FÚNEBRES | 10 de Junio de 2017

10/06/2017 -

10/6/17

- Carlos Alberto Caro

- Mario Sergio Alomo (Tintina)

- Fernanda Antonia Díaz (La Banda)

- Verónica Edith Martínez

- Aía Ester del Valle Paz (La Banda)

- Laida Arminda López

- Mónica Mabel Díaz

- Rubén Guillermo Pérez (La Banda)

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Sus primos Belindo Federico Campos y Mirta Campos de Vásquez participan con dolor el fallecimiento de Dortia. Acompañan con cariño a Liliana y Guillermo; a sus nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. La Vida nos ha sido para buscar a Dios. La muerte para encontrarlo. La Eternidad para poseerlo (San M. Hurtado). La Comunidad Educativa del Instituto San Jose Nivel Superior, acompaña con sus oraciones a su Profesora Dra. Liliana Bellés en estos momentos de dolor ante la irreparable pérdida de su madre.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak de Bonacina, sus hijos Javier, Ezequiel, Sebastián, Florencia y Santiago Moro, participan con profunda tristeza su partida al Reino de los Cielos. Era un alma blanca, pura y buena. Acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Mariano Ramón Oieni participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Luis Ariel Domínguez y la acompañan en estos momentos de tristeza a su padre y hermanos. Que el Señor le brinde eterno descanso.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Su esposa Nora Garay y sus hijos Marialena, Antonela, Álvaro, Leandro, hijos pol. nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. "El Señor te reciba en su Reino de amor. Descansa en paz". Su hermana Norma Noemi Caro de Filanzoni, cuñado Juan Carlos Filanzoni, sobrina Anabella Silvina Filanzoni, Cristian Exequiel Filanzoni, Víctor Horacio Fernández, sobrino nieto Horacio Agustín Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hermanos políticos Rudy y Gary, cuñadas Miriam y Cecilia, sobrinos y sobrinos nietos, participan con dolor su partida. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. "Señor dale a él la luz que no tiene fin". Su hermano político Rudy Garay, su esposa Miriam Portella, sus hijos Pablo, Juan y Gimena, participan con dolor su repentina partida y ruegan oraciones en su memoria.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Sus sobrinos Anabella Silvina Filanzoni, Víctor Horacio Fernández y Agustín Horacio Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. "Señor recíbelo en tu reino y dale la paz eterna". Sus primos Ricardo Plaza, René Plaza, Miguel y Susana Plaza, participan con profundo dolor su falleecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Su vecino y amigo de siempre, Firmo Bianneey Jugo, su esposa Violeta Banegas y sus hijos Sergio, Hernán y Luciano lamentan su inesperada partida y ruegan al Altísimo les de resignación y consuelo a sus hnas, hijos y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria y brille para él la luz eterna.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Cira Tavella de Jiménez y flia., acompañan a sus hermanas y demças familiares en este dificil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. La familia de Carlos Daniel Mattioli, Cristina, Dani y Luis participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en ssu memoria.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. La familia de Dani Mattioli; Nacho, y Milena, participan con dolor su fallecimiento y eleevan oraciones en su memoria.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Livia, Rosario, Roxana y Samir, participan su fallecimiento y acompañan a Adriana en tan doloroso momento, ruegan oraciones en su memoria.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Sus vecinos de calle Formosa lo recordarán siempre con cariño. Ramonita Sayago y flia., familias; Velez Villarreal, Jugo, Brandan Cortes, Coronel Quintero, Argañaraz Paladea, Infante, Cortes Ramon, Cortes Santillan, Sanchez, Cerrizuela, Jacobo, Herrera y Miranda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Su vecino Mario Herrera y flia., lo despiden con cariño y ruegan oraciones en su querida memoria.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Comisión directiva y socios del Centro de docentes Jubilados y Pensionados; Carmen Palumbo de Leguizamón, participan y acompañan a su hermana Pochi Caro secretaria del Centro en inesperado y doloroso momento, ruegan oraciones en su memoria.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Las amigas de su hermana Pochi Caro del Centro de Jubilados; Carmen Palumbo de Leguizamón, Negrita de Maldonado, Hilda Salomón, Betty Coronel, Balnca de Alonso, Noemí Baleija, Betty Sorisa, Marta Cardenas, Amalia de la Silva y Violeta de Jugo, participan su fallecimiento y elevan oraciones een su memoria.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Mario Ruiz, Segunda González, Marito, Elisa y Santiago Ruiz, participan el fallecimiento de su querido amigo y vecino. Hasta siempre Carlitos, gracias por tu amistad y tu bondad.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Daniel Poncio y flia., despedimos con profundo pesar a nuestro querido vecino y amigo. Acompañamos a su esposa Adriana, a sus hermanas, hijos y nietos en su dolor. rogamos oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

