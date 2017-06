FÚNEBRES | 12 de Junio de 2017

Hoy 22:05 - FALLECIMIENTOS





Candelaria Zaidman Vda. de Gerez

Julia Guillermina Montenegro de Gándara

Gerónimo Dorado

Ramón Antonio Direncio

Sepelios Participaciones

AGUIRRE PÉREZ, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Sus hijos Soledad, David, Enso, Miguel, nietos, Facundo, Francisco, Guadalupe, su primo Pastor y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo Gomez Corent 1115, sus restos seran inhumados a las 10 hs. en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

AGUIRRE PÉREZ, RAMONA DEL VALLE (Kuky) (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Sus hijos David Chaparro y flia.; Miguel y Guada; Soledad y Enzo; sus primos Kiki Pérez y flia.; Norma y flia.; sus sobrinas Carla, Vanina, Negro Pérez, Marta, Rubén; Raúl Leiva y flia.; Agostina Ruiz, Silvia, Marcos, Noemí; Javi, Martín, Pachi; Flia. Pereyra; sus amigas Doña Quita, Clara, Florinda, Sara, Cacho, Flia. Ortiz; Lulú, Francisco Chaparro y flia.; María Sandez y flia.; Piyi, Juanjo y flia.; Julia, Caty, Ximena participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

ALMIRÓN, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Querido Tito ya estas descansando junto a tu hno. y padres, que Dios te tenga en su Gloria. Tus amigos y vecinos de toda la vida Susana Leonor Ibañez, Juan Fili, Daniela Fili, Tobías y Julián Alfano, Sofía, Francisco y Diego Orellano, Los chicos de las flias., vecinas; Orellana, Ledesma, Alfano, Veliz, extrañarán ver tu puerta que no está abierta, para verlos jugar al futbol, eras el guardián de ellos. Rogamos oraciones en tu memoria.

DIRENCIO, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.)Falleció el 11/6/17|. Su esposa Nilda Torrez, hijos Pablo, Gaby, Carlos, Marga, Soledad, Ariel, Telma, Daniela, Darío, nietos y demás familiares. Cement. La Piedad hs 15. Casa de duelo Homero Manzi s/n Bº Gral. Paz. EMPRESA SANTIAGO.

DORADO, GERÓNIMO N. (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/1|7. Su esposa Rosa, su hijos Héctor, Raúl, Haideé y Poly, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en cementerio de Perchil Bajo. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 Tel. 4219787.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus vecinos Carlos Coronel y su esposa Estela Medina de Coronel acompañan a su estimado vecino Enrique Aza y flia. y lamentan el fallecimiento de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Tomás Bóboli y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Pedro, ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Que brille para ella la estrella que no tiene fin. Gonzalo Fernández y sus padres acompañan en el dolor a su amigo Pedrito y su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Lucas Giordana, Fabiana y flia., acompañan a su hijo Pedro y flia., por el fallecimiento de su mamá. Rogamos oraciones en su memoria.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. José Alberto Espeche, Vicky Karam y sus hijas Virginia y Victoria, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Pedro y flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Raúl Espeche, su esposa Maria Angelica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, Jose y Vicky, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Nora Beatriz Azar de Pece, Francisco Pece, y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y compañera, e invitan al novenario que se rezara en la Iglesia La Merced en la misa de las 20.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Azucena F. de Sayah Correa, sus hijos Eva, Michel y Federico, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con gran dolor a su hijo Pedrito y nietos. Rogamos que Dios le envie resignacion y que su alma descansse en paz. Que asi sea.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. César Albuixech, su esposa Leisa Abalos Reynoso; sus hijos Benjamín, Facundo y Alejo Albuixech Abalos acompañan a su hijo Pedro en este difícil momento. Elevan una oración en su memoria.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramon, Cesar Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en ssu memoria.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Sus vecinos César Antonino Montenegro, su esposa María Josefina Zucal e hijos participan su fallecimiento. Piden resignación para su hijo Pedrito. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA DE GARCÍA MOLINA, GEORGINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Mariana Juarez Carol, Enrique Yunes, Lola y Manuela Yunes participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Dra. Sandra Butiler participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en este dificil momento. Ruega oraaciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Pedro Díaz Esteve, su esposa Elda Yocca Vidal; sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria para su eterno descanso.

