, Jorge Americo, Alejandro, nietos, bisnietos y demás fliares, lo recuerdan con cariño al cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su esposa Teresita, hijos Guillermo, María Sol, Tomás, Carlos, Alejandra, Silvia Brizuela; h. pol., nietos y bis part. su fallec. Sus retos serán inhum. en el cementerio Jardín del Sol a las 10, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su hijo Carlos, su nuera Alejandra y sus nietos : Claudio, Iván, Romina y Mayra, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán sepultados en el cementerio Jardín del Sol a las 10 hs.

BRIZUELA, CARLOS HUGO . (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17.| Jesus misericordioso recíbelo en tu morada y dale el descanso eterno ". Sus hermanas Betty, Lucy y Bebi que nunca te olvidarán, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Jardin del sol.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hermana Beby, cuñado Rene LLado, sus hijos Negrito, Carlos, Jose Luis, Gaby y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cemeenterio Jardin del sol.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su hermana Lucy, sobrinos Jose, Erick, Javier y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos seran seepultaados hoy a las 11 en el cementerio Jardin del Sol.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Señor ya está ante tu casa recíbelo en tus brazos". Su hermana Betty Brizuela, su esposo Roger Farreras e hijos Pepi, Pablo, Claudio y Exequiel, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Enzo Palavecino y sus hijos Ricardo, Enzo, Alejandra y Eugenia con sus respectivas familias acompañan a su hijo Carlos y demás familiares en este momento de dolor y que sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Lucho Torres y Pelusa Gutierrez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Lito. Rogamos al Altisimo cristiana resignaciçon para su flia.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Graciela Iturre de Bernasconi y sus hijos Marcelo, Gabriela y Fernando con sus respectivas flias., participan el fallecimiento de su amigo Lito y acompañan a su flia., en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Lisandro Gutierrez, Tesi Iturre, Raul Baez, Pori Iturre, Julio Toscano, Marti Iturre y sus respectivas flias., acompañan en estos momentos de dolor a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus familiares Nini, Chiche y Antonia Sosa Farreras, participan con dolor la partida de Lito y abrazan a su flia.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleciò el 7/6/17|. Sus camaradas y amigos: Crio. Insp. Pedro Mario Sandez y Sub.Crio (r ) Alberto Chazarreta Franzzini participan con dolor su fallecimiento. Pidiendo al Altísimo resignación a sus familiares y que brille para el la luz que no tiene fin".

FIGUEROA, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Su esposa Azucena. Sus hijos Marcelo, Marta, Daniel, Jorge, Claudia, Vicky, Martin, Rafael, Vanesa, Sergio, Sabrina y José. Sus hermanos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 Tel. 4219787.

IBARRA DE PAZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. "Venid, Benditos de mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la Fundación del mundo". (Mt. 25,34). Sus vecinos Raúl Argañaraz y flia; Zulema de Olivera y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, DANTE AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su esposa: Maria, sus hijos: Blanca y Mayi, su hija pol.: Silvana, y nietos, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. de Los Romanos. Casa de duelo: La Bajada - Dpto. Banda. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Invitación a Misa

ÁLVAREZ, HÉCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/98|. Su esposa María Lucinda Figueroa, sus hijos Ricardo, Sergio, Daniel, Gabriela y Silvina Álvarez y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes del barrio El Cruce, al cumplirse 19 años de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