CARO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Ricardo Jacinto Plaza, su esposa Marta M. Ponce y su hijo José Maria Plaza. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CEJAS, MAMERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Su esposa Nélida del Valle Miranda, sus hijos Carlos, Miranda, Adriana y Oscar Cejas, Devora Casaravilla, h.polit. Alicia, Vanesa, sus nietos Antonella, Máximo, Benjamin, Lautaro, Luana, Ludmila, Luna y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 09 hs en el cementerio La Piedad. Cobertura Servicio Social Municipal. SERV. REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 Tel. 4219787.

CONCHA JUÁREZ, PRISCILIA ELSA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. La Esc. de Formación Profesional y Cap. Lab. Nº 22 participa en el fallecimiento de la alumna del Nivel primario y acompaña a su flia. en tan difícil momento. Dios les dé la fortaleza que necesitan.

CRISTINA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su sobrina Mariela Cristina e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DELIBASICH, MIRKO (q.e.p.d.) Falleció en Paraná el 3/6/17|. Argentina, mi querida y siempre recordada maestra del superior, acompaño tu dolor por la pérdida de tu querido hijo Mirko y ruego a Jesús que lo acompañe al encuentro de la luz que no tiene fin. Gracia Ponce Faila participa su fallecimiento y ruega al Altísimo resignación para toda la familia.

DÍAZ, MÓNICA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Su esposo Hugo Closas, hijos Romina, Analía, Marianela, Daniel, Ángela, Tania, h. pol. José Maria, Marcelo, su madre Griselda, nietos y demás fliares. part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. hs. 9. Casa de duelo. Belgrano 532. S.V. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, MÓNICA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Querida Romina: Lamento inmensamente tu inesperada pérdida: Que Dios te acompañe a vos y tu familia en el camino del consuelo. Dra. María del Valle Acosta, participa con dolor de su fallecimiento. Elevo oraciones en su memoria.

DÍAZ, MÓNICA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tus compañeros de trabajo: Pigu, Julieta, Sandra, Daina, Ramón, Selva, Daniela, Claudio, Mercedes y Silvina, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Marina Aza de Zaiek, sus hijas Cristina, Marisa y Eugenia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Empleados Suc. Belgrano, Hijos de Santiago Aza participan con profundo pesar su fallecimiento.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Arq. Rocío Araya y Germán Prado, participan con profundo dolor su fallecimiento.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Carlos Frías (h) y su familia participan en este doloroso trance de Sr. Leopoldo Aza, Sra. Lelé, Vanesa y Nahuel una oración en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. La Firma Palmesano, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Aza en este difícil momento.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Hilda Sarquicián, Carolina y Alberto Isa Obeyd, Carla León, Ivito y Jazmin, participan con profundo dolor el fallecimiento de tía Sara. Ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Ing. Carlos Alberto Oneto, María Angélica Vera de Oneto, Lic. Natalia Oneto y flia., acompañan a su querida amiga Fanny y flia., en este momento de profundo dolor por irreparable pérdida de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Carolina Marta Della Rosa y Roberto Pellerini lamentan la partida, de quien ha tenido con todas las almas un lazo ideológico de amor.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Gabriel Horacio Lucena y Sra. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su amiga de toda la vida Elisa O. de Montoto, junto a su hija Teresita B. de Montoto, hijo político Miguel Ángel Ferreyra, sus nietos y bisnietas participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Altísimo por la paz de su alma y pronta resignación para sus hijos y demás familiares.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Mario Ayuch, su esposa Maria Teresa Tanus, sus hijos Mario, Daniel, Guilli, Raul y Maxi y sus respectivas familias, participan con gran dolor el deceso de la querida tía Sara.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Ruth Filippa de Frediani lamenta el fallecimiento de la madre de la querida Fanny y acompañan a la flia. en estos dolorosos momentos

