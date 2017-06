La referente de Red Solidaria Santiago necesita de la ayuda de la comunidad para afrontar un problema de salud

Fotos CASO. Ana Díaz (izq.) perdió el 90 % de la visión del ojo derecho y ahora realiza un tratamiento en Córdoba.

-

Ana Díaz Raimundi es la referente de la Red Solidaria Santiago y se encuentra atravesando una difícil situación de salud, por lo que se llama a la comunidad santiagueña a colaborar para los costos de su tratamiento en la ciudad de Córdoba.

"Llevo 14 años en la cultura solidaria y nunca me había tocado estar del otro lado. Me detectaron glaucoma y me derivaron de urgencia a Córdoba, donde me operaron y estoy haciendo el tratamiento post operatorio. Es un momento muy duro que me toca vivir, no sólo en la salud, sino también económicamente", confió Ana a EL LIBERAL.

A raíz de una suba de presión perdió el 90% de la visión, por lo que fue intervenida quirúrgicamente en Córdoba, donde ahora le realizan controles semanales. Según comentó, el sábado 24 de junio recibiría el alta médica, pero luego deberá retornar a Córdoba para una nueva cirugía del ojo izquierdo.

"Por todo esto que me toca vivir voy a empezar a hacer una campaña de concientización e información sobre el glaucoma, que es una enfermedad silenciosa y grave. Lo haré a través de la Red Solidaria y yo me ofrezco a ayudar a quien esté pasando por lo mismo para asesorar con respecto a la enfermedad y a los trámites de la obra social", dijo Ana.

Cómo colaborar

Quienes deseen ayudar a Ana pueden hacer un depósito en la Cuenta solidaria a nombre de Ana Beatriz Díaz, Caja de Ahorro Común N 937/87 CBU 3210280250000000937873.

Además Lucas Torres, un joven voluntario, recorre la ciudad con una alcancía para quienes deseen aportar a esta movida solidaria. Los interesados en sumarse deben comunicarse con él al (0385) 155715219.