MARTÍNEZ, VERÓNICA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Mariana Juarez Carol, Enrique Yunes, sus hijas Lola y Manuela Yunes participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE GÁNDARA, JULIA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Su esposo: Raúl, sus hijas: Lucy y Liz, hijos pol., nietos y bisnieta, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V.) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Enrique Agüero y Cecilia Degano, sus hijos Lucas y Natalia Guido; Juan Pablo y María Esperanza Lorefice; Javier y Milagros Ordoñez; sus nietos Lourdes, Florencia, Agustina, Tomás, Augusto, Juancruz y Manuela participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Omar Jugo y Angélica Degano, sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan el fallecimiento y acompañan a su familia.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Su hijo David y Magali, e hijos David, Bronia y Facundo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultadoss hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Sus hijos Ramón Gerez, Hebe Luz Carabajal y nietos Pamela María, María Florencia, María Luz Gerez, su nieto político Ignacion Falccione, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Su hija Norma, su hijo político Victorio Cesca, sus nietos Verónica, Victorio, Maximiliano Cesca y Rocío Orieta y sus bisnietos Jazmín, Marko, Nicolás, León e Isabella participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs cementerio Parque de la Paz. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Sus hijos Norma, David, Ramón, sus hijos políticos Victorio, Magalí, Pinky, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE - OLAECHEA 649 Tel. 4219787.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Su nieto David E. Gerez Bravo, Lujan Avila e hijos Martina y Leon, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma. Sus restos seran sepultadoss hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Su nieta Bronia y sus hijos Valentin y Nazarena, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos seran sepultaadoss hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Su nieto Facundo, Alejandra y su hijo Agustin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Sus nietos Verónica, Victorio, Maximiliano Cesca, nieta política Rocío Orieta, sus bisnietos Jazmín Neme Cesca, Marko, Nicolás, León e Isabella Cesca participan con profundo dolor su fallecimiento.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Su nieto David Gerez Bravo, su señora Luján Ávila; sus bisnietos Martina y León participan con dolor su fallecimiento.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Sus sobrinos Antonio y Elsa de Paz e hijos; Patricia, Mariana y Sergio y Carlitos; Nolberto Ledesma y flia.; Hugo y Manuel Peralta participan su fallecimiento.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Dijo Jesús: "El que como mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré al último día". Jn 6,54. Querida tía Pocha, vivirás para siempre en nuestros corazones. Su ahijada Olga Julia Ramendo, esposo Luis Antonio Pappalardo e hijos María Virginia, Luis Antonio, Valeria maría participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Cofradía La Merced participa la partida a la Casa del Señor de quien fuera fiel devota de nuestra Madre y durante mucho tiempo se desempeñó con amor y entrega, como Presidente de esta Institución. Sus integrantes y amigas acompañan a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Elda Victoria Yocca Vidal, Pedro Díaz Esteve; sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de la mamá de sus amigos Norma, David y Ramón. Ruegan oraciones al Altísimo para su descanso eterno.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Acompañamos con profunda tristeza a la familia Gerez Zaidman y a los amigos David y Magalí por la desaparición física su madre. Noemí Farías, Francisco Lescano Núñez, Mara y Guillermo Bellido, Lara y René y Maricel y Franco. Pedimos oraciones en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Los consuegro de su hijo David: Raúl Eduardo Ávila, su esposa Norma Carabajal; sus hijos Facundo, Emanuel y María Luján Ávila de Gerez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Pochita y elevan oraciones en su querida memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Las autoridades Mercedarias y Padre Ángel Emanuel; Tercera Orden Mercedaria despiden con profundo pesar y entrañable afecto a Candelaria, elevando al Altísimo oraciones por su alma y acompañando con dolor a sus familiares. Comunicamos que el novenario de misas a su nombre comenzará hoy a las 20 hs. en la iglesia La Merced, elevando oraciones en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Sus amigas Copi, Elena y Patricia con sus respectivas familias acompañan a sus familiares en este momento de dolor y despedida. Elevamos oraciones en su memoria.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Pedro García, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Pocha, con la certeza que hoy se encuentra junto al Padre gozando de la promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Graciela y Sebastián Marinaro; sus hijos Pablo, Karina, Gaby y María José participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ZAIDMAN VDA. GEREZ, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/17|. Rita Lavaisse, Sergio Komornizki y familia acompañan en este difícil momento a su amiga Norma por el fallecimiento de su madre. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

ABDALA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/15|. Su esposa Marta Figueroa, sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia La Merced, al cumplirse 2 años de su partida.