LUNA, DELIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/16|. Sus familiares invitan al responso que se oficiará hoy a las 17 hs. en el cementerio Jardín del Sol, al cumplirse seis meses de su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ VDA. DE CAMPOS, EBELIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Héctor Banco y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ÁLVAREZ VDA. DE CAMPOS, EBELIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Los amigos de su hijo Omar y su hija Pol. Silvia; Marta y Alvaro, Mónica y Omar, Patricia y Rubén, Gladys y Carlos, Mari y Mario, Miriam y Eduardo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan pronta ressignación a sus familiares.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Luis Alberto Guantay participa con pesar su fallecimiento y acompaña con afecto a sus amigas Lorena y Karina Don en este triste momento.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Cristo la llamó para recibirlo en su morada de Luz y Paz. Su hijo Ing. Mauricio J. Ewens, su esposa CPN. Carmen Quiroga y sus nietos: Mauricio, Javier, Melina y Alan y su nieto Tiziano, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Que el Señor te reciba en su morada eterna y te colme de bendiciones". Su hijo Guillermo participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno en la gloria de Dios.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Solo en Dios encuentro el descanso y de él, viene mi salvación". Su hija Laura, su esposo Juan Saravia y sus hijos Enrique, Cristel y Damián participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Que el Señor te cobije en su celestial morada de luz y paz". Su hija Patricia y Miguel sus nietos Rocío y Damián y su bisnieta Maitena, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus hijos Patricio, Mauricio, Laura, Guillermo, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor- Fernández. SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 Tel. 4219787.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Rector Ing. Luis Eugenio Lucena, Vicerrectores Cr. Luis Alberto Rezola y Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, profesores, no docentes y alumnos de la UCSE participan con profundo pesar el fallecimiento de la señora madre del Director de la Estación Experimental Fernández Ing. Mauricio Ewens; y acompañan con oraciones a su familia.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Franco Parisini, su esposa Josefina Ferreira Lesyé y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Gilberto Parisini, su esposa Cristina Del Castaño y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Cantando el Ave María entrarás al Reino del Señor y la virgen te protegerá con su manto para que descanses en paz". Juan Tevés, su esposa Lilian Quiroga y sus hijos Milagros, Facundo y Sebastián, participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su amigo, Ramón Antonio (Pelado) Silva y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Que

el Señor la reciba en sus brazos y le de la paz eterna, Mario R. Pereyra, sus hijos Mario G. Pereyra, Alberto Pereyra y sus respectivas familias participan su fallecimiento acompañan a su hijos Mauricio, Guillermo, Laura y Patricia y demás familiares ante tan dolorosa pérdida.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Alberto Luis (Lucho) Fernández y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Enséñale Señor el camino y sus pasos seguirán tu huella". La amiga de sus hijos María Inés Pereyra y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su amigo y amigo de sus hijos Carlos Enrique Martinez y familia participan con pesar su fallecimiento.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Personal de la Estación Experimental Fernández y de la U.C.S.E participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su Jefe Mauricio Ewens y elevan oraciones en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigas y cuidadoras Paola y Mabel Ponce, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Maribe Carol de Parra y familia participan con hondo pesar el fallecimiento de la mama de su amiga Patricia la acompañan con cariño y a toda su familia en este doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Berta Corbalán de Chemez, sus hijos Luis Enrique, Angelina Alicia y Gustavo Fabián y cada una de sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus amigos Allolina Franlle de Leguizamón, su hijo Dr. Ricardo Alberto Leguizamón participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. El Rotar Club de Fernández y sus clubes juveniles, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su socio fundador Mauricio Ewens y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "La gloria es un valle, un jardín, un rosal, tu nueva morada, es una luz celestial" Alicia de Narváez participa con dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Patria y eleva oraciones en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Que la bondad de Dios se apiade de su alma y la tenga a su lado gozando de la paz eterna". Fanny M. de Fortuna y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Porque creyó y espero en Ti, dale Señor el descanso eterno". Mercy de Narváez, sus hijos Fernando y Micaela Chacana, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descaso eterno.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

CENTENO, MATÍAS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/14|. "No estén tristes. Yo solo he viajado hacia la paz infinita, no los dejé, simplemente me adelanté. Lo que éramos, lo seguimos siendo. Cada vez que me extrañen llámenme por mi nombre y yo estaré ahí, sonrían de todo lo que nos hacía reír, me sentirán en sus corazones, en sus almas, no piensen que me fui, recuerden todo lo bello que pasamos juntos. No estoy lejos, estoy justo, justo del otro lado del camino. Nuestros corazones se volverán a encontrar. Enjuaguen sus lágrimas y no lloren, sonrían, cuando Uds. más sonríen, yo más brillo en el cielo. Mi alma abraza sus almas". Sus padres Marcelo y Susana, sus hermanos Martín y Gerónimo, lo recuerdan con mucho amor al cumplirse tres años de su partida a la casa del Señor.