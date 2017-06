Más de 3 mil personas fueron evacuadas por la crecida del río Uruguay

Fotos El avance del río se detuvo, por el momento

Hoy 18:50

Las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y Colón viven un difícil momento como consecuencia de la crecida del río Uruguay. Alrededor de 3 mil familias fueron evacuadas y, por el momento, la situación no mejora.

"No ha llovido en el sur de Brasil, ni en la cuenca alta ni en la cuenca media del Uruguay. No habrá lluvias en la cuenca del río Uruguay, por lo que el río no crecerá más”, advirtieron desde Defensa Civil.

En el mismo sentido, se informó que el tránsito pesado sobre el puente del arroyo Artallaz será interrumpido por precaución.

Por último, la empresa de energía eléctrica Enersa, advirtió que "hay un alto peligro si se transita por zonas anegadas, próximas a líneas eléctricas, por lo que se reitera evitar cruzar los mencionados arroyos en esta época de creciente del río Uruguay".