BASUALDO, RICARDO ALBERTO (Boyo) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. A los 2 meses de tu partida hemos aprendido a seguir sintiendo tu presencia a través de todos los hermosos recuerdos que nos has dejado querido esposo, padre y abuelo que sabemos que desde el cielo nos sigues cuidando y te preocupas todavía por nuestro bienestar. Te queremos agradecer por tu infinito amor. Tu esposa Celia, tus hijos Ringo, Yanina y Javier, nietos Lucas, Gabriel, Jazmin, catalina y Fabricio invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

JIMÉNEZ, LUCIANA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/12|. Nada mitigará el dolor de no tenerte, pero sabemos que sos el ángel que desde el cielo nos guía y que gozas de la divina misericordia de Dios, dándonos resignación. Sus padres Lety y Ñato, sus hermanos Juan, Bere, Agustina, su cuñadfa Yesi, su sobrinita Maithe invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la capilla María Reina Inmaculada (Defensa y Sta. Cruz), al cumplirse 5 años de su fallecimiento.

JIMÉNEZ, LUCIANA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/12|. Un año más que tu ausencia duele, un año más que se te extraña en las cosas cotidianas, tus sonrisas, la forma de ver las cosas, la alegría que contagiabas con tu sola presencia. Hace 5 años Dios quiso llevarte a su lado y a pesar de que el dolor de tu ausencia no cesa, tenemos la seguridad de que nos acompañas en cada momento de nuestra vida. Todos los que te amamos Hernán Villalba, Hayde, Yesi, Emanuel, Maité y Ana Victoria nos reuniremos hoy a las 20 hs en la capilla María Reina Inmaculada para rogar por tu alma.

QUIROGA DE PAZ, BEATRIZ ADA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. Mamita, viejita, que difícil son nuestros días, no pensábamos que partirías tan pronto, te dimos tantos besos, besos interminables y no queríamos soltar tu manito, nos queda grabada tu mirada y a veces tus ojitos llorosos. Tus hijos Porota, Betty, Lucho; h. pol. Pocho, Miriam; hijos del corazón Kike, Raúl y tu cuñada Ramona agradecemos al Dr. Néstor Migueles, Lic. Ma. Victoria Migueles, Dr. Francisco González, Dra. Patricia Lettari; a nuestros vecinos, más que vecinos amigos que nos dieron fuerza con rezos; familiares. Fuiste honesta, muy luchadora, estamos orgullosos, sabemos cómo amaste a tus nietos y bisnietos, nos queda el consuelo que estás descansando junto al Papi, hoy rezaremos en la misa de las 20.30, al cumplirse 9 días de tu partida a realiza en la Catedral Basílica.

QUIROGA DE PAZ, BEATRIZ ADA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. Abuela Pocha, hoy se cumple 9 días de tu partida, duele mucho tu ausencia cuando llego a tu casa, extraño ese beso y ese abrazo mientras me decías hola hija. Abuela te extrañamos tanto, pero nos reconforta saber que seguro estás en la Gloria junto a mi abuelo y tus seres queridos descansando en paz, siempre serás nuestro ángel que nos proteja y guiará como lo hacías siempre. Estarás presente en nuestros corazones. Te amamos abuela Pocha. Tu nieta Marita y Gustavo; tus bisnietos Agustina, Nicolás y Micaela. Invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

QUIROGA DE PAZ, BEATRIZ ADA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. Aunque nuestros ojos no te vean más vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu hija Porota y Pocho; tus nietos Marita y Gustavo; Sole y Marcos; Ale y Marcelo; Raúl y Luciana; Gustavo, Luciana y Matías y sus bisnietos Agu, Nico, Mica, Tati, Rafa, Cutu, Ulises, Álvaro, Lorenzo, Vale, Thiago, Sofi y tu tataranieta Mía invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

SANTILLÁN DE DEGANO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/15|. Sus hijos: Cecilia , Pablo, Gregorio, Alfredo, Luis y Angélica; hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se celebrará en su memoria, al cumplirse el 2º aniversario de su fallecimiento en el convento de Santo Domingo a las 21 hs.