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Que los ángeles del Señor la reciban y la hagan gozar de la vida eterna. Juan Roberto Montoto, María Elizabeth Canllo de Montoto y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida flia.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Daniel Horacio Ayuch y familia, acompañan sus primos Fanny, Enrique y Santiago en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Brille para ella la luz que no tiene fin. Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolas y Josefina, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares por tan irreparable pérdida. Se ruega oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Pianezzola y Cia SRL, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. El Instituto de Medicina de Trabajo, lamenta el fallecimiento de la Sra. madre de Enrique Aza y lo acompañan en su dolor, como así además familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. El Consulado Honorario de la República Árabe de Siria, lamenta el fallecimiento de la Sra. madre de Enrique Aza y lo acompañan en su dolor, como así además familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Que el Señor la cubra con su manto de misericordia, de gracia y la tenga entre sus elegidos". Alfonso Montoto y flia, participan conpesar su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos Enrique, Rolo y Fanny en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. La Firma Montoto Hnos, participan del fallecimiento y acompañan a sus hijos Enrique, Polo y Fany en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Las amigas de su hija Fanny: Mirtha Camus y Carolina Raab la acompañan en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

FAES, MARÍA MAGDALENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. María Teresa Taboada de Falcione y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida amiga. Elevan oraciones en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus sobrinos Dr. José Antonio Azar y Cristina del Valle Azar, sus sobrinos nietos Débora Díaz, Rita García, José Álvaro, José Agustín y María Silvia Azar, Lourdes Frías Azar y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Esther. Ruegan una oración en su querida memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. La comisión directiva, socios y vecinos de la Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi" participan con profundo dolor su fallecimiento, ejemplo de vida cristiana, de profunda fe en el Señor, amor, entrega y solidaridad a todos los que gozaron de su amistad. Acompañan a su hija Zuly y esposo; nietos, bisnietos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se elevan oraciones por su eterno descanso.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Agustina Lidia Feidas, sus hijos Ruben y Myriam Ainete y flia., participan con dolor el fallecimiento de doña Esther. Que Dios derrame su misericordia y le conceda paz eterna, asi como consuelo a su querida hija Zully y flia.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Fuiste una gran luchadora siempre al servicio de Dios y la iglesia. Ahora estás gozando de la otra vida junto a nuestro Padre Celestial sus vecinos y amigos: Carmen Prieto, Vanesa Banco, Carlos Banco y Guido Gerez.

LÓPEZ, LAIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus hijos Lito, Ana, Negra, Paco, Antuca, Adela, sus hnos. Pocholo y Pichona, nietos Muñe, Vero, Luchi, Tamara, Daniela y demás fliares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q..e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Su esposo Mariano E. Paez, hijas Agostina, Justina, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MARTÍNEZ ,VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/617|. Sus tíos Nilda Rosa Montenegro, Horacio Silvio Alfano y su primo Dr. Horacio Renato Alfano participan con profundo dolor el fallecimiento de Verónica esposa de nuestro sobrino e ahijado Mariano Ernesto Páez y sus hijas Agostina, Justina y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Rogamos oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Sus tíos Irma y Pepe, primos hnos. Pablo, Paola, Maria Laura, Federico y Tomy, Sara, Lara, Fabi, Martin y Lautaro participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Amigas de tu hija Agostina, Ximena, Agustina, Josefina, Julieta, Melisa, Milagros, Luz y Constanza, participan con dolor su fallecimiento.