VILLAVICENCIO, ALEJANDRO LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/16|. Mi alma espera en el señor, y yo confío en tu palabra. Salmo 132 v. 5. Siempre estás en nuestros corazones, papá. Sus hijos Mecha, Lito y Blanca, hijos politicos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.





Agradecimientos

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su esposa, hijas, nietos y bisnietos agradecen el acompañamiento y cariño de familiares y amigos en tan doloroso momento, e informan que su novena se está realizando en la iglesia Santo Domingo desde el día de ayer a las 21 hs.





Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Que el Señor te tenga a su lado y te de el descanso eterno. Su prima política Mirta Reinoso de Costa, sus sobrinos Fernando, Roxana, Ines, Facundo, Luciano y Fernandito participan su fallecimiento. Ruegan la cristiana resignacion para su esposa Nelly y flia. Elevan oraciones en su memoria,

COSTA, MARIO ALFREDO ING. (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|.. Sabemos del cariño y amistad que unió profundamente a todos tus seres queridos, familiares y amigos. Ojalá germine por siempre la semilla de los recuerdos, del amor y la amistad en quienes tuvimos la suerte de conocerte. Por la misericordia de Dios, descansa en paz, amigo nuestro. Sara Fiad de Herrera e hijos acompañan con inmenso dolor a su querida amiga Nelly y flia. Sus restos fueron sepultados en el día de ayer.

COSTA, MARIO ALFREDO ING. (TITO) |. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Sus vecinos de la calle Chile, Dr. Eduardo Oscar Coronel, Arq. Héctor Eduardo Coronel y flia, Dra. Rosa Melina Coronel y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.













COSTA, MARIO ALFREDO Ing. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Amigas y ex compañeras de la Promoción 1961 de la Esc. Normal M. Belgrano participan y acompañan a su esposa Nelly en este difícil momento, haciendo extensivo el mismo a sus hijos, demás familiares y a su prima política Myrta Reinoso. Elevan oraciones.





Invitación a Misa

CASTILLO, MATÍAS ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/16|. "Dicele Jesús. Yo soy la resurreccion y la vida el cree en mí, aunque esté muerto vivirá. (Juan 11:25:25). Su madre Teresita Carabajal, invita a la misa que se oficiará hoy 12 de Junio en la Iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs. con motivo de cumplirse seis meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

SANDRI, LUIS (q.e.d.p.) Falleció el 11/6/17|. Mario Enrique Cáceres, sus hijos Florencia, María Ayelen, Carlos, Lucas y Marito Cáceres participan con profundo dolor su fallecimiento.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

GRAMAJO, BLANCA VICTORIA (q.e.p.d.). Falleció el 7/3/17|. Mama: hoy hace 3 meses de tu partida, y sigo siendo incapaz de enfrentar la vida sin tu presencia. No hay día que no me hagas falta, lloro aun tu partida. Pero sé que desde el cielo, me acompañas. Dame fuerzas para superar este gran dolor que dejaste en mi. Te amo tanto, te extraño, cuanto falta me haces. En la soledad busco tu presencia y solo me lleno de recuerdos bonitos que a tu lado pase. Te amo tanto Mami!. Tu hija Piru y tu nieto Chicho.

LEDESMA, OMAR ANTONIO (q.e.d.p) Falleció el 12/6/90|. Nene: hace 27 años que partiste al reino celestial. Sabemos que ahora estas junto a mamá. Y eso es el único consuelo que nos ayuda a seguir día a día. Los dos son nuestros ángeles celestiales. Desde donde estén solo le pedimos que guíen nuestro camino y nos den resignación por estas ausencias tan grande en nuestras vidas. Por siempre te recordaremos. Tú papa Elpidio tu hna Piru y tu sobrino Chicho.