MARTÍNEZ, VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna". Comunidad educativa y religiosa del Colegio Belén participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Pablo Ramón Lucatelli, su esposa María B. Amado, sus hijos Sofía, Pablo, Manuel, acompañan al amigo Mariano y sus hijos por la pérdida irreparable de su esposa Verónica. Que Dios la reciba en sus brazos, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Chino Gubaira y flia, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Lamentamos la irreparable pérdida. Brille para ella la luz que no tiene fin. Cubra el Niño Jesús con su manto a Justina y su flia. Chaly Escobar y flia.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Gracias por habernos elegido para transitar este paso por la vida, desplegaste tus alas y te fuiste al Cielo con mamita. Te amamos, te honramos y te guardamos en nuestro corazón, por años luz de amor mi bello ángel. Papá y tus hermanos Carlos y Patricia, sobrinos Mariel, Carlín, Julieta, Valentino y José.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Jorge Vittar, su esposa Georgina, sus hijas Justina e Inés participsan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Luis Juárez Quiroga y Constanza Leturia, Antonio, Belén, Pilar, Delfina y Luján Juárez Quiroga participan con profundo pesar el fallecimiento de su amiga y vecina y acompañan a su familia en especial a su hermano Carlitos en estos momentos de dolor.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Verito te dormiste para siempre. Te extrañaremos, descansa en paz. Tu tía Norma Uslenghi y tu prima Cristina (Roli) Uslenghi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Verito Martínez Uslenghi te fuiste, hermana querida, estas con mamá, descansa en paz. Siempre las recordaré. Carlos A. Martínez Uslenghi participa con profundo dolor su partida y elevan oraciones por su eterno descanso.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Carlos y Alicia Montenegro con sus respectivas flias., participan con dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Mauricio Reddi y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento, rogamos oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. "Señor dale el descanso eteerno y brille para ella la luz eterno". Sus amigos Fredy Molina, Gabriela Areal y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Miguel Oieni, Mariela Villagra, Federico, Luisina y Valentina Oieni, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Leda Páez de Oieni, Miguel Oieni, Lucrecia Oieni, José Gay y Nahir Gay, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Vero ya descansas en paz. Las amigas de su hermana Patricia; Mirtha Ortiz de Paradelo, Marcela y Patricia Paradelo y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su faallecimiento y ruegan oraciones en ssu memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Cecilia Liendo, sus hijos Eugenia, Guillermo, Lucrecia y su nieto Martin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones een su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Raúl Espeche, su esposa Roxana Faccio y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Renato Montenegro y Marta Amelia Catálfano e hijos Renato y Silvina Paz, Alejandro y Leda Giménez, Guillermo y Andrea Escontrela, Claudia y Francisco Viano, Marta y Héctor Hauteberque con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Sus amigos: Carmen Agüero de Manzur, sus hijos Carolina, María del Carmen, María Cristina, Gustavo Federico Manzur Agüero y Martín Muratore y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Vero. Descansa en paz que siempre habrá una lágrima y un dulce recuerdo entre nosotros. Acompañamos a la familia en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Guillermina Falcione, sus papás Jorge Nicolás Falcione y Gimena Storniolo participan el fallecimiento de Verónica, acompañando a Justina, a su papá Mariano Páez y a toda su familia con profundo dolor por esta pérdida tan irreparable.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y acompaña afectuosamente a Mariano y a sus hijitos.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Amigo de su esposo Mariano Paez. Oscar Zorribas, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. El Grupo de Oración de la iglesia San Roque de Villa Zanjón acompañan a su amiga Lita Muratore. Ruegan oración en su memoria.

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 837 de Villa Zanjón, acompañan con profundo dolor a Lita Muratore, por el fallecimiento de su hermana y ruegan una oración en su memoria.

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|.Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna. Chacho Stulberg, Sus cuñados Maria Graciela, Jorge y Roberto, sobrinos Lupi, Diego, Yesi y Luisina, participan con su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Nada sera iguel sin tu presencia, pero quedan los mejores recuerdoss de nuestras aventuras vividas, nuestrass charlas y anécdotas, cada dia compartido fue siempre muy especial. Milagros Lescano, Vale y Rocio Paz y todos tus sobrinos que te recordaran por siempre.

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Los consuegros de Gringa, Mónica Catán y Rodolfo Luna, participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermana Baby y acompañan a la familia ante la dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Lic. Cecilia Falcione de Gigli y familia acompañan a Graciela y María del Carmen en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Marta de Simone de Mocchi y Rosalia Mocchi, participan con pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a Maria del Carmen y su familia. Se ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Los amigos de su hija María del Carmen. Carlos Epstein, María Elena Luna, sus hijos Carla y Emiliano Epstein, participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, AÍDA ESTER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Sus hijos José, Elsa, Mario, hijos pol. Nora, Arnaldo, Zulema, nietos y bisnietos y demás famil. part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, AÍDA ESTER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|.Sus compañeros de trabajo de su hija Elsa Quintana, acompañan en el dolor por el fallecimiento de su mamá Aida.

PAZ, AÍDA ESTER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Familia Jozami, acompañan con profundo dolor a su empleada Elsa Quintana por el fallecimiento de su señora madre.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Tomás Lucio, Ester Ábalos de Lucio, junto a sus hijos María Soledad, Eugenio y María Alejandra participan su fallecimiento, acompañan a la familia en este doloroso trance y elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Berta de Corneli, participa con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Olga. Ruega oraciones en su querida memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. María Pía Reynoso y su esposo Diego Zapata, participan con dolor el fallecimiento del abuelo de su amiga Leisa y acompañan con pesar a toda la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Las amigas de su nieta Leisa Ábalos de Albruixech; Alejandra, Andrea, Anita, Belén, Inés, Jimena, Josefina, Laurencia, María José C., Maria José U., Mariana Silvina, Florencia, Pia, Flavia, Maria Gracia, Sofía y Celeste participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá". Compañeros de Suyay de su querida hija Rosy, participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre y elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí por su fe vivirá". Chini y Nicolás Habra, Lisando Rodríguez, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Maria Lucia Toledo, Eugenio Harmann e hijas, participan su fallecimiento con profunda pena y elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Ana María Montenegro, participa con profunda pena su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Susana Zucal, sus hijas Natalia, Fernanda y Carolina Carabajal, acompañan a Silvia y Ricardo en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Las amigas de su hija Silvia y Ricardo Ábalos; Susana Hellman, Susana Zucal, Maria Diez, Laura Casabella, Héctor Santiago, Silvia Rueda y Raúl García, los acompañan en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Mariana Chemes Taboada, sus hijos León y Augusto, participan con dolor el fallecimiento del abuelo de su querida amiga Leisa. Ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz eterna.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Alfredo Juri y Sra., Álvaro Juri y flia., Matías Ábalos Reynoso y flia., Mariano Juri y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Ana María Ábalos y flia., participan con dolor el fallecimiento del padre de sus primos Silvia y Ricardo y flias. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Bajo tu misericordia me refugio Señor ¡ten piedad de mí!". Miki, Carla y Marica Anríquez Trejo, participan con profundo dolor el fallecimiento del abuelo del querido Víctor Ariel Peña. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Familia Gambone Chaud, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Nelly Sarquiz de Amerio, sus hijos Silvina, Nela, Sergio, Jorge y familias acompañan a todas sus seres queridos en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. María Aglaé Cremaschi de Peralta Galván, Lautaro y Georgina Peralta Galván y sus respectivas familias despiden con profunda tristeza a Ramón Víctor y acompañan espiritualmente a Olguita y a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. El Dr. Rogel Edgardo Sergio y Dra. María Luisa Montoto de Rogel y flia, acompañan a sus familiares en este difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Farm. Alberto Elías, su esposa Teresita Ulibarri e hijos; nietos y bisnietos participan con inmenso dolor el fallecimiento de su gran amigo y compañero del Club de Leones al cual dedicó tantas horas y desvelos. Te despedimos con gran pesar. Que Dios te tenga en la Gloria. Acompañamos a tu querida familia. Oramos su resignación.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. La promoción 75 del Colegio Belén participa su fallecimiento y acompaña con cariño a su amiga y compañera Silvia Reynoso de Ábalos.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Agustín Lugones y Mercedes Funes Cornet e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, CARLA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Comunidad Educativa del Instituto Superior La Sgda. Familia, participa con dolor el fallecimiento de su amiga Carla Roldán.

ROMANO, ARGIMINA (Mina) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/16|. Mamila, hoy se cumple 1 año de tu partida física, tu recuerdo está vivo entre nosotros a través de tus anécdotas, ocurrencias y por sobre todo tus consejos, amor y cariño para todos tus seres queridos, mujer generosa de corazón gigante, regalando a todos tu paciencia, el tiempo no pasará jamás porque vivirás en nuestros corazones. Ahora sos un ángel y sé que desde el Cielo siempre nos protegerás. Que Dios te tenga siempre en la Gloria. Descansa en paz. Te amamos. Tus hijos: Chicha, Cacho, Gringa y Jesús, hijos políticos, nietos, bisnietos invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en el Santuario de Santa Rita Bº Jorge Newbery. Ruegan oración en su memoria.

AVELLANEDA DE VON ZEILAU, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Su esposo Carlos Von Zeilau, sus hijos Silvia, Miguel y Rosario, hijos políticos, nietos y bisnieta agradecen a familiares y amigos que de un modo u otro nos acompañaron en tan difícil momento como así tambien a los médicos y enfermeras de la UTI y UCI del Sanatorio Alberdi y especialmente los que donaron su sangre de forma desinteresada, invitan a la misa que se celebrará mañana domingo a las 20 hs en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

CEJAS, ROGER ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/16 en Córdoba|. Sus hermanas Elsa, Maria Rosa, Totti y Guegui invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20,30 en Catedral Basilica, para rogar por su eterno descanso.

CONCHA DE CÉSPEDES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. "Mamita: Ya 3 meses de tu partida y tu ausencia se nota más, duele mas... ayúdanos a encontrar consuelo".Su esposo Fernando (Kiko) Céspedes y su shijos Jorge, Franco, Gastón, Cyntia y Sabrina Céspedes, invitan a participar de la misa que se oficiará en la parroquia Nstra Sra. del Pilar en el Bº Autonomia a las 19.30 hs. hoy sábado 10 de junio, al cumplirse 3 meses de su fallecimiento.

CORONEL, VIRGINIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/17|. Virginia te vas llevando los momentos mas hermosos de nuestra adolescencia vividos en nuestro colegio Santo Tomás de Aquino del cual fuimos fundadoras. ¿Como olvidar tus monólogos, tu alegría y tu risa, los picnis en tu casa y los recreos inolvidables?, solo te adelantaste amiga y compañera querida. Gracia Ponce Faila participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su familia y ruega a Dios Nuestro Señor por su eterno descanso.

GÓMEZ, DAVID ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/11|. Pasa el tiempo pero estas presente cada de nuestras vidas. Te amamos y te extrañamos. Sus padres José, Muñeca, sus hermanos Matias y Lucas y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo Bº Libertad, con motivo de cumplirse seis años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/89|. Sus hijos. hijos políticos, nietos y bisnieto, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en parroquia San Francisco, al cumplirse 28 años de su fallecimiento.

LÓPEZ ALZOGARAY, LIDIA YOLANDA (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Sus hijos Marcos, Reynaldo, María, Ceferina, su ahijada María, sus 4 nietos y demás fliares, invitan a la misa que se realizará en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20.30 hs. al cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MARGÜELLO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Mamita querida, vas a estar siempre presente en nuestros corazones, por todos los inolvidables momentos que compartimos. Fuiste una esposa, madre y abuela maravillosa. Ahora descansas en paz. Te vamos a amar y extrañar hasta que nos volvamos a encontrar. Tu esposo Uberfil, tu hija Andrea, hijo político Gabriel y nieta Antonella invitan a la misa hoy a las 19.30 en la capilla San Luis Gonzaga, Bº Primera Junta.

NAZAR DE ABDENUR, MIRTA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/09|. Mamá: Te recordamos siempre con tu enorme corazon, con tus sentimientos nobles hacia tu familia, nos cuesta acostumbrarnos a tu ausencia, nunca te olvidaremos, vivirás por siempre en nuestros corazones. A 8 años de tu partida. Tu esposa, hijos y nieto invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral.

ORIETA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/16|. Soy la estrella más bella que los guía desde lo más alto. Vivirás por siempre en nuestros corazones y te recordaremos.Tu mamá, tu esposa Laura, hermanos, Domingo, Maria, Mario, cuñados Verónica, Liliana y Ignacio, sus ahijados Micaela y Dieguito, sus sobrinos Rodrigo, Ian, Nicolás, Thiziano, Romina, Celeste y Thiziana, sus tíos y tía Ramona y primos Ayelén y Narela, cuñada Melina, sobrinos Gabriel y Milton, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

RUIZ, AQUILES DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/11|. Querido papi: ¡Gracias por tu ejemplo de vida!, hombre de trabajo incansable, con valores que expresaban tu don de gente, brindabas consejos con palabras sencillas y precisas. Todo lo que sembraste hoy guían nuestro accionar. Te amamos y extrañamos tus ocurrencias. Sus hijos Roxana, Jorge y María Eugenia, invitan a la misa a realizarse en la Catedral Basílica el día sábado 10 a las 20.30 hs. con motivo de celebrarse un aniversario más de su fallecimiento.

TREJO, NIDIA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnieto invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San Francisco al cumplirse cuatro meses de su fallecimiento.

TERÁN, RAMÓN CESAR DE LOURDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/16|. Querido abuelo: El cielo está de fiesta hoy celebrando tus 90 años, se que no puedo ser egoista, se que ya no podía pedirte mas, nos diste todo, siempre ahí cuando te necesitábamos, se que ya querias partir y descansar, sé que no puedo ser egoísta y querer tenerte siempre para mi... Solo le pido a Dios consuelo ya no quiero llorar mas en mi soledad, quiero recordarte siempre alegre, siempre luchador, feliz cumpleaños abuelo querido, que descanses en paz y brille para Ti la luz que no tiene fin. Tu nieta Natalia.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleciò el 7/6/17|. Lylia Reynoso de Carola participa su fallecimiento y acompaña a su germana Betty de Farreras en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria y ruega cristiana resignación por la irreparable pérdida.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleciò el 7/6/17|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Félix Lezana, su esposa Reina Rebullida con sus hijos Rodrigo y Gonzalo acompañan con afecto en este momento de dolor a Carlos y demás familiares. Elevan oraciones por la paz de su alma.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleciò el 7/6/17|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Amigas de su hermana Betty (CE.JU.NI.SE) participan con pesar su fallecimiento y acompañan en tan dificil momento a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, FERNANDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Sus hijos Coky y Delia Coria, h. pol. Marta, nietos, bisnietos y demás flias, participan su fallecimiento, sus restos seran inhum. en el cementerio Jardin del Sol a las 10.30 hs. Casa de duelo Belgrano 532. Sala vel. Nº 2. Servicio Union Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, FERNANDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dr. Luis Alejandro Fumarola participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, RUBÉN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Su mamá Blanca, hermanos Flavia, Andrea, Juan, esposa Claudia, hijos, Antonella, Favia, Guillermina, Sofia, hijos pol. Emilio, Mari, Mari y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán sepultados hoy en el cementerio Jardin del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

PÉREZ, RUBÉN GUILLERMO (Mono) (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Tus amigos Enrique Nusbaum y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

PÉREZ, RUBÉN GUILLERMO (MONO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Sus vecinos y amigos: Walter Palumbo, Estela Nuñez y sus hijos Horacio, Adrián y Rocío participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

ALOMO, MARIO SERGIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Su madre Modesta Perez, hnos. h. pol. sobrinos, demás fliares. y amigos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en hs. de la mañana en el cementerio Local. Casa de duelo. S.V. de Tintina. Dpto. Moreno. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Dr. Héctor Chedid y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Dr. Ramiro Chedid, participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

DON, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Luis Juárez Quiroga y Constanza Leturia, Antonio, Belén, Pilar, Delfina y Luján Juárez Quiroga participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Lorena, Guillermo e hijos en estos momentos de dolor.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su hermana política María de Bolañez, sus hijos Gustavo, Luis, Ana y Mónica participan con dolor su fallecimiento.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus sobrinos Graciela, Eduardo, Miguel Ángel, Rosita, sobrinos políticos, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus sobrinos Miguel Ángel Ferreyra y Teresita Montoto, sobrinos políticos, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su sobrino Raul Atia y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su sobrino Miguel Ángel Ferreyra, su sobrina política Teresita Montoto, sus sobrinos nietos María Lourdes, María Estefanía y Rodrigo Nebro; Leandro Agustín, Ana Macarena y Ana Guillermina; sobrinas bisnietas Paz y Amparo Nebro Ferreyra participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Altísimo lo reciba en sus brazos.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Dr. Horacio Lugones, Julieta Rodriguez e hijos., Dr. Facundo Lugones y Sra. Lamentan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Juan Carlos Villarreal y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus amigos de toda la vida. Pelusa Villarreal, sus hijos Enzo y Sra, y Benjamin, participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Familia Mattar de Brea Pozo, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Eduardo Cheeín, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos en su dolor. Eleva oraciones por la paz de su alma.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Aroco Gómez, sus hijos y respectivas familias, participan con profundo dolor el falleciiento de su querido amigo de la vida Pirincho. acompaña a sus hijos, hijos políticos y nietos en estos momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Los compañeros de OSDE de su hija Analía: Darío, Gregorio, Nelson, Marcela, Sabina, Fedra, Cecilia R., Cecilia Melisa, Edgardo, Alfonso, Melina, Carlos T., Analía, Carlos Z., Patricia, Huerto, Evelina, Romina, Maximiliano, Joaquín, Mauro, Valeria, Roberto, Ramiro, Mirta, Matías, Laura, Sabrina, Luis y Esteban. Ruegan una oración en su memoria.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Rody y familia.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Blanca Ramirez de Pita, sus hijos Sandra, María Rosa, Andrea, Cristián Sebastián, sus nietos Gastón, Ignacio y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, MANUEL AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Sus familiares participan con dolor de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados este sábado en el cementerio La Piedad de Monte Quemado.

FERREYRA, MANUEL AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Roberto Rojas y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados este sábado en el cementerio La Piedad de Monte Quemado.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Carlos Hugo Saravia y Lidia Lepri, Sebastián y Lorena; Belén y Nicolás acompañan en su dolor a sus hijos Patricia, Mauricio, Laura, Guillermo y toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Señor, acógela en tus brazos para un descanso eterno y bríndale las fuerzas y el consuelo a sus seres queridos que lloran su partida. Con profundo dolor participa su fallecimiento Hilda Cruz y familia.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Oscar Zotelo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Chicho y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. Hugo Omar Aranda, con profundo dolor participa del fallecimiento de su gran amigo Chicho: permanecerás en el recuerdo junto a "Piel Chaqueña" que Dios haga que brille para ti la luz que no tiene fin.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. Chuna Aranda y familia participa con inmenso dolor la perdida irreparable del hermano de sus queridas amigas Nely y Bety.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. Vivió y amó sin detener el tiempo porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. La comisión normalizadora del Club Sportivo Loreto y todo el grupo de apoyo participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA FIGUEROA, ADRIÁN (q.e.p.d.) Fallecio el 8/6/17|. "Que en este descanso eterno, el Señor te tenga a su lado ". Luis Eduardo Romero, Rossana Brandán, Roque Sandoval y Gerónima de Sandoval junta a sus respetivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su compañera y amiga Isabel Figueroa de Sosa. Elevan oraciones en su memoria . Las Termas.

SOSA FIGUEROA, ADRIÁN (q.e.p.d.) Fallecio el 8/6/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del Colegio Mariano Moreno Ll66 participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la ex docente Isabel Figueroa de Sosa y ruegan oraciones y consuelo para toda la familia. Las Termas.

CAPARELLI, ÁNGEL MARCELO Of. Mayor de la Fuerza Aérea Argentina. Falleció el 1/6/17|. Su esposa Sandra E. Bravo sus hijas Lucia Agostina y Guadalupe; sus padres políticos Lili y Vicente Bravo: sus hermanos políticos Ariel e Isabel, Diego y Gisela; Rodrigo: sus sobrinos José Luis, Walter y Agustín invitan a la misa que se oficiara el domingo en el Santuario Ntra. Sra. De Loreto a los diez días de su partida a la casa del Señor.